Направит ли РФС письмо о выходе из УЕФА? Всё должно решиться сегодня! LIVE

Друзья, всем привет! 30 декабря может навсегда запомниться любителям российского футбола. Именно сегодня РФС может направить письмо о выходе из состава УЕФА. Если наши футбольные власти решатся на это, то сделают первый шаг к переходу в Азиатскую конфедерацию футбола.



Что такое переход из УЕФА в АФК? Как минимум — отказ от потенциальной возможности вновь играть в еврокубках и на чемпионате Европы, до которых нас на данный момент не допускают.



Процесс смены одной континентальной футбольной организации на другую — сложный. Однако полноценные действия могут начаться уже сегодня. В этом материале мы будем внимательно следить за развитием событий и рассказывать вам, что происходит. Присоединяйтесь и будьте в курсе!