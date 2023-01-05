Чемпиона мира заставили расплакаться прямо на поле! Громкий скандал в Серии А

4 января состоялся очередной тур Серии А. Центральный матч состоялся в Милане, где «Интер» обыграл «Наполи» со счётом 1:0. Однако едва ли не больше внимания привлекла рядовая, казалось бы, игра, в которой «Лечче» принимал «Лацио».

Болельщики римского клуба, известные своими ультраправыми взглядами, устроили настоящую обструкцию замбийскому форварду «Лечче» Ламеку Банде. Кроме того, пострадал защитник Самуэль Юмтити, который, если кто забыл, в 2018 году выиграл чемпионат мира в составе сборной Франции. Банда отыграл первый тайм, после чего его заменили, и горе-фанаты переключились на Юмтити. В какой-то момент ситуация настолько вышла из-под контроля, что судья Ливио Маринелли приостановил игру. По словам президента «Лечче» Саверио Стикки Дамиани, когда диктор на стадионе призвал болельщиков к порядку, Самуэль сам попросил, чтобы матч возобновили.

«Судья остановил игру, ожидая, что диктор призовёт к прекращению расистских выкриков. Юмтити попросил возобновить матч, потому что хотел ответить на оскорбления. Он отреагировал как настоящий чемпион», — цитирует Дамиани Mirror.

Скандал с Самуэлем Юмтити Фото: Maurizio Lagana/Getty Images

Однако эмоциональное состояние Юмтити было далеко не лучшим. Самуэль в слезах покинул поле после финального свистка. Ну а болельщики «Лечче» — молодцы, они сделали единственное, что можно было сделать в такой ситуации, — проводили своего игрока аплодисментами. Что касается финального результата, «Лечче» одержал волевую победу — 2:1.

Реакция

После матча Юмтити оставил лаконичный пост в соцсетях: «Великая победа», добавив хештег #forzalecce. Жером Боатенг и Александр Ляказетт из «Лиона», Наби Сарр из «Рединга» и одноклубник Юмтити Габриэл Стрефезза, сравнявший счёт в матче с «Лацио», адресовали ему слова поддержки.

«Расистские оскорбления были заглушены криками поддержки в адрес нашего чемпиона!» — гласит сообщение в клубном «твиттере» «Лечче».

Скандал дошёл даже до президента ФИФА Джанни Инфантино.

«Мы солидарны с Самуэлем Юмтити и Ламеком Бандой. Давайте прокричим громко и ясно: НЕТ РАСИЗМУ! Пусть большинство болельщиков — это хорошие люди — встанут и заткнут рот расистам раз и навсегда!» — написал он в своих соцсетях.

Как Юмтити оказался в «Лечче»?

В 2016 году Самуэль стал игроком «Барселоны», но постепенно лишился места в основе каталонского клуба. Травмы сыграли свою роль. В летнее трансферное окно 2022 года «Барселона» отправила игрока в аренду в «Лечче» до конца сезона, но без опции выкупа.