Крах молодого таланта. Что происходит с Джейдоном Санчо?

C Джейдоном Санчо происходит что-то очень странное: в начале ноября он уехал тренироваться индивидуально, пропустил сборы с командой и до сих пор не вернулся к работе с одноклубниками. А тен Хаг пару дней назад сказал, что сроки возвращения игрока до сих пор неизвестны: по словам главного тренера, футболист всё ещё не готов.

Санчо после перехода многие защищали. В «МЮ» верили, что он — будущее клуба

Летом 2021-го, когда Санчо перешёл из «Боруссии», болельщики «МЮ» и эксперты, близкие к клубу, радовались: молодой и талантливый, англичанин – столько факторов сложились воедино, чтобы про финалиста Евро-2020 тогда было сказано столько ярких и где-то даже громких слов. В клубе тоже были довольны, что футболист оказался в Манчестере: в соцсетях «МЮ» в первые дни после трансфера опубликовали фото нападающего с тренировки с подписью «Молодой король», а Сульшер рассыпался в восторгах, говоря, что «это игрок на долгие годы» и «вингер в лучших традициях «МЮ». Санчо даже появился на баннере на фасаде стадиона – и это много значило для новичка, который к тому моменту провёл всего одну тренировку с командой.

Баннер с Джейдоном Санчо Фото: Из личного архива Эммы Сандерс

К 1-му туру нападающий оказался не готов: сначала у него был отпуск после Евро, потом он приболел – Сульшер говорил, что игроку нужно набрать форму, но уверял: «Санчо даст нам много поводов для счастья в будущем». В итоге в матче с «Лидсом» Джейдон всё же вышел – провёл на поле 15 минут и ничем особенным не отличился. С «Саутгемптоном», «Вулверхэмптоном», «Ньюкаслом», «Янг Бойз» в Лиге чемпионов, «Вэст Хэмом» – тоже ничего. Но главный тренер «МЮ» успокаивал болельщиков и журналистов, которые явно ждали старта поярче от игрока за € 85 млн: «Он молодой парень, ему всего 21 – он будет становиться только лучше. Мы подписали его, потому что видим в нём сильного нападающего в течение 10–12–15 лет». Но общественность продолжала проводить параллели с «Боруссией»: там он за столько-то матчей забил столько, а потом ещё столько и столько, а вот в «МЮ» всё ничего.

К защите Санчо в начале октября подключился Гарет Саутгейт: тренер сборной Англии говорил журналистам, что и не ждал от нападающего скорострельности в АПЛ на уровне Бундеслиги, да и времени на адаптацию к Англии нужно больше. Люк Шоу, Гари Невилл, Петер Шмейхель защищали Джейдона, ссылаясь на плохую игру команды в целом. Сульшер продолжал говорить про веру в парня и его большое будущее, посадив при этом его на скамейку, из-за чего Санчо выпал в итоге из состава сборной Англии.

В 15-м матче Джейдон наконец забил – и это был первый матч «МЮ» без Сульшера. Следом Санчо отчислился в АПЛ, но потом снова затишье. Пришёл Ральф Рангник, который честно сказал: «Все ждали, что он будет одним из лучших игроков команды. Психологически и эмоционально ему сейчас тяжелее, чем в «Боруссии». На тренировках он один из лучших, но эту работу нужно подтвердить в матчах».

Джейдон Санчо Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

В середине января у Санчо умер кто-то из членов семьи, из-за чего он попросил у Рангника отгул от матча с «Брентфордом», а потом ещё от нескольких тренировок. В итоге на поле он вернулся только через две недели – в кубковой встрече с «Милдсборо», в которой он отыграл от свистка до свистка, а ещё и забил. Временный тренер «МЮ» радовался: «Это лучшая версия Санчо в АПЛ. Это тот Джейдон, которого мы знаем по Бундеслиге». И нападающий действительно поймал волну: после отдал ещё две голевые и даже стал лучшим игроком «Юнайтед» по итогам февраля. В апреле он заболел и пропустил остаток сезона, так и оставшись с показателями 3+3 по «гол+пас».

Летом команду к сезону готовил уже тен Хаг, и Санчо постепенно вкатывался в новый режим. Но внезапно заболел прямо перед стартом сезона, хотя к 1-му туру восстановиться всё же успел – и даже вышел с первых минут, отыграв весь матч.

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Начиналось всё отлично: в пяти матчах два забитых мяча, классные финты в игре с «Ливерпулем» и слова тен Хага после встречи с «Шерифом», что он очень доволен Джейдоном, но тот «может стать ещё лучше». Но вслед за этим Санчо выпал из состава сборной Англии: Саутгейт не вызвал его на матчи Лиги наций, а это был знак, что есть высокая вероятность пролететь мимо чемпионата мира. Дальше Санчо откровенно сдал – он не показывал ничего внушительного, из-за чего на него пошёл вал критики от экспертов: Пол Паркер, например, назвал его трансфер самым худшим в истории «МЮ», а Габриэль Агбонлахор ругался, что нападающий всё время пасует назад и не борется.

Джейдон Санчо Фото: Nathan Stirk/Getty Images

В конце октября Санчо начал играть всё меньше: 90 минут с «Ньюкаслом», 87 – с «Тоттенхэмом», 52 – с «Челси», а дальше – скамейка и новая таинственная болезнь, от которой до сих пор он всё никак не может оправиться.

