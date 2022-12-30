Удивительно, но мама Пеле до сих пор жива. Недавно ей исполнилось 100 лет

20 ноября Пеле опубликовал в соцсетях пост любви к маме. В этот день Селесте Арантес исполнилось 100 лет. Она уже не ведёт прежний образ жизни и в последнее время прикована к кровати. За ней, по данным бразильских СМИ, ухаживают несколько сиделок. И она продолжает жить.

«Сегодня мы отмечаем 100-летие Селесты. С детства она учила меня ценить любовь и мир. У меня множество причин быть благодарным ей за то, что я её сын. Я с большим трепетом отмечаю этот день. Спасибо за каждый день рядом, мама», – написал тогда Пеле.

Маму бразильца поздравили куча знаменитостей, в том числе и несколько футбольных клубов. Все понимали, что она сыграла в жизни игрока огромную роль. Хоть и изначально была против его занятий футболом.



Сейчас это звучит странно. Но у Селесты был слишком негативный пример перед глазами. Ведь отец Пеле тоже пытался стать профессиональным футболистом, но больших успехов и денег в семью не принёс. Поэтому она описывала занятие футболом как «тупиковый путь к бедности». Да и вообще имя Пеле – Эдсон. Сокращенно от Эдисон. Мама точно хотела, чтобы сын стал учёным. Но вряд ли спустя годы пожалела, когда разрешила ему играть в футбол.

Пеле с мамой Фото: Из личного архива Пеле

До того момента, пока Пеле стал знаменитым, его мама работала горничной. А в Бразилии любят вспоминать историю из 1966 года. К тому моменту игрок уже выиграл два титула чемпиона мира. А Селеста пришла на тренировку сборной Бразилии – в тот момент команда готовилась к финальной части турнира в Англии. Когда он пересекла ворота базы, сын резко прекратил занятия и побежал ей навстречу. Они обнялись под удивлённые взгляды партнёров. Он проводил её к скамейке и только потом продолжил тренировку. Кстати, это случилось в День матери.



Селеста очень рано вышла замуж – ей было всего 16 лет. Её муж был старше на 10 лет. При этом сам Пеле стал первенцем.

«Селеста была выдающейся и простой девочкой, которая стала хорошей матерью. Она была образцовой женщиной и звонила мне, как только Пеле или кто-то ещё из семьи заболевал гриппом», – рассказывал один из докторов «Сантоса» в интервью O’Globo.

При этом Селеста, несмотря на известность сына, никогда не пыталась сама стать публичной фигурой. Она не дала ни одного большого интервью, хоть и неоднократно получала премии. Например, её признавали бразильской матерью года. Но Селеста спокойно относилась к этому. И благодарила за всё полученное бога.



Интересно, что церемония прощания с Пеле будет проходить как раз через дом, где сейчас живёт Селеста. Так что она тоже сможет попрощаться с сыном-первенцем.