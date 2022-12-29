«Уже понятно, кто получит «Золотой мяч». Престижная награда достанется не Лионелю Месси?

Издание Goal недавно опубликовало новый рейтинг претендентов на «Золотой мяч». В топ-5 вошли Лионель Месси, Килиан Мбаппе (оба — «ПСЖ»), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Неймар («ПСЖ») и Роберт Левандовски («Барселона»).

На «Золотой мяч» реально могут рассчитывать только Месси и Мбаппе при всём уважении к остальным игрокам. Об этом не стесняется говорить даже Левандовски, который видит в качестве обладателя награды Месси, но теоретически допускает, что Мбаппе может выиграть гонку.

«Уже понятно, кто получит «Золотой мяч». Возможно, на награду претендует Мбаппе, выступающий за тот же клуб, что и основной претендент Месси. Но победа на чемпионате мира досталась только одному из них, и это должно стать решающим фактором. Лео лидирует в гонке, это точно. Он добился того, что для него важнее всего, и теперь может насладиться этим», — заявил Левандовски.

Действующий обладатель «Золотого мяча» форвард «Реала» и сборной Франции Карим Бензема в этом году взял награду в качестве бесспорного фаворита. В случае Месси всё не так однозначно. Да, Лионель выиграл ЧМ-2022 со сборной Аргентины, но Мбаппе дошёл с Францией до финала и стал лучшим бомбардиром турнира. В «ПСЖ» сейчас главной звездой является именно Килиан, у которого есть все основания рассчитывать на получение престижного приза.

Мбаппе показывает намного более сильную статистику, чем Месси

Мбаппе и Месси набрали больше всего очков по системе «гол+пас» в 2022 году. Француз прилично опережает аргентинца по забитым мячам, которые котируются больше результативных передач. У Килиана 73 (56+17) очка в 56 играх, у Лионеля – 65 (35+30) в 51 матче. Далее с заметным отставанием следуют Холанд 53 (45+8), Неймар – 52 (32+20 в 42 матчах) и Левандовски – 51 (42+9 в 51 игре).

Килиан Мбаппе и Лионель Месси – лидеры ЧМ-2022 по результативным действиям. У форварда сборной Франции восемь голов (из них два с пенальти) и два ассиста, у аргентинского нападающего – семь мячей (четыре из которых с пенальти) и три голевые передачи. Они стали лучшими бомбардирами турнира и повторили достижение 52-летней давности. В последний раз на одном чемпионате сразу двум футболистам удавалось набрать как минимум по 10 очков по системе «гол+пас» в 1970 году: 13 у Герда Мюллера (Германия) и 10 у Пеле (Бразилия).

Лионель Месси и Килиан Мбаппе в финале ЧМ-2022 Фото: Buda Mendes/Getty Images

23-летний Мбаппе оформил хет-трик в финале, довёл общее количество забитых мячей в решающих матчах ЧМ до четырёх и побил мировой рекорд. Никто, кроме него, не забивал четыре раза в финалах. Три гола на счету Вавы, Пеле, Джеффа Хёрста и Зинедина Зидана. Франция проиграла Аргентине, но только в футбольной лотерее — 3:3, 2:4 по пенальти. Килиан отличился 12 раз на двух ЧМ, в которых принимал участие. Через четыре года он должен спокойно превзойти исторический рекорд Мирослава Клозе (16 голов) и упрочить его до статуса «вечного».

Мбаппе после ЧМ-2022 стал самым дорогим игроком мира. Transfermarkt повысил стоимость нападающего до € 180 млн. Килиан обошёл Холанда, которого оценивают в € 170 млн. Конечно, 35-летний Месси в силу возраста в данном аспекте не может тягаться с более молодыми коллегами, но всё-таки нельзя не отметить постоянный прогресс Мбаппе.

Победа на ЧМ — весомый аргумент в пользу Месси, но не определяющий

В прошлом году изменились критерии для получения «Золотого мяча». Теперь учитываются результаты футболистов за сезон, а не за календарный год, как ранее. То есть результаты ЧМ-2022 (ноябрь–декабрь) будут приниматься во внимание при выборе лучшего игрока в 2023 году. При этом на первом месте всё равно значатся индивидуальные достижения игрока, на втором — титулы и выступления его команды, третьим критерием указан класс игрока и его приверженность принципам фэйр-плей.

Месси завоевал столь вожделенный Кубок мира, который Мбаппе брал ещё раньше в 19-летнем возрасте. Победа Месси на ЧМ – весомый аргумент в пользу аргентинца, но «Золотой мяч» не должен присуждаться лишь на основе этого факта. Данный козырь есть у Месси только благодаря проведению ЧМ в Катаре в непривычное осенне-зимнее время.

Вторая половина сезона-2022/2023 станет определяющей. Энергия Килиана неиссякаема. Месси взял себе мини-отпуск после финала ЧМ и выйдет на поле в лучшем случае только в середине января, в то время как Мбаппе сыграл со «Страсбургом» (2:1) в Лиге 1 уже 28 декабря – через 10 дней после финала ЧМ. И хладнокровно забил победный гол с пенальти на 90+6-й минуте матча.

Килиан Мбаппе празднует гол в ворота «Страсбурга» в первом матче после ЧМ Фото: psg.fr

Мбаппе – второй по скорости спортсмен на планете после легендарного легкоатлета Усэйна Болта. Marca составила рейтинг на основании максимальной скорости самых быстрых спортсменов из разных видов спорта после визуализации забега на 100 метров. Мбаппе пробежал бы стометровку за 11 секунд (максимальная скорость – 38,01 км/ч). Из футболистов в топ-10 вошёл только Холанд, который занял шестое место с результатом в 11,6 секунды (максимальная скорость – 36 км/ч). Эти цифры ничего не значат при определении обладателя «Золотого мяча», но дают веские основания утверждать, что Мбаппе сохранит больше сил после ЧМ и заметно лучше проведёт остаток клубного сезона, чем Месси.

Килиан забил 13 голов за 15 матчей в текущем чемпионате Франции. Мбаппе за последние пять туров отметился пятью голами. Он лидирует в гонке бомбардиров в Лиге 1, опережая своего одноклубника Неймара, идущего вторым, на два гола. Месси занимает восьмое место с семью голами.

В Лиге чемпионов Мбаппе тоже играет более убедительно. Килиан делит первое место в списке бомбардиров с форвардом «Ливерпуля» Мохамедом Салахом – по семь голов. Месси забил всего четыре гола на групповом этапе. По системе «гол+пас» Килиан – единоличный лидер. У него 10 очков, в то время как Салах и Месси идут далее с восемью баллами. Можно не сомневаться, что Мбаппе увеличит статистический отрыв от Месси. Пусть даже только за счёт Лиги 1, поскольку в ЛЧ путь «ПСЖ» вполне может быстро закончиться на «Баварии» в 1/8 финала.

Голосовать за обладателя «Золотого мяча» будут представители стран, входящих в топ-100 рейтинга ФИФА. Есть приличная вероятность, что они отбросят индивидуальные достижения Мбаппе и отдадут награду Месси за победу на ЧМ. Авторитет Лео в футбольном мире намного выше, но очень не хотелось бы повторения ситуации 2021 года, когда приз достался аргентинцу в ущерб более ярко проявившему себя Роберту Левандовскому.