Мартин Эдегор разрывает АПЛ
24-летний норвежец повторил достижение Тьерри Анри и Денниса Бергкампа.
Мартин Эдегор принял активное участие в гостевой победе «Арсенала» над «Брайтоном» в АПЛ (4:2). Норвежец забил гол и отдал результативную передачу.
В компании легенд
Это уже третий матч подряд, в котором Эдегор набирает не менее двух очков. Ранее за «Арсенал» в АПЛ это делали Тьерри Анри, Деннис Бергкамп, Сеск Фабрегас, Робин ван Перси и Алексис Санчес.
До этого Мартин дважды ассистировал в матче с «Вест Хэмом» (3:1) и сделал дубль во встрече с «Вулверхэмптоном» (2:0). Всего же у него семь голов и пять голевых передач в сезоне АПЛ.
Эдегор пришёл в «Арсенал» в 2021 году. Зимой лондонский клуб арендовал игрока, а летом заключил с ним полноценный контракт.
С 2015 по 2021 год Мартин принадлежал «Реалу». Но закрепиться в составе не смог и неоднократно отправлялся в аренду.
Российский след
Среди тренеров Эдегора был один россиянин. В сезоне-2018/2019 Мартин выступал за «Витесс» Леонида Слуцкого.
В АПЛ заблистал ещё один норвежец. Слуцкому должно быть приятно
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