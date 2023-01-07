«Челси» скупает талантов! Первый новичок необычно связан с Холандом

Тодд Боули думает не о настоящем, а о будущем — «Челси» подписывает одного молодого игрока за другим. Летом — Гэбриел Слонина, Карни Чуквуэмека и Чезаре Казадей. Зимой в числе потенциальных новичков Энцо Фернандес, Андрей Сантос, Юссуфа Мукоко и другие. Первый переход лондонцы уже провернули, подписав 20-летнего форварда Давида Датро Фофана. И если это имя вам ни о чём не говорит, самое время узнать, кто же это!

Давид Датро Фофана — кто он такой?

Это нападающий из Кот–д’Ивуара, может также сыграть вингера. Выступает за «Мольде». 20 лет, для форварда не особо высокий (181 см). В Норвегии оказался прошлой зимой.

Несмотря на небольшие габариты, он достаточно силён и хорош в воздухе. Скорость и дриблинг — тоже его сильные стороны. Он умело обращается с мячом и способен самостоятельно создавать опасные моменты. Любит играть на одной линии с защитниками, а потом делать внезапные врывания под навесы и прострелы. Давид — правша, однако и левой ногой часто забивает. Совокупность всех этих качеств показывает: перспектива зажечь в АПЛ у ивуарийца есть.

Давид Датро Фофана в матче Лиги Европы с «Гранадой» в прошлом сезоне Фото: Jose Breton/Getty Images

Мощный дебют в Европе

В родной стране его подметили скауты сразу нескольких европейских клубов. Борьбу за Фофана устроили «Анже» и «Мольде». В интервью он говорил, что сначала склонялся к переходу во Францию, но отношение со стороны норвежского клуба заставило его изменить решение.

В феврале 2021 года ивуариец приехал в Норвегию и сразу о себе заявил: в дебютном матче он вышел со скамейки, забил и помог своему клубу оформить ничью с «Хоффенхаймом» — это была 1/16 финала Лиги Европы. Норвежцы тогда победили в ответном матче и прошли дальше. В том сезоне ивуарийца чаще использовали как усиление со скамейки, и он забил лишь три гола.

Давид Датро Фофана (№20) празднует дебютный гол за «Мольде» Фото: Johannes Simon/Getty Images

А вот прошлый сезон стал для Давида по-настоящему прорывным — он забил 21 гол и отдал семь ассистов в 37 матчах. И такой перформанс привлёк не только интерес грандов, но и сравнения с топ-нападающими: его называют и «новым Эрлингом Холандом», который тоже играл за «Мольде», и «новым Дидье Дрогба». Давид не против сравнений: он даже живёт в квартире, в которой в своё время проживал Эрлинг.

Такой результативный сезон открыл для него двери в сборную Кот-д’Ивуара — в ноябре он сыграл с командой Бурунди в товарищеском матче, но ничем не отметился.

Уже осенью начали появляться слухи, что клубы из топ-лиг заинтересованы в приобретении форварда. Среди претендентов называли «Шальке», «Лестер», «Брайтон» и даже «Ливерпуль». Но на горизонте внезапно появился «Челси».

Зачем Фофана понадобился «Челси»?

У лондонского клуба с форвардами в последнее время не клеится. Ромелу Лукаку себя показал не с лучшей стороны и ушёл в аренду. Обамеянг пока не прижился, а молодой Армандо Броя недавно в товарке с «Астон Виллой» вовсе порвал кресты. Как итог — команде Грэма Поттера срочно потребовалась замена.

Было решено взять форварда на перспективу — это уже фирменный почерк «Челси» при Тодде Боули. По информации Фабрицио Романо, за ивуарийца отдадут около € 12 млн — рекордная сумма для норвежской лиги.

Очевидно, Фофана берут не для того, чтобы с ходу использовать в основе. Когда новичок немного освоится и попадёт в руки тренеру, который здорово справляется с молодёжью, у него есть все шансы заявить о себе и в Англии. Хотя и вариант с последующей арендой исключать нельзя.

Давид Датро Фофана покидает поле после полученной красной карточки Фото: Michael Campanella/Getty Images

Переход в «Челси» — исполнение мечты

Самое приятное в этом переходе — исполнение мечты Давида. Летом он в интервью заявил: «Челси» был моим любимым клубом с самого детства. Там играл Дидье Дрогба, так что я всегда за них болел. Переход в «Челси» — моя мечта».

Датро Фофана празднует забитый гол Фото: Maria Jose Segovia/Getty Images

Он наверняка поможет «Челси», пусть и не сразу. Но если Давид освоится и будет выдавать такую результативность на уровне Дрогба, то станет для фанатов со «Стэмфорд Бридж» новым «вождём».