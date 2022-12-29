Мир скорбит по Пеле. Сегодня умер Король футбола. LIVE

Тревожные новости для всех болельщиков: скончался легендарный в прошлом футболист Пеле. Несколько дней назад его состояние заметно ухудшилось, а сам бразилец попрощался с семьёй. К сожалению, сегодня, 29 декабря, трёхкратный чемпион мира умер в возрасте 82 лет.
Ранее у Пеле диагностировали генерализованный отёк тела, который включает в себя сердечную недостаточность, а также спутанность сознания, из-за который он не мог самостоятельно заботиться о себе. В последние месяцы Пеле провёл химиотерапию, которая, однако, не принесла положительного результата. В сентябре 2021 года у Пеле диагностировали опухоль толстой кишки, из-за проблем с которой он был госпитализирован в апреле 2022 года. Помимо этого, у него были проблемы со здоровьем после операции по замене тазобедренного сустава, а также из-за заболевания почек и предстательной железы.
Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос: «Назвать его легендой недостаточно. Сегодня нас покинул Король футбола. Футбол никогда вас не забудет. Покойтесь с миром, Пеле».
Заявление «Манчестер Сити»: «Наш клуб опечален известием о кончине легенды Бразилии Пеле, одного из величайших игроков всех времен, который так много сделал для прекрасной игры. Пусть он покоится с миром».
«Манчестер Юнайтед» отреагировал на новость о смерти Пеле: «Покойтесь с миром, Пеле. Спасибо за радость, которую вы дарили футбольным болельщикам по всему миру».
Криштиану Роналду выразил соболезнования в связи со смертью Пеле. Португалец написал пост в социальной сети.
«Мои глубокие соболезнования всей Бразилии, и в частности семье сеньора Пеле. Простого слова «прощай» вечному Королю никогда не будет достаточно, чтобы выразить то, что переживает в этот момент весь футбольный мир.
Он — вдохновение для сотен тысяч людей. Пеле не будет забыт, и его память навсегда останется в памяти каждого из нас, любителей футбола. Покойся с миром, Пеле».
Названа причина смерти Пеле
Globo сообщает, что бразилец скончался из-за рака кишечника. В случае с Пеле основная проблема была сосредоточена в толстой кишке, но метастазы уже перешли на другие органы.
Пресс-служба сборной России по футболу выразила соболезнования в связи со смертью Пеле и выложила совместный снимок бразильца с Львом Яшиным.
«Умер Пеле. Легенде было 82 года. Вечная память».
Пеле и Лев Яшин
Фото: ИЗ АРХИВА СБОРНОЙ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ
Бывший футболист сборной России Александр Мостовой.
«Это ужасно, что такие великие люди уходят. Что здесь ещё скажешь? Ушёл Диего Армандо Марадона, Круифф, Эйсебио, Пеле. Столько великих футболистов ушло за каких-то лет пять. Не знаю, что тут говорить. Ужасно».
Нападающий сборной Франции и «ПСЖ» Килиан Мбаппе отреагировал на информацию о смерти легендарного бразильского футболиста Пеле.
«Король футбола покинул нас, но его величие никогда не будет забыто», — написал Мбаппе в своей социальной сети.
Полузащитник сборной Бразилии Фред: «Больше, чем футбольная легенда. Просто величайший спортсмен всех времён, эталон для всех поколений. Да примет тебя Бог с миром, король!»
Пеле сделал себе имя в «Сантосе». Бразильский клуб после кончины легенды сопроводил в социальных сетях новость словом Eterno, что можно перевести как «вечный».
Бывший футболист сборной Англии Гари Линекер прокомментировал самую печальную новость дня.
«Умер Пеле. Самый божественный из всех футболистов и самый радостный из мужчин. Он демонстрировал игру, к которой приблизились лишь немногие избранные. Пеле три раза поднял самый желанный золотой трофей в красивой жёлтой футболке. Пусть он и ушёл от нас, но у него всегда будет футбольное бессмертие. Покойся с миром».
Дочь Пеле опубликовала пост в социальных сетях и подтвердила смерть отца: «Мы любим тебя. Покойся с миром».
Рассказываем, как великий провёл последние месяцы жизни. Он так и не дождался, когда кто-то побьёт его рекорд по голам за сборную Бразилии.
- 29 декабря 2022
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