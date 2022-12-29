Как же грустно заканчивает Роналду. Его критикуют даже недавние друзья

37-летний Криштиану Роналду остаётся свободным агентом. Информации об интересе европейских клубов к Криштиану нет. Зато есть многочисленные публикации СМИ о том, что никто на континенте не хочет иметь с ним дело.

Скорее всего, отчисленный из «Манчестер Юнайтед» форвард продолжит карьеру в саудовском «Аль-Нассре». Уже сам этот факт говорит о конце эпохи Роналду. За последние несколько месяцев футбольная общественность наблюдала за бесславным падением Криштиану. Португалец дал провокационное интервью журналисту Пирсу Моргану, что привело к уходу из «МЮ». На ЧМ Криштиану не исправил свою репутацию, а, наоборот, ещё больше испортил её. Сборная Португалии вылетела в 1/4 финала. Роналду запомнился не яркой и результативной игрой, а постоянным попаданием в скандалы.

Произошло развенчание культа Криштиану Роналду

Роналду – бесспорно великий футболист, один из лучших в истории. Зачастую о легендах высказываются уважительно, даже если у них есть серьёзные недостатки (Диего Марадона — один из самых ярких примеров). Однако Криштиану довёл ситуацию до того, что его начали резко и открыто критиковать без оглядки на этикет. На наших глазах произошло развенчание культа португальца, которым раньше все восхищались или в крайнем случае не говорили о нём ничего плохого.

Экс-тренер «Реала», сборных Англии и России Фабио Капелло считает, что Роналду высокомерен и сам виноват во всех своих нынешних проблемах.

«Что я могу сказать о неоднозначном закате карьеры Роналду? Он сам виноват. Учитывая то, чего он достиг в своей карьере, это не делает ему чести. Его уровень как игрока не обсуждается, но в моменте он повёл себя высокомерно. Ходил и предлагал себя другим командам, так и не найдя никого, кто бы поверил в него. Для команды он стал немного обузой», – сказал Капелло.

Фабио Капелло Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Легенда сборной Германии Лотар Маттеус назвал Роналду главным разочарованием ЧМ-2022.



«Криштиану Роналду – это, конечно, большое разочарование чемпионата мира. Полная противоположность Лионелю Месси. Роналду своим эго навредил и себе, и команде. Он был отличным футболистом, бомбардиром мирового уровня. Сейчас он постоянно разрушает своё наследие. Мне сложно представить его в хоть каком-то клубе. Мне даже его жаль», – заявил Маттеус.

Португальский журналист Флавио Микель Силва убеждён, что Криштиану Роналду был самым слабым звеном сборной Португалии на ЧМ.

«Все говорят о Роналду. Ну так посмотрите правде в глаза: в этом и заключается главное отличие сборной Португалии с Роналду, который, как мешок, не защищается и не бежит. Он играет за другую команду», — отметил Силва.

Правду о Криштиану стали говорить даже очень близкие ему люди

Выше приведены самые резкие высказывания персон, которые никак не связаны с Роналду. Проблема в том, что нелицеприятные комментарии о Криштиану начали исходить даже от близких ему людей. Это подчёркивает падение форварда, который стал не нужен никому в Европе.

Главный тренер сборной Южной Кореи Паулу Бенту, который работал с Роналду в национальной команде Португалии в 2010-2014 гг., убеждён, что Криштиану пора заканчивать международную карьеру, чего форвард делать не хочет. Кроме того, Бенту считает, что Криштиану совершил некрасивый поступок в отношении форварда южнокорейской команды Чхо Кю Суна, когда тот призвал его быстрее покинуть поле после замены во время матча ЧМ-2022.

«Есть кое-что, что кажется мне очевидным: сегодня сборная Португалии не так сильно зависит от Роналду, как несколько лет назад. Он лучший игрок из всех, кого я тренировал, с точки зрения таланта. Ничто не отменяет того, что он представляет для португальского футбола и для страны, но у всего есть конец. И каждый человек сам решает, как и когда он хочет, чтобы это закончилось. Что я думаю о поступке Криштиану, который накричал на игрока моей команды на ЧМ-2022 после совета быстрее покинуть поле? Это неприятно. Не совсем честно прикрываться другими, это неэтично. Корейского игрока использовали, чтобы скрыть другие моменты», — сказал Бенту.

