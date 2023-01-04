«Краснодар» назначил нового тренера. Что Галицкий в нём разглядел?

Владимиру Ивичу 45 лет и у него три выигранных титула. В этот раз «Краснодар» выбрал тренера, который хоть где-то побеждал, а не просто ставил привлекательную игру. Да, с командой уже работал Виктор Гончаренко – у него куча трофеев в Беларуси и Суперкубок с ЦСКА. А теперь будет сербский тренер с достижениями в Греции и Израиле. В этих странах он выигрывал Кубки, а с «Маккаби» из Тель-Авива дважды становился чемпионом страны. Приличный бэкграунд для нынешних реалий РПЛ.

В России Ивича почти никто не знает. Хотя дважды он мог оказаться в топ-клубах страны. Осенью 2019-го его якобы звали в «Динамо», но тогда слишком здорово проявил себя Кирилл Новиков. Поэтому идею с иностранцем отложили на год. А когда вновь появилась возможность позвать Владимира, он уже работал в Чемпионшипе. Летом 2022-го его отправляли в ЦСКА. Клуб искал замену братьям Березуцким, и серб попал в список возможных кандидатов. Но договорились с Владимиром Федотовым – он считался приоритетным вариантом. При этом Ивич не раз повторял, что готов поехать в Россию. Видимо, считал это более перспективным сценарием для тренерской карьеры, чем работа в Израиле.

Первый шанс вырваться из чемпионата, где с точки зрения титулов реально шло, вышел провальным. В 2020-м его позвали в «Уотфорд», вылетевший в Чемпионшип. Он согласился, хотя считался лучшим тренером в Израиле. И только-только взял второй чемпионский титул подряд. В Англии у Владимира не получилось. На это есть две причины: скучный, оборонительный футбол и конфликт с лидерами. Руководство не обновило состав после вылета, ветераны заскучали во втором по силе дивизионе, поэтому Ивич принялся за эксперименты. И в первые месяцы работы доверял либо резервистам, либо молодёжи. Парадоксально, но это давало результат. К декабрю команда шла в верхней части таблицы. Но фон возле тренера был негативным. Его критиковали возрастные игроки, особенно старался Трой Дини. В итоге футболиста отстранили от работы с командой, но это не помогло. Руководство не стало держать тренера, который непопулярен у игроков и болельщиков – и потому выкинуло его через полгода после приглашения. Опять же с учётом того, что «Уотфорд» набирал очки и держался наверху. Важная претензия к тренеру – он так и не выстроил игру в атаке, предпочитая надёжно действовать в обороне. А ещё и мучил футболистов теориями даже после успешных матчей. В итоге это привело к увольнению.

Владимир Ивич в «Уотфорде» Фото: Gareth Copley/Getty Images

Вообще, Ивич – фанат дисциплины. Это проявлялось во всех клубах. Он запрещал мобильники в раздевалке, заставлял уезжать через полтора часа после занятий. И точно не требовал, чтобы его любили. Главное – профессионально выполнять свою работу. А всё остальное вторично.

«Краснодар» заключил с тренером контракт на два года. По неофициальной информации, его зарплата – около € 1 млн в год. Точно больше, чем было в «Маккаби». Но пока это назначение точно спорное: сможет ли Ивич сменить оборонительный вектор, сконцентрироваться на атаке и наладить отношения с коллективом. За оба этих пункта Сергей Галицкий спросит очень быстро.