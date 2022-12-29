От команды Абрамовича почти ничего не осталось. Новый босс устроил революцию в «Челси»

Для «Челси» 2022-й стал поворотным: спустя столько лет Роман Абрамович был вынужден искать для клуба нового владельца. По итогам всех отборов им стал консорциум американца Тодда Боули. Сделка по поглощению состоялась в мае, и с тех пор клуб проходит через сложный процесс трансформации – начиная с перестановок в руководстве и заканчивая пересмотром вектора развития команды. Как сказал сам Боули в одном из интервью, «для перемен нужен кризис», и это хорошо описывает происходящее в «Челси» последние месяцы.
Тодд Боули
Фото: Clive Rose/Getty Images)
Реформы Боули масштабны. Он полностью пересобрал весь клуб — за полгода «Челси» покинули по меньшей мере 15 человек
Американец начал с главного – людей, которые работают в клубе. Постепенно он менял команду управленцев, дойдя в итоге до главы коммуникаций, врачей и тренерского штаба, что сделало изменения в структуре «Челси» поистине революционными. Всего клуб покинули по меньшей мере 15 человек (кто знает, что произошло с рядовыми сотрудниками) – из больших руководителей эпохи Абрамовича на своём месте остался только Дэвид Барнард, 20 лет занимающий должность секретаря.
В остальном же список внушительный.
- Брюс Бак, председатель. Он пришёл в «Челси» вместе с Абрамовичем (будучи близким другом бизнесмена, Бак сыграл немаловажную роль при покупке клуба), первым же и ушёл, когда команда перешла под управление Боули. Бак принимал непосредственное участие в жизни клуба, а также участвовал в поиске потенциальных владельцев. Инсайдеры сообщали, что ему предложат остаться в «Челси» и после ухода Абрамовича, но в итоге Бак покинул клуб уже весной.
- Марина Грановская, директор. Правая рука Абрамовича и человек, который последние годы отвечал за все сделки спортивного отдела. Её изначально хотели сохранить в структуре «Челси», но в конце июня было объявлено, что Грановская всё же покинет клуб. До конца лета она ещё оказывала консультационные услуги, передавая свои дела и незавершённые сделки, а после разорвала связь с «Челси».
- Гай Лоуренс, исполнительный директор. Пришёл в клуб в феврале 2018-го и вплоть до 30 мая этого года отвечал за повседневные деловые и коммерческие операции. Под руководством Лоуренса оборот «Челси» вырос на 20% – с £ 360 млн до 435 млн (и это несмотря на пандемию). О своём желании уйти он заявил, когда поглощение стало неизбежным, но решил остаться до того момента, пока сделка не будет оформлена, чтобы переход клуба на новый этап был чуть плавнее.
- Евгений Тененбаум, директор. Попал под санкции Великобритании ещё весной, поэтому самостоятельно отошёл от дел в апреле.
- Дэмьен Уиллоуби, коммерческий директор. Уволен почти сразу же после того, как был принят на работу, из-за дисциплинарных санкций.
- Петр Чех, технический советник. В течение трёх лет знаменитый вратарь был связующим звеном между командой и правлением, хотя многим его роль до конца так и не была понятна. The Telegraph писал, что Боули хотел сохранить Чеха, но тот сам не захотел оставаться после ухода Грановской. Инсайдеры The Athletic обладают другой информацией: Чеху не понравилось, что он не будет участвовать в ключевых решениях, поэтому он и последовал вслед за Грановской.
- Скотт Маклахлен, глава международного скаутинга. 10 лет работы в «Челси» подошли к концу в начале сентября: The Athletic писал, что для специалиста это было взвешенное решение, которое новое руководство приняло «на его условиях».
- Кристоф Лоллишон, технический директор по арендам. За 15 лет работы в клубе француз вырос от тренера вратарей до шефа отдела аренд. Лоллишон объявил об уходе из клуба в мае.
- Стив Аткинс, директор по коммуникациям. Он занимал свою должность с 2008 года, но с приходом Боули его время в клубе подошло к концу. Хотя многие связывают его уход не столько со сменой владельца, сколько с переходом на новую работу в команде Формулы-1 «Макларен».
