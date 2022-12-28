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Перейдёт ли российский футбол из УЕФА в Азию, письмо РФС о выходе, подробности, что происходит, Дюков, онлайн, Европа

Направит ли РФС письмо о выходе из УЕФА? Всё должно решиться сегодня! LIVE
Максим Пахомов Михаил Рождественский
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Направит ли РФС письмо о выходе из УЕФА? LIVE
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Исторический момент для российского футбола.

Друзья, всем привет! 27 декабря может навсегда запомниться любителям российского футбола. Именно сегодня РФС может направить письмо о выходе из состава УЕФА. Если наши футбольные власти решатся на это, то сделают первый шаг к переходу в Азиатскую конфедерацию футбола.

Что такое переход из УЕФА в АФК? Как минимум — отказ от потенциальной возможности вновь играть в еврокубках и на чемпионате Европы, до которых нас на данный момент не допускают.

Процесс смены одной континентальной футбольной организации на другую — сложный. Однако полноценные действия могут начаться уже сегодня. В этом материале мы будем внимательно следить за развитием событий и рассказывать вам, что происходит. Присоединяйтесь и будьте в курсе!

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Теги Футбол РПЛ РФС УЕФА АФК •••

Заглавное фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Источник: «Чемпионат»

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