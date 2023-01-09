Худшие трансферы 2022 года

Подводим итоги 2022 года, на этот раз трансферные. Не всем клубам удалось провернуть удачные сделки — некоторые слили огромные суммы в никуда и теперь страдают, пытаясь всё исправить. Собрали рейтинг из 10 самых неудачных трансферов года. А вот место каждой сделки в этом списке зависит от вас!
В ходе голосования трансферы будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
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Калвин Филлипс, «Лидс» → «Манчестер Сити»
«Сити» настолько богат, что может позволить себе опорника-резервиста за € 49 млн. Именно столько клуб летом отдал за Филлипса. Тот давно стал лидером «Лидса», а летом 2021-го отыграл на Евро в основе сборной, что дополнительно подняло его ценник. И всё же, когда за футболиста отдают такую сумму, болельщики ждут выхлопа. В случае с Филлипсом его нет и близко.
Единственное оправдание для Филлипса — серьёзная травма плеча, из-за которой он пропустил почти два месяца. Но в остальное время Калвин безнадёжно сидел под Родри. На данный момент Филлипс сыграл за «Сити» лишь четыре матча и во всех выходил на замену. Оно точно того стоило?
Уэсли Фофана, «Лестер» → «Челси»
Когда-нибудь «Челси» научится извлекать уроки из своих ошибок, но, видимо, в другой раз. Когда клубу нужно срочно залатать дыру в составе, начинается беспорядочная трата огромных денег. В 2018-м так был куплен Кепа Аррисабалага, а минувшим летом история повторилась с Фофана. «Челси» нуждался в центральном защитнике, но главная цель — Жюль Кунде — сорвалась и отправилась в «Барселону». Боссы лондонского клуба не нашли ничего лучше, чем выложить € 80 млн за игрока «Лестера».
Возможно, Фофана и стал бы вторым Джоном Терри для «Челси», но проверить это пока невозможно. Из-за травм колена он не играет с начала октября и вернётся в строй лишь к февралю. Ситуация усугубляется тем, что Фофана и раньше был травматичным футболистом, причём больше всего страдал как раз от повреждений колена, а в прошлом сезоне и вовсе пропустил более 40 матчей из-за перелома ноги. В общем, с такой тратой «Челси» явно погорячился.
Рафинья, «Лидс» → «Барселона»
В этом списке есть примеры, когда один топ-клуб перехватывал игрока у другого, но всё заканчивалось провалом. И, кажется, случай с Рафиньей — такой же. Бразилец был одним из лидеров «Лидса» Марсело Бьельсы и к лету наконец заслужил трансфер в команду посерьёзнее. За техничного вингера боролись «Челси» и «Арсенал», но, когда пришла «Барселона», Рафинья моментально сделал выбор в её пользу. Всё-таки для южноамериканцев Испания — приоритетный путь. Клуб не пожадничал и заплатил «Лидсу» € 58 млн.
За полсезона в «Барсе» у Рафиньи 13 матчей в Примере (только шесть — в основе) и ещё пять в Лиге чемпионов. Бразильца критикуют в соцсетях, а авторитетное издание Sport.es недавно даже написало, что клуб рассмотрит продажу, если к концу сезона игра футболиста не улучшится.
Дарвин Нуньес, «Бенфика» → «Ливерпуль»
Главная проблема Нуньеса — сумма трансфера, которую болельщики припоминают ему уже полгода. В прошлом сезоне Дарвин так впечатлил «Ливерпуль» своей результативностью (в том числе в очном противостоянии в Лиге чемпионов), что английский клуб отвалил «Бенфике» € 80 млн. А когда нападающего покупают за такие деньги, от него ждут голов — сразу и побольше.
Совсем провальной статистику Нуньеса не назовёшь: 5+2 по «гол+пас» в 11 матчах АПЛ и 3+1 в шести встречах Лиги чемпионов. Но у уругвайца катастрофическая реализация. Если бы Дарвин лучше использовал свои моменты, то наверняка боролся бы с Эрлингом Холандом за звание лучшего бомбардира чемпионата. Вместо этого Нуньес слушает насмешки, а «Ливерпуль» — критику за такую огромную трату.
Марк Кукурелья, «Брайтон» → «Челси»
Кукурелья так круто играл за «Брайтон» в прошлом сезоне, что летом за него развернулась борьба. Казалось, что Марк точно окажется в «Манчестер Сити» — игрока на дефицитную позицию левого защитника хотел заполучить лично Пеп Гвардиола, да и по стилю он вполне подходил чемпионам Англии. Однако случился сюжетный поворот. «Челси» воспользовался заминкой в переговорах и увёл Кукурелью из-под носа у конкурента. Заплатить пришлось много (€ 65,3 млн), но не каждый день удаётся уделать «Сити».
Хоть Кукурелья и остался в той же лиге, в «Челси» пришлось адаптироваться — и не сказать, что очень удачно. Недавний самый обостряющий защитник АПЛ затерялся в новой команде и не раз подвергался критике в первой половине сезона. Матчей у Марка немало, но надежд он пока не оправдывает.
