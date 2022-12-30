Направит ли РФС письмо о выходе из УЕФА? Всё должно решиться сегодня! LIVE
Поделиться
Исторический момент для российского футбола.
Друзья, всем привет! 30 декабря может навсегда запомниться любителям российского футбола. Именно сегодня РФС может направить письмо о выходе из состава УЕФА. Если наши футбольные власти решатся на это, то сделают первый шаг к переходу в Азиатскую конфедерацию футбола.
Что такое переход из УЕФА в АФК? Как минимум — отказ от потенциальной возможности вновь играть в еврокубках и на чемпионате Европы, до которых нас на данный момент не допускают.
Процесс смены одной континентальной футбольной организации на другую — сложный. Однако полноценные действия могут начаться уже сегодня. В этом материале мы будем внимательно следить за развитием событий и рассказывать вам, что происходит. Присоединяйтесь и будьте в курсе!
Комментарии
- 30 декабря 2022
-
09:14
-
09:10
-
09:09
-
08:44
-
08:34
-
08:30
-
08:21
-
08:12
-
07:58
-
07:45
-
07:34
-
07:29
-
07:21
-
04:54
-
04:44
-
04:27
-
04:05
-
03:55
-
03:49
-
03:49
-
03:35
-
03:25
-
02:50
-
02:50
-
02:49
-
02:32
-
02:24
-
02:09
-
01:51
-
01:40
-
01:38
-
01:28
-
01:19
-
01:16
-
01:15
Партнерский контент