«Попросил бы бога, чтобы в финале были Россия и Бразилия». Что Пеле говорил о нашей стране

Ушёл из жизни легендарный бразильский футболист Пеле. Единственного трёхкратного чемпиона мира очень многое в жизни связывало с Россией. Он неоднократно был в Москве, играл со сборной СССР, встречался с президентом России Владимиром Путиным и часто позитивно высказывался о нашей национальной команде. Вспоминаем, что говорил Пеле о России и не только.

Как Пеле играл со сборной СССР

Король футбола всегда успешно встречался со сборной СССР. Первый раз Пеле сыграл с советской национальной командой на чемпионате мира — 1958. Тогда сборная Бразилии победила со счётом 2:0, а нападающий отметился результативной передачей (второй гол). В матче с СССР был его первый выход на поле на ЧМ-1958. Затем он забивал в каждой игре на турнире, а в финале сделал дубль в ворота Швеции, завоевав первый трофей чемпиона мира. Следующие два матча со сборной СССР Пеле сыграл в 1965 году. 4 июля Бразилия разгромила советскую команду в Москве в «Лужниках» (3:0), а Король футбола записал на свой счёт два гола и результативную передачу.

Что говорил Пеле о сборной России перед ЧМ-2018

Легендарный футболист пропустил чемпионат мира в России. Он не смог приехать из-за проблем со спиной. За несколько месяцев до турнира Пеле прибыл в Москву на жеребьёвку ЧМ-2018, но передвигался на инвалидной коляске. Однако Король футбола дал свой прогноз на турнир, который, кажется, воодушевил сборную России.

Пеле Король футбола «Мы должны с уважением отнестись к сборной России, которая всегда показывает добротный футбол и будет выступать на домашнем турнире. Что касается Бразилии, то думаю, что у нас будет команда, которой по силам дойти до решающего матча. Очень сложно сказать, кто же будет играть в финале и кто выиграет чемпионат мира, но я бы попросил у бога, чтобы там оказались Россия и Бразилия и чтобы бразильцы стали чемпионами мира. Что касается лучшего игрока турнира, то, очевидно, я должен выбрать бразильца, раз наша команда победит. На сегодня наиболее очевидный претендент — это Неймар».

Перед ЧМ-2014 Пеле тоже оценивал перспективы сборной России. И говорил о перспективах своей страны в зимнем виде спорта: «Сейчас более вероятно, что Россия станет чемпионом мира по футболу, чем Бразилия – по хоккею. Наша страна специализируется на других видах спорта, не зимних. Баскетбол, например. Я действительно произносил эту фразу раньше, но это всё было в шутку».

Последние слова Пеле о России были сказаны летом по поводу ситуации на Украине. Король футбола обратился к президенту Владимиру Путину.