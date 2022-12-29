Мир скорбит по Пеле. Сегодня умер Король футбола. LIVE

Очень печальные новости в конце года.

Тревожные новости для всех болельщиков: скончался легендарный в прошлом футболист Пеле. Несколько дней назад его состояние заметно ухудшилось, а сам бразилец попрощался с семьёй. К сожалению, сегодня, 29 декабря, трёхкратный чемпион мира умер в возрасте 82 лет.

Ранее у Пеле диагностировали генерализованный отёк тела, который включает в себя сердечную недостаточность, а также спутанность сознания, из-за который он не мог самостоятельно заботиться о себе. В последние месяцы Пеле провёл химиотерапию, которая, однако, не принесла положительного результата. В сентябре 2021 года у Пеле диагностировали опухоль толстой кишки, из-за проблем с которой он был госпитализирован в апреле 2022 года. Помимо этого, у него были проблемы со здоровьем после операции по замене тазобедренного сустава, а также из-за заболевания почек и предстательной железы.