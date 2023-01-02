«Спартак» хочет купить полуфиналиста ЧМ-2022. Что нужно знать о возможном новичке

У Джавада Эль-Ямика есть несколько титулов, но он ничего не выигрывал в Европе.

В ближайшее время в Россию может приехать защитник сборной Марокко Джавад Эль-Ямик. Ранее «Чемпионат» сообщал, что в услугах футболиста был заинтересован «Локомотив». Московский клуб вёл переговоры с «Вальядолидом» об аренде игрока за € 500 тыс. с правом последующего выкупа за € 4 млн.

Позже агент футболиста Андреа Д’Амико заявил «СЭ», что они отклонили предложение железнодорожников: «Предложение нас не устраивает. Мы его отклонили. Не хотим, чтобы игрок переезжал в Россию, потому что он ещё сможет сыграть в большом клубе». А позже агент сообщил Sport24, что его клиента хочет приобрести «Спартак».

Марокканец играл в двух топ-лигах Европы, но там представлял скромные клубы

Первые шаги в большом футболе Эль-Ямик делал в «Олимпике» из Хурибги — одном из старейших марокканских клубов. В 2015-м команда завоевала Кубок и финишировала второй в чемпионате. Спустя год Эль-Ямик сменил одну марокканскую команду на другую и подписал контракт с клубом «Раджа» из Касабланки. С ней он также победил в Кубке Марокко (2017), а в начале 2018-го впервые в карьере уехал в Европу.

Защитник подписал контракт с «Дженоа», а его трансфер обошёлся в € 650 тыс. Правда, назвать удачным период в генуэзском клубе никак нельзя. Эль-Ямик отыграл за полсезона всего четыре матча, после чего футболиста отправили набираться опыта в «Перуджу». Именно там марокканец провёл сезон-2018/2019 — клуб Серии В арендовал его на один год. В «Перудже» Эль-Ямик играл под руководством легендарного в прошлом защитника Алессандро Несты.

«В «Дженоа» я почти не играл, — говорил марокканец в интервью TMW. — Там у меня не было возможности регулярно выходить на поле. Очень жаль, что так получилось. Впрочем, потом я отправился в «Перуджу». Это был хороший опыт. Я многому научился у Несты».

Эль-Ямик отыграл 22 матча в Серии В, но во второй половине сезона его игровое время заметно снизилось. Вторая попытка закрепиться в «Дженоа» тоже оказалась провальной. Защитник отыграл четыре встречи, а зимой 2020 года его арендовала «Сарагоса». Через девять месяцев африканский футболист подписал контракт с «Вальядолидом» — там он играет и сейчас.

Джавад Эль-Ямик в сборной Марокко на ЧМ-2022 Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Эль-Ямик — чемпион Африки и полуфиналист ЧМ-2022

Джавад дебютировал в сборной Марокко в 2016 году и с того момента отыграл за неё 25 матчей. В 2018-м помог национальной команде выиграть домашний Кубок африканских наций. Эль-Ямик провёл первые две встречи турнира в запасе, но потом не пропустил ни одной минуты. На чемпионат мира в России футболист не приехал, а через четыре года его включили в заявку на катарский турнир.

ЧМ-2022 Эль-Ямик начал в запасе, а всего на групповом этапе отбегал лишь 25 минут: 12 — с Бельгией, 13 — с Канадой. Но кадровые потери сборной Марокко в плей-офф позволили игроку закрепиться в составе. В итоге портал WhoScored включил игрока в символическую сборную ЧМ-2022 по итогам четвертьфиналов. Именно в концовке матча с Португалией (1:0) Джавад попал в разнообразные хайлайты. Он поцеловал лысую голову Пепе, когда тот загубил голевой момент в добавленное время.

Кстати, в матче за третье место Эль-Ямик покинул поле досрочно — получил травму в середине второго тайма. «Мы провели отличный турнир. Я доволен тем, что показала команда. Это незабываемый опыт», — сказал защитник после окончания турнира. Издание Mundo Deportivo пишет, что марокканский футболист до сих пор полностью не восстановился от повреждения. Он пропустил несколько тренировок на этой неделе и не попал в заявку на матч Примеры с «Реалом» 30 декабря.

Роналдо хочет продлить контракт с защитником

Игра Эль-Ямика впечатлила несколько команд. По сообщениям испанской прессы, владелец «Вальдолида» (а это легендарный в прошлом бразильский футболист Роналдо) намерен провести встречу с защитником. Нынешний контракт марокканца истекает летом 2024 года, и Роналдо желает продлить договор ещё на один сезон. Арабские СМИ утверждают, что в услугах игрока заинтересованы итальянский, французский и турецкий клубы. Правда, названия этих команд не указаны.

Если обратить внимание на статистику Эль-Ямика в этом сезоне, сразу бросается в глаза умение перехватывать мяч. Марокканец занимает первое место среди всех игроков «Вальядолида» — в среднем за матч он делает по 1,6 перехвата. Помимо этого, защитник входит в четвёрку по заблокированным ударам (0,9) и в топ-6 по выигранным верховым единоборствам (1,1). А вот по числу отборов (0,9) Эль-Ямик занимает лишь 16-е место в команде.