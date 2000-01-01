Какие рекорды Роналду может побить Месси
Разбираем, что за достижения Криштиану, уехавшего на Ближний Восток, может превзойти аргентинец.
Голы в Европе — 696
Свои мячи в топ-5 чемпионатов Роналду забивал за «МЮ», «Реал» и «Ювентус». У Месси, отличавшегося за «Барселону» и «ПСЖ», всего на гол меньше — 695!
Строго говоря, у Криштиану 701 гол в европейских чемпионатах — ещё пять он забил за «Спортинг». Но Примейра не входит в первую пятёрку.
Голы в Лиге чемпионов — 140
Здесь Месси отстаёт от Роналду на 11 голов. У Лионеля 129 мячей в ЛЧ.
В этом сезоне аргентинец вряд ли побьёт лигочемпионский рекорд Криштиану. А вот в следующем — почему нет?
Голевые передачи в Лиге чемпионов — 41
А это достижение Роналду Месси может перекрыть уже в следующем матче. На счету Лионеля 40 ассистов в ЛЧ.
Правда, сделать это будет сложновато. В 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» достался не кто-нибудь, а «Бавария».
Месси побьёт три рекорда Роналду после его отъезда. Два из них — уже в ближайшее время!
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