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Мама Пеле, который умер, — Селеста, до сих пор жива, как живёт, сколько лет, подробности отношений

Удивительно, но мама Пеле до сих пор жива. Недавно ей исполнилось 100 лет
Дмитрий Зимин
Удивительно, но мама Пеле до сих пор жива
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Правда, сейчас она прикована к кровати.

20 ноября Пеле опубликовал в соцсетях пост любви к маме. В этот день Селесте Арантес исполнилось 100 лет. Она уже не ведёт прежний образ жизни и в последнее время прикована к кровати. За ней, по данным бразильских СМИ, ухаживают несколько сиделок. И она продолжает жить.

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«Сегодня мы отмечаем 100-летие Селесты. С детства она учила меня ценить любовь и мир. У меня множество причин быть благодарным ей за то, что я её сын. Я с большим трепетом отмечаю этот день. Спасибо за каждый день рядом, мама», – написал тогда Пеле.

Маму бразильца поздравили куча знаменитостей, в том числе и несколько футбольных клубов. Все понимали, что она сыграла в жизни игрока огромную роль. Хоть и изначально была против его занятий футболом.

Сейчас это звучит странно. Но у Селесты был слишком негативный пример перед глазами. Ведь отец Пеле тоже пытался стать профессиональным футболистом, но больших успехов и денег в семью не принёс. Поэтому она описывала занятие футболом как «тупиковый путь к бедности». Да и вообще имя Пеле – Эдсон. Сокращенно от Эдисон. Мама точно хотела, чтобы сын стал учёным. Но вряд ли спустя годы пожалела, когда разрешила ему играть в футбол.

Пеле с мамой

Пеле с мамой

Фото: Из личного архива Пеле

До того момента, пока Пеле стал знаменитым, его мама работала горничной. А в Бразилии любят вспоминать историю из 1966 года. К тому моменту игрок уже выиграл два титула чемпиона мира. А Селеста пришла на тренировку сборной Бразилии – в тот момент команда готовилась к финальной части турнира в Англии. Когда он пересекла ворота базы, сын резко прекратил занятия и побежал ей навстречу. Они обнялись под удивлённые взгляды партнёров. Он проводил её к скамейке и только потом продолжил тренировку. Кстати, это случилось в День матери.

Селеста очень рано вышла замуж – ей было всего 16 лет. Её муж был старше на 10 лет. При этом сам Пеле стал первенцем.

«Селеста была выдающейся и простой девочкой, которая стала хорошей матерью. Она была образцовой женщиной и звонила мне, как только Пеле или кто-то ещё из семьи заболевал гриппом», – рассказывал один из докторов «Сантоса» в интервью O’Globo.

При этом Селеста, несмотря на известность сына, никогда не пыталась сама стать публичной фигурой. Она не дала ни одного большого интервью, хоть и неоднократно получала премии. Например, её признавали бразильской матерью года. Но Селеста спокойно относилась к этому. И благодарила за всё полученное бога.

Интересно, что церемония прощания с Пеле будет проходить как раз через дом, где сейчас живёт Селеста. Так что она тоже сможет попрощаться с сыном-первенцем.

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