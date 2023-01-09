«Нельзя проявлять неуважение к такой легенде!» Скандал вокруг Зидана и сборной Франции

Главная постновогодняя новость во Франции – продление контракта с Дидье Дешамом. После ЧМ-2022 так или иначе возникали вопросы: а стоит ли оставлять тренера, который в сборной уже больше 10 лет? Всё зависело от личного разговора руководства федерации со специалистом. Однако всё на удивление прошло быстро и без спекуляций. Дешам приехал на встречу, стороны оперативно договорились и объявили о продолжении сотрудничества до лета 2026 года. Но самое интересное началось потом.

Президент федерации в грубой форме сообщил, что не рассматривал кандидатуру Зидана

Героем истории стал президент футбольной федерации Ноэль Ле Гре. 81-летний функционер так обрадовался продлению контракта с Дешамом, что сразу пошёл на радио RMC Sport, где рассказал, как прошли переговоры.

«Мы видели, как другие тренеры уходили после триумфа. Мы вместе уже 10 лет, Дешам мог бы сказать, что уходит. Этого не произошло. Он приехал в Генгам в четверг, мы договорились тем же вечером», – сказал чиновник.



Но потом посыпались логичные вопросы. Почему федерация не двигается дальше? Почему нельзя освежить сборную, назначив нового тренера? Тем более на это место якобы претендовал Зинедин Зидан. Ещё в июне тренер заявил, что хотел бы возглавить сборную и пройти с ней несколько циклов. Хоть и не обозначал конкретных сроков. Этот вопрос вывел чиновника из себя.

Ноэль Ле Гре президент федерации футбола Франции «Зидан? Я никогда не говорил с ним на эту тему, мы никогда не думали о расставании с Дешамом. Зинедин может пойти куда захочет. Пытался ли Зидан связаться со мной? Я даже не взял бы трубку, если бы он позвонил. Сказать ему, чтобы он поискал другой клуб? Может, устроить для него специальный конкурс по поиску новой работы?»

Резкая цитата для чиновника, который обязан быть дипломатичным. Это вызвало множество споров во Франции. А можно ли вообще подобным образом высказываться о легенде?

Зидана поддержал Мбаппе. Окружение президента стало его оправдывать

Чуть ли не первую публичную поддержку Зидан получил от Килиана Мбаппе. Футболист сборной точно следил за происходящим в федерации. И сразу отреагировал на случившееся. «Зидан — это Франция, нельзя проявлять неуважение к такой легенде!» – написал он в социальных сетях.

Килиан Мбаппе Фото: Catherine Ivill/Getty Images

Тут же включились обычные пользователи, которые набросились на Ле Гре. Тем более было за что. Он рулит федерацией с 2011 года. И совсем не идеально. Например, несколько раз его деятельностью заинтересовывалось министерство спорта. Но проверки не выявляли серьёзных нарушений.

При этом окружение президента через L’Équipe пытается оправдать чиновника.

«У Ноэля очень хорошие отношения с Зиданом. Недавно они встречались во время церемонии вручения «Золотого мяча». Он точно знает, что Зинедин представляет в истории французского футбола. Ле Гре лишь хотел указать, что у Зидана есть возможность идти туда, куда он хочет. То, что перед ним открыты все двери», – такая цитата источника появилась в материале.

Да что там – Ле Гре уже и сам выступил с извинениями.

«Я хотел бы извиниться за высказывания, которые абсолютно не отражают ни моих мыслей, ни моего отношения к игроку, которым был Зидан, и к тренеру, которым он стал.

Я дал интервью, которое не должен был давать, противопоставив Дешама Зидану, столкнув два памятника французского футбола. Признаю́: это были неуклюжие высказывания, которые стали причиной недоразумения. Зинедин знает, какое огромное уважение я к нему испытываю».

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А что с самим Зиданом? Сейчас у него есть несколько вариантов

L’Équipe заранее просчитал сценарии развития карьеры Зидана после продления контракта с Дешамом. В сборных у него остаётся три варианта.

Первый – Бразилия. О возможном приглашении француза заговорили сразу после вылета команды Тите в четвертьфинале чемпионата мира. Но в федерации считают, что тренеру не очень интересна работа не со своей сборной. Проблема в том числе и в языковом барьере.

Зинедин Зидан Фото: Denis Doyle/Getty Images

Ещё вакансия есть у команды США – будущей хозяйки чемпионата мира. Но и там очень далеко до конкретики. Американцы также понимают, что им будет сложно заманить к себе топ-специалиста.

Третий вариант – Португалия. Однако там, по информации Marca, уже договорились с Роберто Мартинесом.

С клубами тоже негусто – Зинедина могли рассмотреть в «Ювентусе», но Макс Аллегри в последнее время показывает, что вывел команду из кризиса. И сейчас увольнять его будет очень странно. Также остаётся вариант в «ПСЖ», но Зидану не нравится система управления клубом. И он не готов пойти туда без изменения нескольких базовых вещей.