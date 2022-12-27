«Арсенал» хочет купить талантливого украинца. Сумма просто космическая

В Англии всё активнее говорят о новом крупном трансфере. Ещё в ноябре портал TodoFichajes сообщил, что «Арсенал» согласовал трансфер полузащитника Михаила Мудрика с «Шахтёром», но тогда история встала на паузу. А сейчас запустилась вновь. По данным ESPN, украинский клуб получил предварительное предложение на сумму в € 70 млн. Но пока финального ответа нет.

Мудрик смотрит матчи «Арсенала», но клуб не подтверждает сделку

Интересно, что € 70 млн лондонцы планируют заплатить не сразу. Первый транш, согласно предложению, составит € 45 млн, а второй – € 25 млн. При этом предложение не очень устраивает «Шахтёр». Ещё осенью клуб обозначил для потенциальных покупателей цену в € 100 млн и за меньшие деньги не торопится расставаться с юной звездой.

«Достаточно ли 40 миллионов, чтобы купить его? Мы не говорим об этих цифрах. Даже за 50 мы не продадим Мудрика. Если поступает предложение в размере 50 миллионов, мы даже не звоним президенту, чтобы сообщить об этом. Мы ценим Мудрика больше, чем Антони из «Манчестер Юнайтед», который стоит € 100 млн. Мы не обязаны продавать его. Мы не хотим говорить о суммах трансфера, которые не соответствуют его качествам. Если вы хотите получить определённых игроков, чтобы изменить ситуацию в топ-клубах, вам также нужно заплатить правильную сумму», – сказал заместитель спортивного директора «Шахтёра» Карло Николини Goal.com.



Источники ESPN считают, что 21-летний футболист готов перебраться в Лондон. А в «Арсенале» убеждены, что «Шахтёр» со временем смягчит позицию по сумме и согласится рассмотреть более низкие предложения.



«Арсенал» вышел на рынок атакующих игроков после травмы Габриэла Жезуса, который выбыл до весны после травмы на чемпионате мира в составе сборной Бразилии. На прошлой неделе главный тренер Микель Артета подтвердил, что клуб будет активен на рынке, но хочет получить только высококлассных игроков. По мнению инсайдеров, Мудрик – первая опция для тренера.

Интересно, что сам футболист внимательно следит за лондонцами. Вчера в соцсетях он выложил фото, как смотрит трансляцию матча «Арсенала» с «Вест Хэмом». Наверняка клуб это заметил. При этом Артета после игры отказался комментировать возможное подписание украинца.



«Вы знаете, что я никогда не говорю об игроках, которых нет с нами. Мы уже сказали, что постараемся найти способы усилить команду. Надеюсь, у нас получится подписать правильных футболистов. Мудрик смотрел наш матч? В Англии сейчас много футбола. Такое происходит много где ещё. Поэтому, надеюсь, многие люди посмотрели нашу игру», – сказал Артета на пресс-конференции.

Кто такой Мудрик?

Михаил – выпускник академии «Шахтёра». Хоть он и дебютировал за главную команду в 2018-м, но потом было две аренды. Полноценно заиграть получилось только в сезоне-2021/2022 под руководством Де Дзерби. Он одним из первых разглядел в юноше большой потенциал. Итог – 19 матчей в 2021 году, два гола и девять результативных передач. В том числе дебют в Лиге чемпионов. Прогресс не остался незамеченным. Осенью хавбек попал в топ-40 претендентов на премию Golden Boy.



Уже тогда на «Шахтёр» вышли с предложениями европейские клубы. Но «Брентфорд» и «Севилья» получили отказ. Летом 2022-го в список интересующихся попал «Байер», но тоже мимо. В «Шахтёре» сохранили парня перед стартом в Лиге чемпионов и точно не пожалели. Уже в первой игре с «Лейпцигом» он сделал две голевые передачи, после этого матча Доменико Тедеско покинул клуб. В следующей встрече с «Селтиком» Михаил уже забил. Он выходил во всех шести матчах группового турнира и сделал 3+2. Его действия помогли команде зацепиться за третье место и весной сыграть в плей-офф Лиги Европы.

Михаил Мудрик в матче с «Реалом» в ЛЧ Фото: Adam Nurkiewicz/Getty Images

Также Мудрик стал самым быстрым футболистом группового этапа Лиги чемпионов и попал в топ-10 дриблёров турнира. Про «Арсенал» у Мудрика спрашивали ещё в ноябре. Тогда парень признался, что болельщики активно зовут его в Лондон.



«Я внимательно слежу за «Арсеналом». Это очень динамичная команда. За мной следят много болельщиков этого клуба, что стало одним из сюрпризов. Другие фанаты не общались со мной так много, как фанаты «Арсенала». Они всегда говорят мне: «Приезжай к нам!»



Чисто теоретически, если бы у меня была возможность выбирать – стать запасным футболистом в «Реале» или быть игроком основы «Арсенала» – я бы, вероятно, выбрал второй вариант.



Но для начала я бы хотел узнать у главного тренера, что получу шанс», – сказал полузащитник изданию The Athletic.