- Пако Биоска, главный врач. 69-летнего специалиста уволили в сентябре после 11 лет работы в клубе..
- Тьерри Лоран, главный физиотерапевт. Спустя несколько дней после увольнения Биоски очередь дошла и до него: Лорана вызвали на короткий видеозвонок, на котором Боули сообщил ему, что в его услугах клуб больше не нуждается. Писали, что новые владельцы просто захотели видеть на его месте своего человека.
- Томас Тухель, главный тренер, а также его ассистенты – Жольт Лев и Арно Михельс. Решение расстаться с главным тренером и его штабом многих удивило: да, «Челси» потряхивало на старте сезона, но не настолько, чтобы менять тренера, который выиграл с клубом Лигу чемпионов. Новое руководство объяснило своё решение тем, что так и не смогло найти точки соприкосновения с немцем.
- Бенджамин Вебер, аналитик данных. Человек Тухеля, который пришёл вместе с ним на «Бридж», с ним же и ушёл.
100 дней выделил себе новый владелец для пересмотра бизнеса или, проще говоря, чистки рядов в клубе. На сотый день правления Боули был уволен Тухель, и этот уход, пожалуй, стал решающим в большой перестройке. По видению американца, «Челси» должен стать амбициозным, «голодным» до трофеев и молодым клубом, и для этого нужно было полностью поменять систему, начав с людей, которые её формируют.
Томас Тухель и Роман Абрамович
Фото: Michael Steele/Getty Images
На освободившиеся места Боули привёл своих людей: помимо четырёх совладельцев, занявших должности директоров, в «Челси» появилось ещё четыре директора:
- Марк Уолтер: бизнес-партнёр Боули по «ЛА Доджерс»;
- Джеймс Пейд: представитель топ-менеджмента Clearlake Capital;
- Барбара Чароне: болельщица «Челси», специалист по PR, работавшая с музыкантами (одна из её клиенток – Мадонна);
- Лорд Даниэль Финкельштейн: болельщик «Челси» и колумнист The Times.
Директором по бизнесу назначили Томаса Глика – ранее он работал в «Манчестер Сити». В его обязанности входит решение нефутбольных вопросов: выстраивание маркетинговой стратегии, наращивание прибыли, отношения с фанатами и привлечение инвесторов. Последним он занимается особенно активно – даже пригласил агента Каталину Ким, чтобы та работала с южнокорейским рынком.
Существенно обновился селекционный отдел – в него вошли сразу четыре новых человека. Пост директора занял Джо Шилдс, у которого богатый опыт работы в клубах АПЛ: «Кристал Пэлас», «Фулхэм», «Манчестер Сити», где он стал рекрутинговым директором, следом – «Саутгемптон». Директором по поиску талантов стал Пол Уинстэнли, который когда-то нашёл из для «Брайтона» Марка Кукурелью.
Джо Шилдс и Пол Уинстэнли
Фото: Из соцсетей
Техническим директором назначили Лоренса Стюарта, который раньше работал в «Ред Булл Соккер Интернешнл», занимал должность аналитика в «Манчестер Сити» и старшего координатора по найму в «Эвертоне». В «Челси» Стюарт должен сосредоточиться на «глобальных футбольных вопросах» – вероятнее всего, это связано с идеей Боули о выстраивании мультиклубной системы по примеру «Ред Булл». Ещё один технический директор – Кристофер Вивелл – будет заниматься более конкретными вещами: структурировать трансферную стратегию, постоянно взаимодействуя со скаутами и селекционерами, анализировать данные и выстраивать планы по формированию состава. Общие задачи Стюарта и Вивелла очень похожи на те, что обычно выполняют спортивные директора, но эта должность пока остаётся свободной – Боули всё ещё в поисках подходящего варианта.
Лоренс Стюарт и Кристофер Вивелл
Фото: ФК «Монако»/Getty Images
Медицинский штаб пока тоже не полностью укомплектован – консультационные услуги клубу оказывает компания Remedy, которая также помогает в рекрутинге медперсонала.
