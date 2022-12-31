Роналду ушёл из европейского футбола. И слава богу

Криштиану Роналду прощается с европейским футболом. После расставания с «Манчестер Юнайтед» португалец был без клуба, а теперь наконец лишится непривычного статуса свободного агента. Правда, в отличие от предыдущих случаев, в этот раз Криштиану получил контракт не от топ-клуба, а от команды из Саудовской Аравии. Ниже — доказательства того, что отъезду Роналду нужно радоваться.

Криштиану слишком токсичен для топ-клубов. А в команды слабее идти нет смысла

Эта тенденция прослеживалась давно, и её было легко объяснить: Роналду — суперзвезда, поэтому требует к себе особого отношения. Но скандал в «Манчестер Юнайтед» — это уже новый уровень, причём в плохом смысле. Криштиану получил мощный удар по имиджу и самолюбию, лишившись места в составе, а потом закопал себя ещё сильнее, когда пошёл на прямую конфронтацию с клубом.

Роналду в АПЛ Фото: Ian MacNicol/Getty Images

Скандальное интервью и последующее расторжение контракта с «МЮ» если и пошло какой-то из сторон на пользу, то точно не Роналду. Теперь Криштиану не просто суперзвезда, а возрастной футболист с недостатком игровой практики, готовностью скандалить в любой непонятной ситуации и огромными финансовыми запросами. Ни один из европейских топ-клубов на подписание такого «актива» не пошёл бы. Нет, конечно, есть «ПСЖ», но даже там уже нет места — ведь на контрактах сидят Лео Месси и остальные миллиардеры в атаке.

А если не топ-клубы, но Европа, то кто? Середняки? Сразу нет: у них нет таких денег, а сам Роналду явно не готов опускаться одновременно и по финансам, и по амбициям. Вот и остаётся один вариант — богатые клубы из третьесортных чемпионатов. Особой славы там не добьёшься, но зато устроишься на какой-нибудь рекордный раздутый контракт. С Криштиану так и вышло.

Борьба с Месси затянулась. Чем раньше наступит конец, тем лучше

Ну правда, сколько можно уже? Противостояние Роналду и Месси тянется уже очень много лет. Как минимум 16 лет, хотя наверняка даже дольше. Истинная проблема заключается даже не в продолжительности, а в том, что его пик давно позади. И чем дальше длится дуэль двух «дедов», тем хуже это сказывается на наследии. Понятно, что Криштиану и Лео уже ничего не делают для своего противостояния, но оно неизбежно, пока они оба находятся в поле зрения болельщиков. Так что лучший выход — чтобы кто-нибудь из этой парочки уехал куда подальше зарабатывать на счастливую старость. Роналду старше и, видимо, находится в худших кондициях — поэтому он.

Окончание конкуренции между Месси и Роналду в таком виде положительно скажется как на них самих (наверняка им надоело), так и на европейском футболе в целом. Ведь когда Лео и Криштиану были в самом соку, всё внимание было приковано к ним. Но смена суперзвёздного поколения затянулась, и теперь они крадут внимание у новичков. И если Неймар со своей участью уже смирился, то такие парни, как Килиан Мбаппе и Эрлинг Холанд, точно заслуживают, чтобы люди не распыляли свой взгляд на кого-то ещё. Даже если их противостояние и они сами не выйдут на тот же уровень, что и Роналду с Месси.

Роналду может вернуться потом. Но уже по-новому

Криштиану никто не заставляет торчать в Саудовской Аравии до конца его дней. Его контракт рассчитан на два года, Роналду к моменту его окончания будет почти 40. Учитывая бешеные физические данные, которые и в 50 будут лучше, чем у многих молодых, Криштиану вполне может продолжить карьеру.

Тут-то и придёт момент, когда можно будет вернуться в Европу. Но уже не как суперзвезда, которой нужна победа в Лиге чемпионов и жирный контракт, а по-новому. Красиво, романтично и, например, домой в «Спортинг». На скромных условиях (денег же после Саудовской Аравии и так полно) и с адекватными амбициями. Чемпионство на родине без излишних понтов и скандалов точно скрасит наследие Роналду и ощущения людей от его карьеры. Да и историю с «МЮ» многие забудут.