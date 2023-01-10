Легенда «Манчестер Сити» рвётся в АПЛ! Его команда стильно разрывает Чемпионшип

«Бёрнли» – особенная команда для Англии. Почти 10 лет её возглавлял Шон Дайч, который придерживался олдскульного британского футбола (своего рода сборная костоломов). Однако в 2022 году Дайч был уволен, а с лета команду возглавил Венсан Компани. И уже спустя полгода можно сказать, что бывший защитник «Сити» поставил принципиально другой футбол. Хотя опыт у бельгийца весьма скромный – он тренировал лишь два сезона в «Андерлехте», который при нём ничего не выиграл.

Теперь же «Бёрнли» уверенно идёт на первом месте, пускай и в Чемпионшипе – второй по силе лиге Англии. Команда одержала 10 побед в последних 11 турах. Отрыв от второго места – пять очков. А от третьего (даёт стыковые матчи за право попасть в АПЛ) – вообще 14.

«Во время матча Компани постоянно заводит своих футболистов, требует от них играть выше, прижимать соперника к его штрафной. Есть авторитет в том, как тренер патрулирует свою техническую зону, как стоит со скрещенными руками за спиной. За призывом «давай» следуют резкие хлопки в ладоши. Он контролирует интенсивность, передаёт инструкции и требует большего от других. Тренер смешивает спокойствие со страстью», – рассказывает репортёр The Athletic, который присутствовал на недавнем матче «Борнмут» – «Бёрнли» (2:4).

Команда Компани в Кубке Англии прошла соперника из АПЛ, а манера коммуникаций тренера весьма напоминает ту, которая была и до сих пор остаётся у Пепа Гвардиолы в «Манчестер Сити». Похоже, бельгиец перенял у своего бывшего босса далеко не только эмоциональный образ, но и сам футбол. Например, среднее владение мячом у «Бёрнли» – 63% (лучший показатель среди топ-10 команд Чемпионшипа).

Интересно, что голы в матче с «Борнмутом» забивались именно такие, каких и стоило ожидать, учитывая футбол Компани. Первые два мяча «Бёрнли» получились в результате прессинга у чужой штрафной. А первый гол «Борнмута» стал следствием упрямого желания «Бёрнли» выходить от ворот через пас. При Дайче такое представить было невозможно.

Права на видео принадлежат The Football Association.

И тут вроде нужно переходить к тому, сколько денег летом «Бёрнли» вложил в трансферы, чтобы такой успех оказался возможен. И это самое удивительное – никаких особых вложений не было. Самый дорогой трансфер – € 4 млн (весьма скромно по меркам Чемпионшипа). И это при том, что «Бёрнли» продал четырёх ведущих игроков за € 11, 17, 20 и 24 млн. Среди продаж – вратарь сборной Англии Ник Поуп. Итоговый баланс трансферов: + € 50 млн. То есть с лета 2022-го клуб лишь заработал на футболистах, а не вложился в команду, которая хочет вернуться в АПЛ.

«Бёрнли» весьма радикально решил обновить состав и взял молодых футболистов. Среди новичков нет никого старше 26 лет, а подавляющему большинству до 23 лет. По селекции отчётливо прослеживается влияние Компани. В команде появились сразу пять футболистов из чемпионата Бельгии и трое воспитанников «Манчестер Сити». Явно сработали связи Компани, который взял футболистов, нужных именно ему.

Хотя главным открытием стал другой молодой игрок – левый защитник Ян Матсен. 20-летнего парня взяли летом в аренду из академии «Челси». У левого защитника уже 4+4 по системе «гол+пас». Именно Матсен в одиночку вытащил матч в последнем туре. Нидерландец забил два мяча «Суонси» дальними ударами, и «Бёрнли» выиграл со счётом 2:1. Победный мяч, кстати, получился похожим на знаменитый гол Компани.



Во время занятий тренер индивидуально общается с футболистами. Даже с теми, кто редко появляется на поле. Например, юному защитнику Люку Макнэлли объяснял, как держать соперника перед собой. Буквально на своём примере разжёвывал, в какой момент нужно придерживать рукой, а когда ускоряться.

Если «Бёрнли» выйдет в АПЛ, то Компани станет самым молодым тренером чемпионата. Сейчас таковым является тренер «Арсенала» Микель Артета, которому 40 лет. Бельгиец на четыре года младше.

Возможно, это лишь совпадение, но оба не так давно работали под руководством Гвардиолы в «Сити».