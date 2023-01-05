Футболистам пришлось извиняться. Скандал с участием Карпина из-за фото в Эстонии

В конце 2022 года Карпин встретился с бывшими и нынешними футболистами сборной Эстонии. Кстати, будущий тренер родился именно в этой стране и именно там начинал свой футбольный путь. Фотографию с мероприятия опубликовал в социальных сетях бывший защитник сборной Эстонии Андрей Степанов, выступавший в своё время за «Химки» и «Торпедо». Снимок вызвал серьёзный общественный резонанс в Эстонии.

Валерий Карпин с эстонскими футболистами и тренерами Фото: из личного архива Андрея Степанова

Местные болельщики выступили с критикой в адрес футболистов. Фанатское объединение MTÜ Jalgpallihaigla выпустило соответствующее заявление: «Такое поведение нельзя акцептировать. Несмотря на то что данная встреча была частной и не была ими организована, как граждане Эстонии и представители национальной команды они несут моральную обязанность отстаивать те же ценности, за которые выступают как эстонское государство, так и большая часть Европы. Отношения с высокопоставленными российскими футбольными должностными лицами сегодня неприемлемы».

Капитана сборной Эстонии Константина Васильева хотят лишить повязки. С такой инициативой выступили болельщики, а её поддержал главный тренер «Флоры», за которую выступает футболист. «Мне больше нечего сказать, — подчеркнул Васильев. — Вы сами видели фотографию. Это была обычная встреча, нормальный ужин. Мы просто обменялись обычными футбольными историями».

Ещё один игрок «Флоры» Сергей Зенёв отметил, что из всех присутствующих с Карпиным ранее был знаком лишь Степанов: «Сергей пригласил Валерия, а мы даже не знали, кто придёт. Нас самих удивил тот факт, что Карпин посетил встречу. До этого события с ним был знаком лишь Степанов».

Президент Эстонского футбольного союза Айвар Похлак: «Нужно думать о том, чтобы не утратить важные права человека. Сохранения общения, дружбы и любви между людьми, несмотря на обстоятельства, — важное условие для возвращения мира к нормальной жизни. Наша организация не имеет никакого отношения к организации встречи футболистов с Карпиным».

Однако футболистам всё-таки пришлось принести извинения. Эстонский футбольный союз выпустил заявление, которое подписали Зенёв, Васильев и тренер Андрес Опер: «Уважаемые любители футбола! Мы сожалеем о сложившейся ситуации и приносим свои извинения всем, чьи чувства были задеты нашим ужином и публикацией его фотографии в социальных сетях. Наш разговор вращался только вокруг футбола, мы не говорили о политике».