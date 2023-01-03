Как Бразилия прощалась с Пеле. Короля футбола похоронили на необычном кладбище

Бразилия проводила в последний путь Пеле. Церемония прощания с Королём футбола прошла на стадионе «Сантоса», в котором легендарный нападающий провёл почти всю свою игровую карьеру. Пеле похоронили на одном из самых известных вертикальных кладбищ мира – мемориальном экуменическом некрополе в Сантусе (штат Сан-Паулу).

Церемония прощания с Пеле началась в понедельник около полудня по местному времени. Гроб с телом экс-футболиста доставили на арену «Вила Белмиро», где проводит домашние матчи «Сантос», и поставили в центральном круге.

По дороге к стадиону траурную процессию встречали на улицах аплодисментами, а футбольные фанаты – файерами и петардами. «Приехали домой», – написал в соцсетях сын Пеле Эдсон Шолби, когда легенду привезли на «Вила Белмиро». А в «твиттере» «Сантоса» появилось такое сообщение: «Как он всегда и хотел, наш вечный король Пеле прощается со своим народом у себя дома, на «Вила Белмиро».

Стадион «Сантоса» украсили баннерами в честь Пеле. На одном из них было написано: «Да здравствует король!» Организаторы подготовили также баннер, который напоминал, что Пеле – десятка «Сантоса». Кстати, руководство клуба всё же решило не изымать из обращения этот номер в память о нападающем. Сам Пеле хотел, чтобы десятка использовалась игроками команды и после того, как он уйдёт из жизни.

Баннер «Да здравствует король!», посвящённый Пеле Фото: Wagner Meier/Getty Images

До начала церемонии перед стадионом «Сантоса» возникли большие очереди болельщиков, которые пришли попрощаться с единственным в истории футбола трёхкратным чемпионом мира. Разумеется, на последнюю встречу с Пеле приехали и VIP-гости. В частности, президент ФИФА Джанни Инфантино, президент Бразильской конфедерации футбола Эдналдо Родригес и президент КОНМЕБОЛ Алехандро Домингес Уилсон-Смит. Инфантино сделал неожиданное предложение: босс ФИФА хочет, чтобы в каждой стране мира был стадион, названный в честь Пеле.

«Я испытываю много эмоций, – признался Инфантино. – Очень грустно, но при этом я улыбаюсь, потому что Пеле подарил нам много улыбок. Мы почтим память короля. Просим все страны мира организовать минуту молчания перед играми. Кроме того, мы просим все страны мира назвать хотя бы по одному стадиону в честь Пеле, чтобы дети знали, насколько он важен».

Президент ФИФА Джанни Инфантино на церемонии прощания с Пеле Фото: Mario Tama/Getty Images

Между тем на похоронах Пеле ждали короля сегодняшней сборной Бразилии – Неймара. Впрочем, о нём поступала противоречивая информация. Накануне журналист L’Équipe Эрик Фросио написал, что форвард «ПСЖ», пропускавший матч чемпионата Франции с «Лансом» из-за дисквалификации, прилетел в Гуаружу. Но во вторник сайт RMC Sport сообщил: Неймар на самом деле остался в Париже и провёл тренировку с командой. Ранее форвард «ПСЖ» одним из первых отреагировал на кончину Пеле, написав в соцсетях:

«До Пеле десятка была просто числом». Я прочитал это предложение где-то в какой-то момент своей жизни. Но это предложение неполное. Я бы сказал, что до Пеле футбол был просто видом спорта. Он всё изменил. Он превратил футбол в искусство, в развлечение. Это дало голос бедным, чёрным, и это сделало Бразилию ощущаемой. Футбол и Бразилия повысили свой статус благодаря Королю! Он ушёл, но его магия останется. Пеле вечен».

На церемонию прощания приехал отец Неймара.

Церемония прощания с Пеле Фото: Ricardo Moreira/Getty Images

Церемония прощания с Пеле Фото: Rodrigo Paiva/Getty Images

Церемония прощания с Пеле Фото: Pedro Vilela/Getty Images

После церемонии на стадионе гроб с телом Пеле повезли по улицам Сантуса к дому, где живет 100-летняя мать Короля футбола. На самих похоронах присутствовали лишь члены семьи экс-футболиста. Кстати, кладбище в Мемориальном экуменическом некрополе в Сантусе выбрано по желанию Пеле.

Вертикальные кладбища – относительно новый мировой тренд в условиях дефицита территорий и растущей численности населения. Фактически это высотные здания, в которых складируются гробы с телами. Комплекс в Сантусе – самый большой и развитый по инфраструктуре. В нём, кроме усыпальниц, есть часовня, ритуальные залы, крематорий, музей и место для поминальных трапез на крыше. Для состоятельных людей организованы отдельные склепы и даже мавзолеи. Построен некрополь в 1983 году, состоит из 32 этажей. Здание вошло в Книгу рекордов Гиннесса как самое высокое кладбище в мире.

Вертикальное кладбище в Бразилии Фото: Memorial Necropole Ecumenic

Участки на этом кладбище арендуются. Тела усопших находятся там около трёх лет, до полного разложения мягких тканей. После этого останки можно перенести в склеп. Пеле говорил в интервью, что некрополь в Сантусе излучает душевный покой и умиротворение. Он хотел, чтобы его похоронили на девятом этаже. Во-первых, этот этаж выходит на стадион «Вила Белмиро», а, кроме того, под девятым номером играл отец Пеле. Однако легенду всё же похоронят на первом этаже. Сделано это с целью более удобного доступа для болельщиков.

Король футбола ушёл, но люди будут помнить о нём всегда.