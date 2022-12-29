От команды Абрамовича почти ничего не осталось. Новый босс устроил революцию в «Челси»

Для «Челси» 2022-й стал поворотным: спустя столько лет Роман Абрамович был вынужден искать для клуба нового владельца. По итогам всех отборов им стал консорциум американца Тодда Боули. Сделка по поглощению состоялась в мае, и с тех пор клуб проходит через сложный процесс трансформации – начиная с перестановок в руководстве и заканчивая пересмотром вектора развития команды. Как сказал сам Боули в одном из интервью, «для перемен нужен кризис», и это хорошо описывает происходящее в «Челси» последние месяцы.

Тодд Боули Фото: Clive Rose/Getty Images)

Реформы Боули масштабны. Он полностью пересобрал весь клуб — за полгода «Челси» покинули по меньшей мере 15 человек

Американец начал с главного – людей, которые работают в клубе. Постепенно он менял команду управленцев, дойдя в итоге до главы коммуникаций, врачей и тренерского штаба, что сделало изменения в структуре «Челси» поистине революционными. Всего клуб покинули по меньшей мере 15 человек (кто знает, что произошло с рядовыми сотрудниками) – из больших руководителей эпохи Абрамовича на своём месте остался только Дэвид Барнард, 20 лет занимающий должность секретаря.

В остальном же список внушительный.

Брюс Бак, председатель. Он пришёл в «Челси» вместе с Абрамовичем (будучи близким другом бизнесмена, Бак сыграл немаловажную роль при покупке клуба), первым же и ушёл, когда команда перешла под управление Боули. Бак принимал непосредственное участие в жизни клуба, а также участвовал в поиске потенциальных владельцев. Инсайдеры сообщали, что ему предложат остаться в «Челси» и после ухода Абрамовича, но в итоге Бак покинул клуб уже весной.

Марина Грановская, директор. Правая рука Абрамовича и человек, который последние годы отвечал за все сделки спортивного отдела. Её изначально хотели сохранить в структуре «Челси», но в конце июня было объявлено, что Грановская всё же покинет клуб. До конца лета она ещё оказывала консультационные услуги, передавая свои дела и незавершённые сделки, а после разорвала связь с «Челси».

Гай Лоуренс, исполнительный директор. Пришёл в клуб в феврале 2018-го и вплоть до 30 мая этого года отвечал за повседневные деловые и коммерческие операции. Под руководством Лоуренса оборот «Челси» вырос на 20% – с £ 360 млн до 435 млн (и это несмотря на пандемию). О своём желании уйти он заявил, когда поглощение стало неизбежным, но решил остаться до того момента, пока сделка не будет оформлена, чтобы переход клуба на новый этап был чуть плавнее.

Евгений Тененбаум, директор. Попал под санкции Великобритании ещё весной, поэтому самостоятельно отошёл от дел в апреле.

Дэмьен Уиллоуби, коммерческий директор. Уволен почти сразу же после того, как был принят на работу, из-за дисциплинарных санкций.

Петр Чех, технический советник. В течение трёх лет знаменитый вратарь был связующим звеном между командой и правлением, хотя многим его роль до конца так и не была понятна. The Telegraph писал, что Боули хотел сохранить Чеха, но тот сам не захотел оставаться после ухода Грановской. Инсайдеры The Athletic обладают другой информацией: Чеху не понравилось, что он не будет участвовать в ключевых решениях, поэтому он и последовал вслед за Грановской.

Скотт Маклахлен, глава международного скаутинга. 10 лет работы в «Челси» подошли к концу в начале сентября: The Athletic писал, что для специалиста это было взвешенное решение, которое новое руководство приняло «на его условиях».

Кристоф Лоллишон, технический директор по арендам. За 15 лет работы в клубе француз вырос от тренера вратарей до шефа отдела аренд. Лоллишон объявил об уходе из клуба в мае.

Стив Аткинс, директор по коммуникациям. Он занимал свою должность с 2008 года, но с приходом Боули его время в клубе подошло к концу. Хотя многие связывают его уход не столько со сменой владельца, сколько с переходом на новую работу в команде Формулы-1 «Макларен».

