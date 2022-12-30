Пеле сам не понимал, почему его зовут Пеле. Как появилось великое прозвище?

«За эти годы я научился жить с двумя людьми в моём сердце. Один — Эдсон, который развлекается со своими друзьями и семьёй, другой — футболист Пеле», — сказал однажды в интервью Король футбола.

С самого детства его называли не тем именем, что дали родители при рождении, поэтому для всего мира он навсегда останется Пеле, а только потом уже Эдсоном Арантесом ду Насименто.

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В Бразилии очень любят использовать прозвища – их наличие вкупе с именем как будто негласно является обязательным атрибутом жизни каждого бразильца. У Эдсона их было даже несколько: дядя придумал называть его Дико, когда тот был ещё мальчишкой, и это настолько прижилось, что даже внуки обращались к нему как «дедушка Дико». В «Сантосе» ветераны Пепе и Зито дали парню прозвище Газолина – из-за его дикой скорости, которую он показывал на тренировках. По случайности или нет, но в то же время в Бразилии точно с таким же именем была певица, поэтому прозвище надолго не задержалось, чему футболист был очень рад.



Эдсон вообще очень любил своё имя – родители назвали его в честь Томаса Эдисона, американца, запатентовавшего первую лампу накаливания. Выбор был сделан по довольно интересной причине: в момент, когда в семье Насименто появился сын, в Сан-Паулу провели электричество. «Я очень гордился этим именем и всем говорил об этом», – рассказывал он в одном из интервью.



Любовь к имени была настолько сильна, что однажды он даже подрался с одноклассниками, которые называли его Пеле. Эдсона очень раздражало это прозвище, но мальчишек из его класса забавляла его злость и просьбы так его не называть – наоборот, дети стали делать это чаще. В какой-то момент Эдсон не выдержал и полез на одного из задир с кулаками, из-за чего его отстранили от школы на два дня. «Мне казалось, что Пеле звучит ужасно. Это было вздорное имя. Эдсон звучало намного серьёзнее и важнее», – рассказывал он позднее.

Пеле Фото: twitter.com/SantosFC

Прозвища в итоге прижились настолько, что всё меньше и меньше людей называли Эдсона – Эдсоном: дома он был Дико, в школе и на поле – Пеле. Сам он плохо помнит, как именно появился вариант с Пеле, но есть одна история, которая чаще всего встречалась в его интервью и пересказывалась им же в колонке для The Guardian.

«Я никогда не могу быть на 100% уверен в происхождении, но наиболее вероятная версия связана с товарищем по команде моего отца, когда он играл за «Васко де Сан-Лоуренсу». Одноклубник был вратарём и был известен как «Биле» по сложным и очень бразильским причинам – его настоящее имя было Хосе Лино. В возрасте двух лет он ещё не разговаривал, и это очень обеспокоило его мать, вдову по имени Мария Розалина. Бразильцы очень духовные люди и всегда верят в необъяснимое и сверхъестественное, и Мария Розалина не стала исключением.



Она решила созвать собрание бензедейр – женщин, которые совершали своего рода знахарский ритуал в полнолуние. Даже когда люди не верят, они всё равно не смеют сомневаться в эффектах ритуала, и Мария Розалина надеялась, что это поможет вылечить немоту Хосе. Бензедейры приступили к своей работе, начав с крика: «Били-билу-тетея!» – что-то вроде «Абракадабра!». Это случилось не один раз; история гласит, что ритуал продолжался несколько недель. И однажды чудо! Мальчик закричал: «Биле! Всеобщее ликование – вылечился. Это слово стало его прозвищем, именем, которое прижилось и в жизни.



Примерно 20 лет спустя, когда мне было три или четыре года, мой отец Дондиньо начал брать меня с собой на тренировки «Васко». Когда у меня получалось, пробирался к воротам и крутился вокруг, поэтому всякий раз, когда мне удавалось остановить удар, я кричал: «Хорошо, Биле!» или «Отличный сейв, Биле!». Как-то я даже сказал, что, когда вырасту, хочу быть таким же вратарём, как «Пиле». Когда мы переехали в Бауру, этот «Пиле» стал «Пеле». Либо я сам начал так говорить, либо, по словам моего дяди Хорхе, это произошло из-за моего сильного минас-жерайского акцента. А потом один мальчик, не помню кто, начал меня дразнить, называя Пеле, – так всё и началось».

Пеле Фото: twitter.com/SantosFC

Пеле рассказывал ещё одну историю, связанную с прозвищем: «В португальском языке, когда вы бьёте по мячу ногой, говорят «Пе». Может, я допускал какие-то ошибки – не знаю, ­– но мои партнёры по команде стали говорить «Пе-ле», всё чаще и чаще».

В итоге прозвище прижилось и со временем даже перестало раздражать Эдсона – он к нему попросту привык. Удивительно, но в Библии встречается слово Пеле, которое переводится как «чудо», «трудная для понимания вещь».



И это в очередной раз говорит о том, что этот человек был удивительным.