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Трансферы футбола, зима-2023, «Челси» купил Давида Датро Фофана, подробности, скандал, от ФИФА требуют отменить сделку

«Челси» влип в странную трансферную историю. От ФИФА требуют отменить сделку!
Михаил Рождественский
Трансферы футбола, зима-2023
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Первый клуб Фофана уверен, что организация должна вмешаться.

«Челси» традиционно активен на трансферном рынке. В этом сезоне команда катастрофически страдает от травм, поэтому усиление было необходимо. Клуб уже выложил за новичков € 62,5 млн и, вполне вероятно, не остановится на этом. Правда, история одного из трансферов неожиданно повернула совсем не туда.

Главный герой этого сюжета — 20-летний нападающий Давид Датро Фофана. Ивуарийский футболист оформил 24+10 по системе «гол+пас» в 65 матчах за «Мольде» во всех турнирах и ожидаемо пошёл на повышение. «Челси» заплатил за перспективного новичка € 12 млн и 7 января объявил о переходе. Казалось бы, что могло пойти не так? Оказывается, могло.

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Первый клуб Фофана требует отменить трансфер. Дело уже дошло до ФИФА

Речь о клубе «Абиджан Сити» из Кот-д’Ивуара, где Фофана и начинал свой футбольный путь. Там уверены, что сделку необходимо отменить! Всё дело в том, что, как заверяют в «Абиджан Сити», переход Давида в «Мольде» два года назад был оформлен с нарушением.

Давид Датро Фофана

Давид Датро Фофана

Фото: Naomi Baker/Getty Images

В чём же заключалось нарушение? Ивуарийцы утверждают, что в 2016-м, когда 15-летний Фофана перебирался в «Абиджан Сити», его мать не заполнила необходимую бумагу с согласием на переход. Самое удивительное, что между родителем футболиста и клубом разгорелся конфликт, и стороны настаивают на противоположных версиях. То есть мать Фофана уверена, что давала согласие на трансфер.

«Абиджан Сити» уже направил в ФИФА письмо, в котором сообщил о незаконности трансфера двухгодичной давности. Вот что написал президент Марко Таддеи: «Мы обращаемся к вам с просьбой вмешаться в сделку с «Челси» и приостановить её до момента, пока спор между «Мольде» и нашим клубом не будет улажен».

Что говорят в «Челси»?

В лондонском клубе настаивают, что Фофана окончательно зарегистрирован как полноценный футболист команды. От дальнейших комментариев «Челси» отказывается, но посыл понятен: ни о каких разбирательствах и отменах трансферов в клубе не думают. Тем более Фофана уже дебютировал за команду, выйдя в перерыве матча Кубка Англии с «Манчестер Сити» (0:4).

В любом случае ситуация действительно нестандартная, особенно если учитывать подробности. Клубы порой допускают ошибки в оформлении документов, но тут всё сложнее. Требование к ФИФА отменить трансфер, направленное даже не предыдущим, а первым клубом футболиста, — это крайне редкая история. Осталось дождаться её исхода.

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