Пако Биоска, главный врач. 69-летнего специалиста уволили в сентябре после 11 лет работы в клубе..

Тьерри Лоран, главный физиотерапевт. Спустя несколько дней после увольнения Биоски очередь дошла и до него: Лорана вызвали на короткий видеозвонок, на котором Боули сообщил ему, что в его услугах клуб больше не нуждается. Писали, что новые владельцы просто захотели видеть на его месте своего человека.

Томас Тухель, главный тренер, а также его ассистенты – Жольт Лев и Арно Михельс. Решение расстаться с главным тренером и его штабом многих удивило: да, «Челси» потряхивало на старте сезона, но не настолько, чтобы менять тренера, который выиграл с клубом Лигу чемпионов. Новое руководство объяснило своё решение тем, что так и не смогло найти точки соприкосновения с немцем.

Бенджамин Вебер, аналитик данных. Человек Тухеля, который пришёл вместе с ним на «Бридж», с ним же и ушёл.

100 дней выделил себе новый владелец для пересмотра бизнеса или, проще говоря, чистки рядов в клубе. На сотый день правления Боули был уволен Тухель, и этот уход, пожалуй, стал решающим в большой перестройке. По видению американца, «Челси» должен стать амбициозным, «голодным» до трофеев и молодым клубом, и для этого нужно было полностью поменять систему, начав с людей, которые её формируют.

Томас Тухель и Роман Абрамович Фото: Michael Steele/Getty Images

На освободившиеся места Боули привёл своих людей: помимо четырёх совладельцев, занявших должности директоров, в «Челси» появилось ещё четыре директора:

Марк Уолтер: бизнес-партнёр Боули по «ЛА Доджерс»;

Джеймс Пейд: представитель топ-менеджмента Clearlake Capital;

Барбара Чароне: болельщица «Челси», специалист по PR, работавшая с музыкантами (одна из её клиенток – Мадонна);

Лорд Даниэль Финкельштейн: болельщик «Челси» и колумнист The Times.

Директором по бизнесу назначили Томаса Глика – ранее он работал в «Манчестер Сити». В его обязанности входит решение нефутбольных вопросов: выстраивание маркетинговой стратегии, наращивание прибыли, отношения с фанатами и привлечение инвесторов. Последним он занимается особенно активно – даже пригласил агента Каталину Ким, чтобы та работала с южнокорейским рынком.

Существенно обновился селекционный отдел – в него вошли сразу четыре новых человека. Пост директора занял Джо Шилдс, у которого богатый опыт работы в клубах АПЛ: «Кристал Пэлас», «Фулхэм», «Манчестер Сити», где он стал рекрутинговым директором, следом – «Саутгемптон». Директором по поиску талантов стал Пол Уинстэнли, который когда-то нашёл из для «Брайтона» Марка Кукурелью.

Джо Шилдс и Пол Уинстэнли Фото: Из соцсетей

Техническим директором назначили Лоренса Стюарта, который раньше работал в «Ред Булл Соккер Интернешнл», занимал должность аналитика в «Манчестер Сити» и старшего координатора по найму в «Эвертоне». В «Челси» Стюарт должен сосредоточиться на «глобальных футбольных вопросах» – вероятнее всего, это связано с идеей Боули о выстраивании мультиклубной системы по примеру «Ред Булл». Ещё один технический директор – Кристофер Вивелл – будет заниматься более конкретными вещами: структурировать трансферную стратегию, постоянно взаимодействуя со скаутами и селекционерами, анализировать данные и выстраивать планы по формированию состава. Общие задачи Стюарта и Вивелла очень похожи на те, что обычно выполняют спортивные директора, но эта должность пока остаётся свободной – Боули всё ещё в поисках подходящего варианта.

Лоренс Стюарт и Кристофер Вивелл Фото: ФК «Монако»/Getty Images

Медицинский штаб пока тоже не полностью укомплектован ­– консультационные услуги клубу оказывает компания Remedy, которая также помогает в рекрутинге медперсонала.

