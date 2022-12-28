«Головин — нереальный игрок!» Россиянин привёл в восторг болельщиков «Монако»

«Монако» обыграл «Осер» (3:2) на выезде в первом матче после ЧМ-2022. Главным героем встречи стал 17-летний Элисс Бен-Сегир. Во втором тайме дебютант «Монако» оформил дубль. Сначала полузащитник сравнял счёт с передачи Александра Головина, а затем принёс своему клубу три очка дальним ударом из-за штрафной. Что касается российского полузащитника, то 17-й номер «Монако» вышел на поле после перерыва и провёл отличную игру.

Несмотря на то что «Монако» больше владел мячом в первом тайме, хозяева атаковали острее. «Осер» нанёс пять ударов по воротам Александра Нюбеля, а на 30-й минуте матча заработал пенальти. Элиот Матазо нерасторопно сыграл в своей штрафной и нарушил правила на игроке хозяев. После затяжной паузы М’Байе Ньянг переиграл вратаря «Монако», отправив мяч по центру ворот – 1:0.

Пропустив гол, гости ринулись забивать. Сначала Исмаил Якобс пробил выше створа с опасного штрафного, а затем Гидеон Менса подарил «Монако» пенальти. Защитник «Осера» сбил Такуми Минамино в своей штрафной. К «точке» подошёл штатный пенальтист «Монако» Виссам Бен-Йеддер и не промахнулся – 1:1. При таком счёте команды ушли на перерыв.

Филиппу Клеману не понравился первый тайм, и он сделал сразу три замены после перерыва. Вместе с Элиссом Бен-Сегиром и Юссуфом Фофана на поле появился Александр Головин. Российский полузащитник занял место на левом фланге атаки и через 13 минут помог «Монако» выйти вперёд. Гости организовали мощный прессинг у чужой штрафной, Головин совершил перехват, а затем, сыграв в стенку с партнёром, сделал голевую передачу на Элисса Бен-Сегира – 1:2.

Вот как отреагировали онлайн на действия россиянина болельщики в соцсетях.

@FFCviktor: «Головин – нереальный игрок».

@foutcheubol1: «Много хорошего делает Головин».

@tocnadsiroj: «К счастью, Головин привносит немного творчества и спонтанности».

@_adrieedu: «На Головина, когда он на поле, действительно приятно смотреть».

В середине второго тайма «Монако» владел преимуществом, но затем его растерял. «Осер» перехватил инициативу, и на 68-й минуте Юссуф Фофана отправил мяч в свои ворота, сравняв счёт на табло – 2:2. Филипп Клеман попытался перевернуть игру, выпустив на поле Акселя Дисаси и Вандерсона, но главное результативное действие во втором тайме сделал другой игрок «Монако». 17-летний Элисс Бен-Сегир оформил дубль классным ударом из-за штрафной – 2:3.

Набрав важные три очка на выезде, «Монако» вышел на пятое место в таблице и отстаёт от третьей строчки всего на одно очко. Но у впереди идущих «Марселя» и «Ренна» есть одна игра в запасе. Следующий матч «Монако» проведёт 1 января 2023 года – дома с «Брестом».