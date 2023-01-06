«Челси» люто страдает из-за травм. Это помогло «Сити» приблизиться к «Арсеналу»

«Челси» – удивительная команда, конечно. Она шокировала сразу двумя вещами в главном матче тура АПЛ. Во-первых, «Челси» (худшая команда среди топ-клубов Англии) внезапно заиграла лучше действующего чемпиона. За стартовые 30 минут мячом больше владел «Челси», а лучший момент тайма остался за Чуквуэмекой. Полузащитник пробил в штангу.

А теперь – о том, почему вообще Чуквуэмека оказался на поле. Это вторая вещь, которая шокировала. В этом сезоне у «Челси» столько травм, что многие уже сбились со счёта. Много разговоров о том, что с медицинским штабом команды творится что-то не то. Личный тренер Риса Джеймса уже едва сдерживается.

И на фоне всего этого прямо перед матчем травму получает Маунт. Кажется, что хуже некуда, но потом начинается игра, и уже на четвёртой минуте выбывает Стерлинг. Но даже это ещё не всё! Спустя 15 минут выбывает ещё и Пулишич. Тяжело подобрать цензурные слова, чтобы описать эмоции фанатов «Челси» в этот момент. Ситуация достаточно редкая. Прямо сейчас «Челси» не может рассчитывать на 10 футболистов: Менди, Джеймса, Чилуэлла, Фофана, Канте, Маунта, Лофтус-Чика, Пулишича, Брою и Стерлинга.



Тем удивительнее выглядело происходящее на поле. Хотя во втором тайме «Сити» вспомнил, как играть в футбол. Возможно, потребовалось время, чтобы привыкнуть к схеме с тремя защитниками при владении мячом (Уолкер, Стоунз, Аке) и четырьмя при обороне (в центр защиты опускался Родри, как в сборной Испании).



Сразу после перерыва «Сити» провёл несколько атак и замен, прежде чем открыть счёт на 63-й минуте. Получилось достаточно просто: Грилиш вошёл в штрафную и прострелил низом на дальнюю штангу, где замкнул Марез. Оба появились на поле за три минуты до гола. Показалось, что прострел вполне мог перехватить Кепа, но почему-то не стал.

«Челси» — «Манчестер Сити» — 0:1 Фото: Кадр из трансляции

С тех пор как Марез присоединился к «Сити» в 2018-м, он забил больше мячей в АПЛ, выйдя на замену, чем любой другой футболист (девять голов).

Реакция «Челси» – тройная замена. На 68-й минуте вышли сразу Хатчинсон, Холл и Галлахер. Уже этот факт исчерпывающе говорит о глубине состава столичной команды. Так получилось, что Обамеянг вышел на замену, но покинул поле уже в середине второго тайма (отыграл с пятой по 68-ю минуту). Нападающий выглядел разочарованным, хотя он и в самом деле не лучшим образом провёл на поле эти 63 минуты. Тройная замена «Челси» объясняется тем, что у Поттера после двух травм оставалось последнее окно для замен.

Как и стоило ожидать, с Хатчинсоном, Холлом и Галлахером «Челси» не стал выглядеть лучше. Удалось организовать несколько подходов к воротам, но не более. «Сити» пришлось тяжело в первом тайме, но во втором чемпионы забили и удержали преимущество. Таким образом, «Сити» сократил отставание от «Арсенала» с семи до пяти очков, потому что ранее команда Артеты сыграла вничью с «Ньюкаслом».