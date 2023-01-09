Худшие трансферы 2022 года

Подводим итоги 2022 года, на этот раз трансферные. Не всем клубам удалось провернуть удачные сделки — некоторые слили огромные суммы в никуда и теперь страдают, пытаясь всё исправить. Собрали рейтинг из 10 самых неудачных трансферов года. А вот место каждой сделки в этом списке зависит от вас!

В ходе голосования трансферы будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».

Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.