Ренату Саншеш, «Лилль» → «ПСЖ»
Карьера Саншеша — настоящие качели. После бурного старта карьеры был провал в «Баварии» и ужасные аренды, но в «Лилле» португалец снова нашёл себя. Ренату был настолько хорош, что в прошлом сезоне команда сенсационно стала чемпионом Франции. Летом стало понятно, что Саншеш готовится к следующему шагу в карьере. Ренату был одной ногой в «Милане», но прибежал «ПСЖ» и переманил его к себе за € 15 млн.
Стоило ли Саншешу переезжать в Париж? Есть сомнения. В «Милане» его ждало место в полузащите, ставшее вакантным после ухода Франка Кессье. А вот в «ПСЖ» Ренату столкнулся с мощной конкуренцией: всего 316 минут в Лиге 1 и ещё 140 в Лиге чемпионов. Не впечатляет, да?
Филиппе Коутиньо, «Барселона» → «Астон Вилла»
Ещё недавно казалось, что Коутиньо наконец воскресил свою карьеру. После мучений в «Барселоне» бразилец в начале года уехал в аренду в «Астон Виллу» к старому другу Стивену Джеррарду. 5+3 по «гол+пас» в 19 матчах АПЛ — достойный результат для футболиста, в которого уже никто не верил. Разумеется, боссов «Виллы» это впечатлило, и летом они выкупили Филиппе за € 20 млн.
А потом всё сломалось. Осенью Джеррарда уволили из-за неудовлетворительных результатов, а Коутиньо снова превратился в тень. Да ещё и вылетел на 50 дней, большая часть из которых пришлась на чемпионат мира. В этом сезоне у Филиппе 13 матчей в АПЛ (лишь шесть — в основе) и ни одного результативного действия. СМИ уже вовсю пишут, что Коутиньо может вернуться на родину, в Бразилию. Кажется, другого выхода уже не найти.
Артур, «Ювентус» → «Ливерпуль»
Тот случай, когда сделка изначально кажется сомнительной, но клубу нужно срочно хоть кого-нибудь взять. Артур пропал с радаров ещё пару лет назад, когда вместе с Миралемом Пьяничем стал частью мутного двойного трансфера между «Ювентусом» и «Барселоной». В последнее время бразилец в основном лечился и только мешал итальянскому клубу своей жирной зарплатой. И тут объявился «Ливерпуль», которому из-за катастрофы с травмами срочно нужен был кто-нибудь в центр поля. Сделку быстро оформили, и 1 сентября Артур присоединился к команде Юргена Клоппа на правах аренды за € 4,5 млн.
Угадайте, что случилось после этого. Артур сыграл за «Ливерпуль» 13 минут в провальном матче с «Наполи» в Лиге чемпионов. А потом получил травму и больше не появлялся на поле. Невероятная трансферная удача! Надо ли говорить, что опцию выкупа, которую зачем-то включили в договор, «Ливерпуль» активировать точно не будет.
Джанлука Скамакка, «Сассуоло» → «Вест Хэм»
Давняя традиция «Вест Хэма» — купить задорого неочевидного нападающего и страдать. На этот раз выбор лондонского клуба пал на молодого итальянца Скамакку, который в прошлом сезоне настрелял за «Сассуоло» 16 мячей в Серии А и немало играл за сборную. € 36 млн — щедрое вложение, учитывая, что футболисты из Италии далеко не всегда приживаются в Англии.
После переезда результативность Скамакки куда-то улетучилась. В АПЛ у Джанлуки всего два гола в 13 матчах — явно не то, на что рассчитывало руководство «Вест Хэма». Да, итальянец забил четыре в Лиге конференций, но, во-первых, соперники там были не самые мощные, а во-вторых, разве это ключевой турнир для команды?
Денис Закария, «Ювентус» → «Челси»
Основной игрок сборной Швейцарии давно зарекомендовал себя в мёнхенгладбахской «Боруссии», поэтому, когда «Ювентус» в начале года купил его всего за € 10 млн, это казалось успехом. Ценник был таким скромным по простой причине: у Закарии оставалось полгода по контракту, и немецкий клуб предпочёл заработать хоть какие-то деньги.
Из-за серьёзной мышечной травмы Закария во второй половине прошлого сезона отыграл за «Ювентус» не так много. А летом Дениса внезапно арендовал «Челси» — € 3 млн плюс право выкупа. Футболист радовался предстоящей работе с Томасом Тухелем и надеялся на долгожданное игровое время, но обстоятельства сложились ещё хуже, чем в Италии. За три месяца (чемпионат мира не в счёт) Закария сыграл за «Челси» три матча — по одному в АПЛ, Лиге чемпионов и Кубке лиги. Тухеля в команде уже нет, так что в выкуп швейцарца верится с трудом. Сделка явно не оправдала себя.
- 9 января 2023
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