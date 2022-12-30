Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Реакция мира на смерть Пеле, что пишут СМИ Бразилии, Европы и Америки, что говорят, подробности

«Среди его причуд выделялась одна». Реакция мира на смерть великого Пеле
Полина Куимова
Реакция мира на смерть Пеле
Комментарии
Горечь для всей футбольной семьи.

«Мяч плачет». «Футбол потерял короля». «Мир в трауре».

Заголовки статей и газет в мировых СМИ прямо сейчас и в ближайшие часы не будут иными. Умер Пеле. Величайший. Король футбола. Для кого-то – даже его бог. Разбираем, что пишут в мире об этой ужасной новости.

Последние месяцы Пеле. Как жил главный футболист в истории Последние месяцы Пеле. Как жил главный футболист в истории

«Несмотря на вечное соперничество, которое существует между Бразилией и Аргентиной, никто не может сомневаться в том, что Пеле был одним из величайших футболистов в истории, – пишет аргентинское издание Ole. – Для многих лучше Диего Марадоны и Лионеля Месси. Несомненно, он ознаменовал эпоху с момента своего дебюта в подростковом возрасте как в «Сантосе», так и в бразильской сборной».

«Мастерство и потрясающая скорость Пеле сочетались со смертельной точностью перед воротами, – метафорично начинает некролог BBC. – Национальный герой в своей родной Бразилии, он стал мировой спортивной иконой. А вне поля он неустанно агитировал за улучшение условий жизни самых обездоленных людей в обществе».

Как Пеле и Марадона сыграли в эфире. Легендарное видео Как Пеле и Марадона сыграли в эфире. Легендарное видео

«Национальный герой своей родной Бразилии, Пеле был любим во всем мире — бедняками, среди которых он вырос; очень богатыми, в чьих кругах он путешествовал; и почти всеми, кто когда-либо видел, как он играет, – пишет NY Times. – «Пеле — один из немногих, кто опроверг мою теорию, — сказал однажды Энди Уорхол. – Вместо 15 минут славы у него будет 15 веков». Пеле полюбился болельщикам своим жизнерадостным характером и своей верой в силу футбола — футбола для большей части мира — объединяющего людей через расы, классы и национальности. Пеле не только играл лучше всех; он также отстаивал это во всём мире».

«Телевидение было изобретено как раз вовремя, чтобы мир увидел воочию вундеркинда Пеле, – пишет Marca. – В чёрно-белом цвете и с задержкой, но люди смогли увидеть, что произошло 15 июня 1958 года в Гётеборге. Слова российского тренера Качалина не могли объяснить произошедшее в полной мере: «Не могу поверить, что сегодня я увидел футбол. Я действительно поражён, такой красивой игры я ещё не видел». 17-летний мальчик по имени Эдсон Арантес ду Насименто только что появился на чемпионате мира в Швеции – и с этого дня футбол уже никогда не был прежним. Король изобретал чудеса в каждой игре. Это была вечеринка. Вечная симфония! Он был самым зрелищным. Самым инновационным. Просто Королём».

«Я уникален и неповторим». Что говорил Пеле о себе и взглядах на жизнь «Я уникален и неповторим». Что говорил Пеле о себе и взглядах на жизнь

«За свою карьеру он не раз блистал и касался неба, – начинает некролог издание El Espectador. – Он делал с мячом, что хотел, и оставил след в истории в месте, до которого никому не добраться. Футбольный мир скорбит по Королю, но празднует его наследие».

Бразильский сайт Globo переименовал стартовую страницу в имя Пеле – все материалы там только о нём.

«Футбол потерял своего короля, – говорится в одной из многочисленных и самых длинных статей. – Он унесёт с собой рекорды, которые, возможно, никогда не будут превзойдены. Он единственный трёхкратный чемпион мира. Пеле без ботинок стал международной звездой. Потом стал кинозвездой, записывал альбомы и использовал свой образ для продажи множества продуктов. Величайший мальчик с плаката Tupiniquim! У него была беспокойная жизнь, со спорами, которые иногда разбивали его на части. В последние годы твёрдая оболочка непобедимого героя постепенно слезала из-за сменявших друг друга проблем со здоровьем. Проблем, которые показали всем, что Пеле всё же был человеком. Поверьте мне, это так. Болезнь стала для него самым жёстким защитником, с которым ему когда-либо приходилось сталкиваться, и единственным, кого он так и не смог преодолеть. Среди его причуд выделялась одна: его настойчивость в разделении двух своих личностей, обращение к себе в третьем лице. И сегодня умер Эдсон. Пеле, легенда, будет жить вечно».

Одно из главных бразильских изданий – ESPN Brazil – выделило раздел: «Пеле навсегда». Медиа особенно трепетно прощается с главной национальной легендой:

«Пеле умер. Эдсон Арантес ду Насименто умер. Проще говоря – величайший спортсмен всех времён.

Пеле, король футбола. Человек, который показал миру, что искусство владения мячом ногами может очаровать зрителей, остановить войны, вызвать вздохи и сделать футбол ещё более популярным. Мир в трауре оплакивает потерю одной из своих самых символичных фигур. Опечаленный футбольный мир прощается с гением, оставившим след в истории футбола.

Эдсон ушёл. Пеле – нет. Ведь Пеле вечен».

«Величие покинуло футбол – обладатель безоговорочного титула Короля самого популярного вида спорта на планете скончался», – пишет Correio Braziliense.

«Мир потерял Пеле – величайшего человека в истории футбола», – гласит заголовок Umdoisesportes.

«До свидания, ваше величество», – прощается издание agazeta.com.

Прощайте, Король.

2
0
0
1
0
0
Поделиться
Теги Футбол Южная Америка ФИФА Пеле •••

Заглавное фото: Jeff Spicer/Getty Images

Источник: «Чемпионат»

Сообщить об ошибке
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022