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Снимут ли бан с России, возьмёт ли Месси «Золотой мяч», уедет ли Захарян в «Челси» — 10 интриг 2023 года в футболе

10 главных интриг 2023 года в футболе
Полина Куимова
10 главных интриг 2023 года в футболе
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С России снимут бан? А Месси получит «Золотой мяч»?

Мы выделили несколько событий, развязку которых в 2023 году наша редакция ждать будет особенно сильно. А вот какие главные интриги года выделяете вы – пишите в комментариях.

Вернут ли Россию в мировой спорт

Бан от УЕФА и ФИФА не имеет временных границ – когда Россию отстранили от всех соревнований, единственное уведомление о сроках было таким: «До дальнейшего уведомления». Диалог с мировыми футбольными органами ведётся с февраля, и пусть он пока толком ни к чему не привёл, но решение РФС затормозить разворот в Азию в последние дни декабря даёт надежду, что в этом году всё может измениться.

Уедет ли Арсен Захарян в «Челси»

Главная интрига летнего трансферного окна плавно переросла в главную интригу уже нового года: тогда трансфер так и не удалось провести из-за сложностей, возникших в процессе оплаты сделки. «Челси» хотел воспользоваться опцией выкупа за € 15 млн, прописанной в контракте Захаряна, и «Динамо» дало на это своё согласие, но потом стороны зашли в тупик – было непонятно, как переправить деньги в Москву, обойдя все санкционные запреты. В итоге договорились так, что «Челси» Захаряна выкупает, но он остаётся на правах технической аренды, пока средства за него не упадут на счёт «Динамо».

Всё это время стороны вели переговоры и пытались найти пути решения. Смогли ли – узнаем в следующем году.

Кто станет чемпионом РПЛ

В РПЛ наконец интрига! Перед перерывом в таблице всё настолько плотно, что первыми по итогам сезона могут стать сразу три команды: «Зенит» (42 очка), «Спартак» (36 очков) и «Ростов» (35 очков).

Вернутся ли болельщики на стадионы РПЛ

Одна из болей 2022-го – опустевшие трибуны из-за бойкота фанатами закона о Fan ID. Активные болельщики заявили, что не будут посещать матчи, проход на которые осуществляется только при наличии персонифицированной карты болельщика, из-за чего посещаемость в первой части сезона снизилась с 13 до 10 тысяч (сравнение проводилось с доковидным сезоном-2019/2020), а средний показатель заполняемости игр, которые проходили на стадионах уже с Fan ID, составил всего 5500 человек за матч. Одно понятно: закон точно не отменят – могут только улучшить процессы и как-то смягчить, но глобально эта история теперь с нами надолго. Но вот вернутся ли болельщики при каких-то других условиях на трибуны (может, появятся новые после ЧМ!) – посмотреть будет интересно.

Получит ли Месси «Золотой мяч»

Сейчас два главных претендента на награду – Месси и Мбаппе. Лео в прошлом году взял со сборной Аргентины Финалиссиму, а потом – долгожданный чемпионат мира, но это, к сожалению или к счастью, не является основным критерием: с 2021-го при голосовании учитываются результаты футболиста не за календарный год, а за сезон. Кроме того, куда важнее индивидуальные достижения игрока, так что первые полгода 2023-го станут определяющими. Интересно посмотреть, как представители стран из топ-100 рейтинга ФИФА проголосуют на этот раз: больше эмоционально или всё же рационально.

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Сколько забьёт Эрлинг Холанд

Этого парня просто невозможно остановить: за 14 матчей за «Сити» он забил 20 мячей. 20! В РПЛ порой за сезон столько не забивают. При этом за год во всех турнирах с учётом сборной у Холанда всего 47 голов. Ваши ставки – перепрыгнет в следующем году за отметку в 50 мячей?

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Уйдёт ли Килиан Мбаппе из «ПСЖ»

Будущее нападающего в Париже кажется неопределённым: The Athletic пишет, что Мбаппе начал сомневаться, стоит ли ему продолжать выступать за «ПСЖ», после истории с «Реалом». На него также давит конфликт с Неймаром, который до сих пор не улажен. Издание OK Diario недавно писало, что Килиан якобы выдвинул руководству «ПСЖ» ряд требований: он готов остаться, но только при условии, что Неймара продадут, у «Тоттенхэма» купят Гарри Кейна, а на пост главного тренера назначат Зинедина Зидана. Если клуб отказывается, то Мбаппе уходит либо летом 2023 года, либо 2024-го на правах свободного агента. «ПСЖ» же отпускать бесплатно его точно не собирается – за нападающего хотят получить € 300–350 млн. Так что нас точно ждёт новая трансферная сага с участием Мбаппе, «ПСЖ» и кого-то ещё – но вряд ли «Реала», потому что клуб уже заявил, что больше не собирается бегать за французом.

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Возьмёт ли Хосеп Гвардиола Лигу чемпионов

У Гвардиолы две Лиги чемпионов с «Барселоной», но с 2011 года и с «Манчестер Сити» – сплошные вылеты и проигранный финал. В этом сезоне «МС» вышел из группы с «Боруссией», «Севильей» и «Копенгагеном» с первого места (четыре победы, две ничьих) и, как и каждый сезон, планирует добраться до заветного трофея.

Хосеп Гвардиола

Хосеп Гвардиола

Фото: Clive Mason/Getty Images

Сможет ли «Арсенал» стать чемпионом

Артета так изменил клуб за три года, что «вечно четвёртый» на старте этого сезона запрыгнул на первую строчку и до сих пор с неё не слетел – «Арсенал» заканчивает год первым с отрывом от «Сити» в пять очков. Так что нас точно ждёт интересная развязка в АПЛ! «Арсенал», напомним, последний раз становился чемпионом в сезоне-2003/2004.

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Что будет с «Барселоной» и «Ювентусом»

Два клуба, для которых 2022-й получился очень напряжённым. «Барселона» попала в финансовую яму и дёргала за экономические рычаги, чтобы спасти своё положение, а потом ещё и вылетела из Лиги чемпионов впервые за много-много лет. С экономикой справиться на время удалось, но вот большой вопрос, как клуб будет развиваться дальше: решения президента клуба Хосепа Бартомеу были приняты для разрешения ситуации в моменте, но никак не с просчётом будущего.

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«Ювентус» попал в коррупционный скандал, в котором в том числе замешан и Роналду: клуб обвиняют в подделке финансовых отчётов. С результативностью у «Ювентуса» тоже не всё впечатляюще – команда отстаёт от первого места на 10 очков.

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