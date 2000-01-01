Эрлинг Холанд побил рекорд АПЛ
Норвежский форвард продолжает издеваться над соперниками «Ман Сити».
Эрлинг Холанд принял самое активное участие в гостевой победе чемпионов Англии над «Лидсом» (3:1) в матче АПЛ — забил два гола.
Эрлинг Холанд («Ман Сити») — 20 голов за 14 матчей
Норвежец быстрее всех в истории достиг отметки в два десятка мячей в АПЛ. На это ему понадобилось 14 (!) матчей.
У 22-летнего Холанда суммарно уже 100 результативных действий в 81 матче в АПЛ и Бундеслиге (82 гола и 18 передач).
Кевин Филлипс («Сандерленд») — 20 голов за 21 матч
Предыдущий рекорд по голам в АПЛ установил известный по выступлениям за «Сандерленд» Кевин Филлипс. У него на 20 забитых мячей ушёл 21 матч.
Энди Коул («Ньюкасл») — 20 голов за 23 матча
Совсем немного уступил ему знаменитый игрок «Ньюкасла» и «МЮ» Энди Коул. Он забил 20 голов за 23 матча.
Сразу троим игрокам понадобилось 26 игр, чтобы достичь этого рубежа. Это Руд ван Нистелрой («МЮ»), Диего Коста («Челси») и Тони Йебоа («Лидс»).
Вот это бомбардир! Холанд побил новый рекорд
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