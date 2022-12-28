Россия сыграет на Кубке Америки — 2024? Вот почему это вполне реально

Кубок Америки – один из самых странных и одновременно зрелищных мировых турниров. Кажется, даже внутри никто не понимает, в какую периодичность он проводится. В 2007-м, казалось, пришли к соглашению – играть раз в четыре года, чтобы синхронизироваться с чемпионатом Европы. Но потом отменили это решение – провели юбилейный турнир в 2016-м, следующий в 2019-м, а потом и в 2021-м. Новый назначили на 2024-й. Вновь желание идти одновременно с Европой.

Следующая странность в том, что на Копе последние 20 лет почти всегда играют приглашённые сборные. Всё дело в том, что в южноамериканской зоне КОНМЕБОЛ всего 10 стран. Их не набирается даже на три группы. Такой расклад не очень устраивает вещателя и рекламодателей. Поэтому с 1993 года организаторы приглашают сборные из других частей света. Чаще всего в турнире играли соседи из Северной и Центральной Америки – например, Мексика. Но были и другие континенты – в 2019-м заявились Катар и Япония. В 2021-м – Австралия и Катар, но в последний момент оба гостя слетели. Так что играли вдесятером, разделившись на две группы.

Вообще, организаторы открыты для всех. Это окончательно стало понятно в 2019-м, когда они с трудом нашли дополнительные две сборные. Сначала звали представителей Старого Света – Португалию и Испанию, но те отказались из-за отборочных матчей на Евро, в Северной Америке проходил Кубок КОНКАКАФ – тоже все мимо. Потом попробовали Африку, но и те не нашли время. Согласились только азиаты. Так что если сборная России окажется в этой конфедерации, то почему бы и не поехать на Кубок Америки?

Сборная Аргентины после победы на прошлой Копе Фото: Alexandre Schneider/Getty Images

У президента РФС Александра Дюкова после исполкома даже спросили об этом. Он признался, что идея не обсуждалась и она «нереализуема». Но попробовать можно. И сейчас, похоже, для этого идеальный момент.

Следующий Кубок Америки пройдёт в 2024 году. У турнира нет отборочного этапа, так что приехать можно как раз к старту. Организация настолько шикарная, что до сих пор даже неизвестно, кто его примет. Эквадор недавно отказался. Зато есть два свободных слота – оргкомитет до сих пор не получил согласие от сборных других континентов, чтобы сформировать пул из хотя бы 12 участников. Правда, претенденты наверняка будут. В первую очередь те же Мексика и США. Ведь их Золотой Кубок КОНКАКАФ проводится в 2023-м. Так что на 2024 год особо нет планов. Но учитывая, что организаторов и вещателей точно интересуют новые рынки, Россия наверняка могла бы быть в числе гостя. Под это дело можно расшириться и до 14 и даже до 16 участников.

Если в той же Азии есть несколько стран, которые точно выступят против участия сборной России в своём Кубке, то здесь, вероятно, такое вряд ли случится. Потому что Россия точно принесёт новые рекламные контракты. Да и отношение к стране в Южной Америке весьма нейтральное. И по политическим мотивам задвигать эту идею точно не станут.

Так что почему бы действительно хотя бы не попробовать? Тем более это никак не противоречит идее перехода в Азию. На местный Кубок-2023 Россия уже точно никак не попадёт. Следующий только в 2025 году. Так что 2024-й свободен. Для этого даже не надо летать в Южную Америку каждые пару месяцев. Ведь нет отборочных этапов. Только финальная часть на три недели. И почему бы не вписаться туда, где команду Валерия Карпина ждут матчи с Бразилией, Аргентиной, Уругваем и другими топами?