Но самым главным изменением стало назначение нового главного тренера и полное обновление тренерского штаба – Боули привёл в «Челси» Грэма Поттера. На уход Тухеля повлияло множество факторов, но основной – это разница во взглядах, которая возникла, вероятнее всего, из-за того, что француза изначально привели в клуб другие люди и на другие условия работы. Поттер же сразу получил полное доверие Боули, просто потому что это его человек. И сейчас, несмотря на восьмую строчку и отставание от «Арсенала» в 16 очков, позиция Поттера гораздо устойчивее, чем была у Тухеля на старте сезона. Во-первых, есть ещё 24 матча, чтобы постараться запрыгнуть в четвёрку, а во-вторых, его взяли на долгосрочную перспективу, и сейчас Боули вряд ли будет принимать импульсивные решения.

Грэм Поттер Фото: George Wood/Getty Images

Стратегия Боули — команда с игроками от 25 и младше. Под эти цели у Поттера есть полное доверие

Одна из причин, по которой Боули пригласил Поттера – у тренера репутация человека, который умеет работать с молодыми, раскрывая их качества. Для Боули это важнейший момент, потому что он уже давно определился с основной стратегией развития клуба: преобразование состава из команды ветеранов в команду, полную молодых и голодных до побед игроков. Подход будет плавным – это будет не революция, а постепенная эволюция с шагами, направленными на достижение цели. Последний раз средний возраст команды составлял 25 лет в сезоне-2004/2005 – в год, когда «Челси» впервые выиграл АПЛ. Cейчас этот показатель составляет 26,6 лет, что является 15-м результатом в лиге (самый молодой – «Арсенал» с 23,7 года).

Для омоложения состава будет не только вестись селекционная работа по поиску талантов, но и перестроится работа академии – теперь доморощенных игроков будут стараться сохранять, а не раздавать, чтобы получить деньги на трансферы взрослых звёзд из других клубов. Постепенно стратегия использования своих начинает работать: так, на матч с «Ньюкаслом» Поттер выпустил в стартовом составе шесть выпускников академии. Последний раз столько воспитанников «Челси» выходило на поле одновременно в матче с «Лидсом» в 1998 году.

Ещё один важный момент для перестроения команды – снижение фонда заработной платы, который в прошлом сезоне был одним из самых высоких по лиге (£ 333 млн). Вместо высоких фиксированных зарплат Боули планирует ввести бонусную систему: хочешь получать больше – работай и давай результат.

Чемпионат мира был очень нужен «Челси». У клуба было время, чтобы построить чёткие планы на ТО

С весны клуб жил в постоянном стрессе: то санкции, то новый владелец, то новый тренер. Всё это порождает суматоху и хаос, что совершенно логичным образом сказывается на результатах и производительности. Шестинедельный перерыв на ЧМ-2022 пришёлся для «Челси» очень кстати. У обновлённой команды руководителей было время продумать дальнейшие шаги и прописать стратегию на зимнее трансферное окно, которое станет первым и крайне важным для Поттера – летние рекордные подписания совершались всё же под планы Тухеля.

«Челси» за последние три зимних окна потратил всего € 1,6 млн – и вся эта сумма пришлась на прошлый год. Новые владельцы, которые этим летом уже выписали немало средств на трансферы, готовы потратиться вновь. Перед командой стоит задача попасть в четвёрку, а для её реализации однозначно нужны усиления. Основные позиции, по которым сейчас ведётся работа, – это нападающий и центральный защитник. Да, Кристофером Нкунку был подписан предварительный контракт на лето, но футболисты нужны уже сейчас. Пока в нападении у «Челси» есть только староватый по меркам Боули Пьер-Эмерик Обамеянг и Кай Хаверц.

«Челси» близок к подписанию 18-летнего бразильца Андре Сантоса, ждёт разрешения ситуации с Арсеном Захаряном, а ещё подписал Давида Датро Фофана, лучшего бомбардира «Мольде», которого уже сравнивают с Эрлингом Холландом. Для новой административной команды клуба нынешнее трансферное окно должно стать важной проверкой – именно она в перспективе покажет, правильно ли Боули подобрал людей или нет.