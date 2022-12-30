«Среди его причуд выделялась одна». Реакция мира на смерть великого Пеле

«Мяч плачет». «Футбол потерял короля». «Мир в трауре».

Заголовки статей и газет в мировых СМИ прямо сейчас и в ближайшие часы не будут иными. Умер Пеле. Величайший. Король футбола. Для кого-то – даже его бог. Разбираем, что пишут в мире об этой ужасной новости.

«Несмотря на вечное соперничество, которое существует между Бразилией и Аргентиной, никто не может сомневаться в том, что Пеле был одним из величайших футболистов в истории, – пишет аргентинское издание Ole. – Для многих лучше Диего Марадоны и Лионеля Месси. Несомненно, он ознаменовал эпоху с момента своего дебюта в подростковом возрасте как в «Сантосе», так и в бразильской сборной».

«Мастерство и потрясающая скорость Пеле сочетались со смертельной точностью перед воротами, – метафорично начинает некролог BBC. – Национальный герой в своей родной Бразилии, он стал мировой спортивной иконой. А вне поля он неустанно агитировал за улучшение условий жизни самых обездоленных людей в обществе».

«Национальный герой своей родной Бразилии, Пеле был любим во всем мире — бедняками, среди которых он вырос; очень богатыми, в чьих кругах он путешествовал; и почти всеми, кто когда-либо видел, как он играет, – пишет NY Times. – «Пеле — один из немногих, кто опроверг мою теорию, — сказал однажды Энди Уорхол. – Вместо 15 минут славы у него будет 15 веков». Пеле полюбился болельщикам своим жизнерадостным характером и своей верой в силу футбола — футбола для большей части мира — объединяющего людей через расы, классы и национальности. Пеле не только играл лучше всех; он также отстаивал это во всём мире».

«Телевидение было изобретено как раз вовремя, чтобы мир увидел воочию вундеркинда Пеле, – пишет Marca. – В чёрно-белом цвете и с задержкой, но люди смогли увидеть, что произошло 15 июня 1958 года в Гётеборге. Слова российского тренера Качалина не могли объяснить произошедшее в полной мере: «Не могу поверить, что сегодня я увидел футбол. Я действительно поражён, такой красивой игры я ещё не видел». 17-летний мальчик по имени Эдсон Арантес ду Насименто только что появился на чемпионате мира в Швеции – и с этого дня футбол уже никогда не был прежним. Король изобретал чудеса в каждой игре. Это была вечеринка. Вечная симфония! Он был самым зрелищным. Самым инновационным. Просто Королём».

«За свою карьеру он не раз блистал и касался неба, – начинает некролог издание El Espectador. – Он делал с мячом, что хотел, и оставил след в истории в месте, до которого никому не добраться. Футбольный мир скорбит по Королю, но празднует его наследие».

Бразильский сайт Globo переименовал стартовую страницу в имя Пеле – все материалы там только о нём.

«Футбол потерял своего короля, – говорится в одной из многочисленных и самых длинных статей. – Он унесёт с собой рекорды, которые, возможно, никогда не будут превзойдены. Он единственный трёхкратный чемпион мира. Пеле без ботинок стал международной звездой. Потом стал кинозвездой, записывал альбомы и использовал свой образ для продажи множества продуктов. Величайший мальчик с плаката Tupiniquim! У него была беспокойная жизнь, со спорами, которые иногда разбивали его на части. В последние годы твёрдая оболочка непобедимого героя постепенно слезала из-за сменявших друг друга проблем со здоровьем. Проблем, которые показали всем, что Пеле всё же был человеком. Поверьте мне, это так. Болезнь стала для него самым жёстким защитником, с которым ему когда-либо приходилось сталкиваться, и единственным, кого он так и не смог преодолеть. Среди его причуд выделялась одна: его настойчивость в разделении двух своих личностей, обращение к себе в третьем лице. И сегодня умер Эдсон. Пеле, легенда, будет жить вечно».

Одно из главных бразильских изданий – ESPN Brazil – выделило раздел: «Пеле навсегда». Медиа особенно трепетно прощается с главной национальной легендой:

«Пеле умер. Эдсон Арантес ду Насименто умер. Проще говоря – величайший спортсмен всех времён.

Пеле, король футбола. Человек, который показал миру, что искусство владения мячом ногами может очаровать зрителей, остановить войны, вызвать вздохи и сделать футбол ещё более популярным. Мир в трауре оплакивает потерю одной из своих самых символичных фигур. Опечаленный футбольный мир прощается с гением, оставившим след в истории футбола.



Эдсон ушёл. Пеле – нет. Ведь Пеле вечен».

«Величие покинуло футбол – обладатель безоговорочного титула Короля самого популярного вида спорта на планете скончался», – пишет Correio Braziliense.

«Мир потерял Пеле – величайшего человека в истории футбола», – гласит заголовок Umdoisesportes.

«До свидания, ваше величество», – прощается издание agazeta.com.

Прощайте, Король.