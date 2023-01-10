Самый неожиданный трансфер зимы? «МЮ» подпишет форварда, которого Месси назвал придурком

«Манчестер Юнайтед» близок к трансферу, который наверняка удивит и едва ли вдохновит болельщиков команды. Ушедшего зимой из-за конфликта с тренером Криштиану Роналду манкунианцы заменят соотечественником Эрика тен Хага – нападающим сборной Нидерландов Ваутом Вегорстом. 30-летний игрок выступает в Турции за «Бешикташ» на правах аренды, а принадлежит другому английскому клубу «Бёрнли».

Вегорста хорошо знают любители Бундеслиги, где голландец провёл четыре приличных сезона в «Вольфсбурге» (забил 59 голов в 118 матчах). Всемирную известность Ваут приобрёл благодаря четвертьфиналу ЧМ-2022, в котором сборная Нидерландов сыграла с Аргентиной. Нападающий вышел на замену на 78-й минуте при счёте 2:0 в пользу «альбиселесте» и сотворил чудо – спас для команды почти проигранный матч. Сначала он забил головой. А что случилось потом, на 11-й минуте компенсированного времени, вы, конечно же, прекрасно помните.

Голландцы гениально разыграли штрафной, и Вегорст пропихнул мяч в сетку. Впрочем, будущие чемпионы мира всё равно победили в серии пенальти, несмотря на то что Ваут и там реализовал свой удар.

При этом после матча говорили не столько о дубле Вегорста, сколько о его конфликте с Лионелем Месси. Давая интервью, Лео в прямом эфире оскорбил стоявшего рядом нападающего «оранжевых»: «Чего смотришь, придурок? Иди отсюда, идиот!». Эти слова Месси в адрес Вегорста стали культовыми для Аргентины. Их наносили на майки, кепки, кружки (кому-то Лео помог сделать хороший бизнес), люди набивали себе тату с фразой звезды «альбиселесте». Ваут умеет провоцировать, выводить из себя соперников, и в четвертьфинале с Аргентиной, скорее всего, использовал весь свой нефутбольный арсенал.

Сам Вегорст, комментируя конфликт с Месси, дал понять, что не ожидал такой реакции Лео:

«Я хотел пожать Месси руку после игры, потому что очень уважаю его как футболиста. А он отбросил мою руку и не хотел говорить со мной. Мой испанский не очень хорош, но он произнес грубые слова в мой адрес. Я очень разочарован. Для меня во время игры все равны. Я всегда борюсь. У нас были кое-какие ситуации в ходе матча, и Месси, наверное, удивился. Я отношусь к нему с огромным уважением, он один из лучших в истории. Хотел выказать уважение после игры, но он, думаю, не был к этому готов. Зато теперь он знает мое имя, и это хорошо для меня».

Лионель Месси и Ваут Вегорст Фото: Maddie Meyer/Getty Images

По информации Fanatik, тен Хаг встретился с Вегорстом для обсуждения трансфера нападающего в «Манчестер Юнайтед» сразу по окончании чемпионата мира в Катаре. Естественно, Ваута не пришлось уговаривать перейти в топ-клуб АПЛ. Игроков его калибра и возраста дважды в «МЮ» не зовут. Но осуществить сделку не так-то просто. «Бешикташ» требует компенсацию на разрыв арендного соглашения, оформленного до лета 2023-го. Турецкий клуб всерьёз рассчитывал на Вегорста, который в 18 матчах нынешнего сезона забил девять голов и отдал четыре голевые передачи. В договоре с «Бёрнли» была прописана опция выкупа игрока.

Издание Fotospor сообщило: руководство «Бешикташа» хочет получить € 4-5 млн за голландского нападающего. Это приблизительно треть от суммы, за которую «Бёрнли» продаст Вегорста «Манчестер Юнайтед». Любопытно, что сам «Бешикташ» на замену Вауту планирует подписать экс-нападающего «Аль-Насра» Венсана Абубакара – от камерунца клуб из Саудовской Аравии избавляется из-за прихода Роналду. Вот такой замкнутый круг получается в трансферной истории трёх нападающих.

«Бёрнли» выкупил Вегорста у «Вольфсбурга» в январе 2022-го за € 17,5 млн. В английском клубе надеялись, что с голландцем сохранят место в элите, но первый опыт Ваута в АПЛ оказался неудачным. Он провёл 20 матчей, в которых забил всего два гола — в ворота «Брайтона» и «Вест Хэма» — и сделал три результативные передачи. Кстати, один из голевых пасов нападающий отдал во встрече с «Манчестер Юнайтед».

В целесообразности трансфера Вегорста в «МЮ» сомневается и известный в прошлом голландский центрфорвард Пьер ван Хойдонк.

«Я думаю, что это опасный ход со стороны тен Хага. Он берет голландца, который уже играл в Англии, в «Бëрнли» и не хватал звёзд с неба. Вегорст забил два гола и был отправлен в аренду. Я бы задумался», – сказал ван Хойдонк в интервью для Voetbalprimeur.

Однако тренер видит Вегорста в своих тактических построениях. Ему нужен высокий (рост голландца – 197 см), мощный форвард, с которым при необходимости можно упрощать игру в атаке. Такой фигуры у «Манчестер Юнайтед» сейчас нет. Ваута берут, очевидно, потому что никого сильнее в зимнее окно клубу не найти. Но, возможно, Вегорст так раскроется под руководством тен Хага, что удивит болельщиков «МЮ» в матчах АПЛ, а Месси – в играх плей-офф Лиги Европы с его бывшей командой «Барселоной».

К слову, есть важный для тен Хага показатель, в котором Вегорст, как и в жизни, на три головы выше Роналду. По статистике StatsBomb, португалец был худшим прессингующим игроком в топ-лигах Европы в прошлом сезоне. Он вообще не участвовал в коллективном отборе. Ваут же, напротив, выдаёт очень мощные цифры по прессингу, что особенно поразительно для нападающего его габаритов. В «Вольфсбурге» у него в среднем было 23,3 попытки за 90 минут игры, в «Бёрнли» – 32,2. Эти цифры коуч «МЮ», скорее всего, приводил в беседах с руководством клуба, когда объяснял своё желание заполучить Вегорста. Чтобы его система эффективно функционировала, каждая деталь должна работать на полную мощь.