«У нас будет три месяца, чтобы всё поменять». Историческая речь босса РФС о Европе и Азии

Статус российского футбола продолжает находиться в подвешенном состоянии. Весной нас забанили на больших турнирах, и спустя несколько месяцев стало больше разговоров о переходе из Европы в Азию. Пик обсуждений пришёлся на декабрь, когда РФС оказался в одном решении от первого шага. 30 декабря состоялось заседание исполкома, на котором союз мог выступить за направление письма о намерении выйти из состава УЕФА. Однако закончилось всё иначе: РФС создал рабочую группу, которая изучит вопрос перехода в Азию, его плюсы и минусы.

А после заседания, которое в полной мере так и не стало историческим, президент союза Александр Дюков ответил на главные вопросы. Ниже — цитаты босса РФС с пресс-конференции.

Об итогах заседания

Сегодня мы завершили заседание исполкома, которое было в прошлую пятницу. Мы продолжили рассмотрение перехода в Азию. После консультаций с УЕФА РФС принял решение предложить УЕФА создать рабочую группу, в которой будет три представителя от РФС, плюс мы приглашаем туда войти представителей УЕФА и МОК.



Цель этой рабочей группы ― возвращение клубных и сборных команд на международный уровень, создание рабочей карты. Группа должна быть создана после праздников. Предварительное согласие от УЕФА на создание данной группы достигнуто. Дорожная карта должна быть разработана к концу апреля. Скоро мы решим, кто именно — мы или УЕФА — предложит войти в группу представителей МОК или ФИФА.

Александр Дюков Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

О вариантах, которые были у РФС, и настрое клубов

Было два варианта: создать рабочую группу или проголосовать за немедленную смену конфедерации. Большая часть поддержала решение создать рабочую группу. Никто не высказался против.



Большинство клубов поддерживают возможность перехода в Азию, здесь ничего не изменилось. Но сейчас принято такое решение — рабочая группа создаётся. Надеемся, что в неё войдёт не только УЕФА, но и ФИФА, и МОК. Главная задача ― найти решение, которое поможет нам как можно быстрее вернуться. Мы прорабатываем вариант скорейшего возвращения в УЕФА. Если поймём, что это в итоге невозможно, то вернёмся к азиатскому варианту.

О цели российского футбола

Одна из главных целей ― участие в чемпионате мира 2026 года. Задача ― выработать карту и найти пути, которые позволят нам принять участие в отборе. Мы конкретизировали за эту неделю подходы с УЕФА. И неделю назад, и полгода назад УЕФА не хотел терять РФС. Если бы у них было такое желание, они бы нас просто исключили.



Нельзя сказать, что мы готовы ждать долго. Я не готов долго ждать. Что касается других членов исполкома, надо спросить у них, какой срок ожидания является приемлемым ― два года, три, четыре, пять.



Мы должны сделать всё возможное и невозможное, чтобы принять участие в отборе ЧМ-2026. Но чемпионат мира — это только одно из соревнований. Есть юношеские сборные, молодёжные. Чем больше соревнований, в которых мы сможем принять участие, тем для российского футбола будет лучше. Конечно, не всё зависит от меня. Если бы передо мной сейчас поставили задачу подтягиваться 40 раз, я бы взял её на себя либо отказался, но, скорее всего, смог бы. А здесь не всё от нас зависит.

О причинах отказа от быстрого перехода в Азию

Одна из причин, почему решили не переходить в Азию, ― отсутствие гарантии включения нас в отбор? Да, нам никто это не гарантирует. Такую гарантию нам может дать только ФИФА. Мы могли перейти, но при этом не попасть в отбор. Хоть и Азия по-прежнему готова нас принять. Гарантийные письма не приняты, но оснований не доверять нет.



Никаких писем в УЕФА о намерении выйти мы не отправляли. Это была дезинформация. Ещё неделю назад у нас не было очевидного решения. Выглядело так, будто я выступаю за АФК, но мне задавали вопросы, почему этот переход нужен, я и отвечал вам аргументами в пользу этого перехода.



Когда я говорил, что мы идеологически расходимся с Европой, я не имел в виду УЕФА и не имел в виду футбол. Я говорил о политиках. Сейчас у нас будет три месяца, чтобы всё поменять. Политика влияет на футбол, они взаимосвязаны. Вот мы и поймём, насколько влияние сильно.

О настрое УЕФА и ФИФА

Я не считаю, что нас не хотят видеть в УЕФА. Всему своё время. Обсуждать нынешний вопрос полгода назад было невозможно. Тогда мы не могли обсуждать создание рабочих групп. Многое изменилось за это время, мы сейчас уйдём в политику, но футбол должен быть вне политики. Я воздержусь.



УЕФА хочет нас видеть, ещё раз это повторю. Если мы говорим о футбольных людях, то так и есть. Если бы не хотели, то нас бы исключили из всех программ. Чеферин (президент УЕФА. — Прим. «Чемпионата») хочет нас видеть, хочет найти решение.

Александер Чеферин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Тот факт, что УЕФА продолжает помогать с детскими программами, ― лучик света, который позволяет рассчитывать на возможность договориться. Мнение Карпина учитывали ― он за то, что играть лучше, чем не играть. Но рабочая группа позволит пройти этот путь быстрее. Мы будем вести челночные переговоры. Пройдя по этому пути, мы потратим меньше времени, чем если просто сейчас перейдём в АФК.



Мы обсуждали вопрос ― ищем ли мы пути скорейшего возвращения в соревнования или нет. Мы решили создать группу, вовлечь всех регуляторов. С ФИФА были контакты вчера. У нас были постоянные консультации с регуляторами международного футбола. Все настроены на то, чтобы найти решения и дать возможность всем нашим командам возвращаться в официальные турниры. В этом заинтересованы все. Я вижу серьёзный настрой у ФИФА на то, чтобы найти решение. Есть дорожная карта, по которой мы продолжаем двигаться вперёд. Мы идём, времени не теряем.