Тут-то и началось интересное: Санчо пролетел мимо ЧМ, но не остался с командой – почистил соцсети и уехал в Нидерланды тренироваться индивидуально. Сроков возвращения не было – известно лишь, что программу составили тренеры, которых порекомендовал тен Хаг, а The Athletic писал, что нападающий тренируется с любительским клубом «Росмален».

«Мы не видели Джейдона в последних играх за «Юнайтед», потому что он был не в форме, – объяснял главный тренер «МЮ». – Он занимается по индивидуальной программе. Мы хотим, чтобы он закончил её, и я надеюсь увидеть его в ближайшее время. Но не могу дать прогноз, когда это случится».

Начало декабря. Чемпионат мира в разгаре – только-только закончилась групповая стадия и начался плей-офф. Санчо уже как три недели тренировался индивидуально в Нидерландах. «Манчестер Юнайтед» отправился на сборы в Испанию, чтобы провести несколько товарищеских матчей (с «Кадисом» и «Бетисом»), пока часть игроков либо ещё выступала на турнире, либо отдыхала после напряжённых соревновательных недель в Катаре. Клуб объявил состав, в который попало много игроков из академии, но не оказалось Санчо. «Он продолжает свою индивидуальную программу тренировок в рамках процесса, направленного на то, чтобы вернуться на свой высший уровень. Клуб полностью его поддерживает», – сухо объяснил «МЮ» в отдельном заявлении.

Джейдон Санчо Фото: Naomi Baker/Getty Images

Через несколько дней Manchester Evening News дал инсайд, что план Санчо – продолжить работать индивидуально, чтобы через неделю присоединиться к команде на базе в Каррингтоне и начать готовиться к возобновлению сезона уже с командой.

Прошло ещё десять дней. Чемпионат мира вот-вот закончится – идут полуфиналы. Фабрицио Романо выдал инсайд: Санчо не вернулся и не вернётся, потому что, по словам тен Хага, «он недостаточно здоров, чтобы быть в тренировочном лагере», но при этом в него продолжают верить.

В начале января Санчо вернулся в Каррингтон, но не в команду – а снова для индивидуальных тренировок. Тен Хаг на днях дал пресс-конференцию, на которой довольно подробно разложил ситуацию с нападающим. Правда, понятнее всё равно не стало.

«Я хотел бы вернуть Джейдона как можно скорее, но я не могу форсировать этот процесс, – сказал главный тренер «МЮ». – Я должен проявить терпение, хотя его у меня не хватает, потому что у нас недостаточно опций в атаке. Недостаточно игроков, которые доступны и способны помочь нам в Премьер-лиге. Джейдон — один из них. Когда он в форме, он очень полезен, и в этот самый момент у нас появится дополнительная опция, а значит, будет больше шансов выиграть много матчей.

Мы столкнулись с некоторыми препятствиями, но я думаю, что он движется в правильном направлении. Как я уже сказал, я не могу форсировать процесс его возвращения, но буду очень счастлив, когда он вновь приступит к тренировкам с командой. Это будет следующим шагом».

Эрик тен Хаг Фото: Jan Kruger/Getty Images

Дальше – о причинах, почему Санчо, который так нужен тренеру, всё же отсутствует в команде.

«В данный момент Санчо недостаточно здоров, – ответил тен Хаг. – Я имею в виду физически. Но физическое состояние также связано и с психологическим. Думаю, он делает хорошие успехи в физической части, и это поможет ему. Надеюсь, что он сможет быстро вернуться, но я не могу сказать, как долго всё это продлится.

Я считаю, что многим ведущим атлетам, как в футболе, так и в других видах спорта, иногда хорошо уйти из того места, где они находятся каждый день, чтобы побыть в другой атмосфере и получить новый опыт. Это может дать вам необходимый толчок, чтобы вернуться на правильный путь.

Футболисты не роботы. Все они разные. Думаю, к каждому нужен индивидуальный подход. Вместе с Джейдоном мы решили, что это был для него лучший выбор».

Что же происходит? Версии

Санчо играл не на своей позиции. Его ставили на левый фланг, а он там играть не привык (что не совсем так – в «Дортмунде» он бегал на этой позиции). Ещё один фактор – ему давали мало свободы, из-за чего он не мог полностью раскрыться.

Санчо не справился психологически: давление от завышенных ожиданий оказалось таким сильным, что молодой игрок попросту не выдержал. А потом ещё и пришёл Роналду, под которого начали полностью перестраивать игру, выбывание из состава сборной, критика – всё сложилось воедино, и молодой парень попросту не выдержал.

В футбольном мире есть яркий пример Йосипа Иличича, который при всём своём таланте страдает от ментальных проблем, что сказывается на его игре. Он тоже выпадал из «Аталанты», потому что не мог справиться с депрессией, в него тоже верили, но в итоге с клубом они разошлись – сейчас он выступает за «Марибор».



Ситуация с Санчо выглядит не такой очевидной, потому что никто прямо до сих пор не сказал, что именно с ним происходит. Но в любом случае ситуация, в которой оказался молодой талантливый игрок, крайне печальна – в первую очередь потому, что его вспышка оказалась краткосрочной.