Криштиану Роналду и Паулу Бенту Фото: Warren Little/Getty Images

Экс-тренер «Манчестер Юнайтед» Рене Мёленстен работал в системе клуба ещё до прихода туда Роналду в 2003 году. В том числе занимал пост помощника Алекса Фергюсона в период выхода Криштиану на суперзвёздный уровень. Меленстену было неприятно наблюдать надменность бывшего подопечного на чемпионате мира в Катаре.

«Я рад, что сейчас не тренирую Португалию. Было немного грустно наблюдать за такой ситуацией с Роналду на главном турнире планеты», — прокомментировал Мёленстен выходки португальца, который психовал после замен, требовал записать на свой счёт гол Бруну Фернандеша в матче с Уругваем и использовал родственников для атак на главного тренера Фернанду Сантуша после перевода на скамейку запасных в плей-офф.

Легендарный защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл начал критиковать своего экс-одноклубника Роналду ещё до ЧМ. Криштиану в ответ отказался пожать ему руку на одном из матчей АПЛ, притом что раньше они с Гари всегда были друзьями. Невилл не отрицает величие Роналду и всё ещё называет его одним из лучших футболистов в истории, но призывает откровенно говорить о нынешнем положении форварда.

«Когда случились проблемы в «Манчестер Юнайтед», говорили, что главный тренер Эрик тен Хаг пытается показать свой авторитет. Но ситуация повторилась и на ЧМ. Роналду должен услышать правду. Ему должны сказать, что его карьера на заключительном отрезке идёт куда-то не туда», – сказал Невилл.

Бывший нападающий «МЮ» Уэйн Руни удивился выпадам Роналду в свой адрес в интервью Пирсу Моргану. Уэйн никогда жёстко не критиковал Криштиану. Старается воздерживаться от резкости и сейчас, но ясно даёт понять, что относится к Роналду не лучшим образом.

«Если бы я принимал решения по составам сборных на ЧМ, то поставил бы Лионеля Месси в старт, Гарри Кейна отправил бы на скамейку, а Криштиану Роналду оставил бы вне заявки. В 2012 году я написал в «Твиттере»: «Месси – лучший в истории». Когда я увидел, как он вывел Аргентину в финал чемпионата мира, устроив мастер-класс в игре с Хорватией, я сделал ретвит со словами: «Ничего не изменилось». Некоторые восприняли это как выпад против Роналду, но нет ничего более далёкого от истины, чем такое мнение. Я очень уважаю Криштиану, и, когда люди утверждают, что он лучший, я знаю, из чего они исходят, и я уважаю это мнение. Но для меня Месси просто иной. К нему невозможно подобраться. Я даже не критиковал Роналду, а просто сказал, что возраст догоняет каждого из нас. Криштиану сложно с этим справиться», — подчеркнул Руни.

Уэйн Руни и Криштиану Роналду Фото: Shaun Botterill/Getty Images

У Роналду всегда была группа сторонников, в которой выделялись легенды «МЮ» Рио Фердинанд и Рой Кин. Фердинанд выпал из их числа после интервью Роналду Моргану.

«Нельзя сидеть и защищать этот поступок Роналду. Вплоть до этого интервью я защищал его и говорил, что на клубе лежит большая ответственность в том, что касается улучшения коммуникации», – заявил Фердинанд.

Пожалуй, самый обидный момент для Роналду. От него отвернулись фанаты «Манчестер Юнайтед». Криштиану в один момент перечеркнул большинство своих достижений в форме клуба и оставил преимущественно негативный шлейф.



«Мне нет дела до Ронни, Ронни нет дела до меня, меня заботит лишь «МЮ», – скандировали болельщики во время недавнего матча Кубка английской лиги с «Бёрнли» (2:0).

Конечно, есть те, кто до сих пор высказываются о Роналду в нейтральных тонах или восхваляют его. К числу последних принадлежит не только откровенно ангажированный Пирс Морган. Однако былое уважение футбольной общественности Криштиану будет трудно вернуть. Слишком сильно форвард дискредитировал себя во второй половине уходящего 2022 года.