Но самым главным изменением стало назначение нового главного тренера и полное обновление тренерского штаба – Боули привёл в «Челси» Грэма Поттера. На уход Тухеля повлияло множество факторов, но основной – это разница во взглядах, которая возникла, вероятнее всего, из-за того, что француза изначально привели в клуб другие люди и на другие условия работы. Поттер же сразу получил полное доверие Боули, просто потому что это его человек. И сейчас, несмотря на восьмую строчку и отставание от «Арсенала» в 16 очков, позиция Поттера гораздо устойчивее, чем была у Тухеля на старте сезона. Во-первых, есть ещё 24 матча, чтобы постараться запрыгнуть в четвёрку, а во-вторых, его взяли на долгосрочную перспективу, и сейчас Боули вряд ли будет принимать импульсивные решения.
Грэм Поттер
Фото: George Wood/Getty Images
Стратегия Боули — команда с игроками от 25 и младше. Под эти цели у Поттера есть полное доверие
Одна из причин, по которой Боули пригласил Поттера – у тренера репутация человека, который умеет работать с молодыми, раскрывая их качества. Для Боули это важнейший момент, потому что он уже давно определился с основной стратегией развития клуба: преобразование состава из команды ветеранов в команду, полную молодых и голодных до побед игроков. Подход будет плавным – это будет не революция, а постепенная эволюция с шагами, направленными на достижение цели. Последний раз средний возраст команды составлял 25 лет в сезоне-2004/2005 – в год, когда «Челси» впервые выиграл АПЛ. Cейчас этот показатель составляет 26,6 лет, что является 15-м результатом в лиге (самый молодой – «Арсенал» с 23,7 года).
Для омоложения состава будет не только вестись селекционная работа по поиску талантов, но и перестроится работа академии – теперь доморощенных игроков будут стараться сохранять, а не раздавать, чтобы получить деньги на трансферы взрослых звёзд из других клубов. Постепенно стратегия использования своих начинает работать: так, на матч с «Ньюкаслом» Поттер выпустил в стартовом составе шесть выпускников академии. Последний раз столько воспитанников «Челси» выходило на поле одновременно в матче с «Лидсом» в 1998 году.
Ещё один важный момент для перестроения команды – снижение фонда заработной платы, который в прошлом сезоне был одним из самых высоких по лиге (£ 333 млн). Вместо высоких фиксированных зарплат Боули планирует ввести бонусную систему: хочешь получать больше – работай и давай результат.
Чемпионат мира был очень нужен «Челси». У клуба было время, чтобы построить чёткие планы на ТО
С весны клуб жил в постоянном стрессе: то санкции, то новый владелец, то новый тренер. Всё это порождает суматоху и хаос, что совершенно логичным образом сказывается на результатах и производительности. Шестинедельный перерыв на ЧМ-2022 пришёлся для «Челси» очень кстати. У обновлённой команды руководителей было время продумать дальнейшие шаги и прописать стратегию на зимнее трансферное окно, которое станет первым и крайне важным для Поттера – летние рекордные подписания совершались всё же под планы Тухеля.
«Челси» за последние три зимних окна потратил всего € 1,6 млн – и вся эта сумма пришлась на прошлый год. Новые владельцы, которые этим летом уже выписали немало средств на трансферы, готовы потратиться вновь. Перед командой стоит задача попасть в четвёрку, а для её реализации однозначно нужны усиления. Основные позиции, по которым сейчас ведётся работа, – это нападающий и центральный защитник. Да, Кристофером Нкунку был подписан предварительный контракт на лето, но футболисты нужны уже сейчас. Пока в нападении у «Челси» есть только староватый по меркам Боули Пьер-Эмерик Обамеянг и Кай Хаверц.
«Челси» близок к подписанию 18-летнего бразильца Андре Сантоса, ждёт разрешения ситуации с Арсеном Захаряном, а ещё подписал Давида Датро Фофана, лучшего бомбардира «Мольде», которого уже сравнивают с Эрлингом Холландом. Для новой административной команды клуба нынешнее трансферное окно должно стать важной проверкой – именно она в перспективе покажет, правильно ли Боули подобрал людей или нет.
- 29 декабря 2022
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