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РПЛ, Квинси Промес пропустит сборы «Спартака» в ОАЭ, причины и подробности, экстрадиция в Нидерланды, комментарий юриста

«Нужна ли эта поездка, чтобы рисковать жизнью?» У Промеса в «Спартаке» новые проблемы
Михаил Рождественский
У Промеса в «Спартаке» новые проблемы
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Квинси пропустит зимние сборы. Причины, судя по всему, совсем не футбольные.

«Спартак» ещё не начал готовиться к возобновлению сезона, а у команды уже проблемы. 13 января у красно-белых начнётся первый зимний сбор в ОАЭ, однако, судя по всему, в составе не будет лидера и лучшего бомбардира — Квинси Промеса. И эта история куда запутаннее, чем может показаться.

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У Промеса нет ни травмы, ни конфликта с Абаскалем

Очевидные версии, которые приходят в голову первыми. Однако, если верить «РБ Спорт», в январе Промес поначалу будет тренироваться с молодёжной командой «Спартака», а потом — по индивидуальной программе с тренером, которого предоставит клуб.

Коротко о распорядке «Спартака» на ближайшие недели:

  • 11-12 января: медосмотр в Москве;
  • 13-27 января: первый сбор в Дубае;
  • 30 января — 11 февраля: второй сбор в Абу-Даби.

Ожидается, что Квинси не будет ни на первом, ни на втором сборе. При этом третий этап подготовки к возобновлению сезона пройдёт в Турции, однако существует риск, что и туда Промес не полетит.

Пресс-атташе «Спартака» Дмитрий Зеленов так прокомментировал ситуацию с Промесом: «Решение о том, кто именно полетит на сбор, примет главный тренер после УМО, которое пройдёт в среду».

Гильермо Абаскаль и Квинси Промес

Гильермо Абаскаль и Квинси Промес

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Вторая версия — конфликт с главным тренером Гильермо Абаскалем — тоже получила опровержение. Metaratings сообщил, что у Промеса отличные отношения с партнёрами, да и с руководством и тренером никакого недопонимания нет. А вот вопрос вероятного отсутствия Квинси на сборах обсуждается между самим футболистом, боссами и Абаскалем.

Возможно, «Спартак» боится экстрадиции Промеса

Более чем правдоподобная версия появилась в телеграм-канале журналиста Ивана Карпова. Дело в том, что ОАЭ и Нидерланды в 2021 году заключили договор об экстрадиции преступников и взаимном содействии в уголовных делах.

Если вы ещё не забыли, на родине Промеса обязали выплатить компенсацию после нападения на родственника (разбирательства продолжаются), а теперь преследуют из-за подозрений в торговле запрещёнными веществами и участии в преступной организации. Если Квинси появится в ОАЭ, Нидерланды теоретически могут направить запрос, и игрока «Спартака» доставят домой. А там ему потенциально грозит тюремный срок.

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Каковы риски для Промеса на самом деле? Мнение юриста

Чтобы разобраться в ситуации, мы связались с юристом Андреем Князевым. Вот его комментарий:

— Если между государствами существует договорённость об экстрадиции и преступление признаётся, то вполне возможна ситуация, при которой человека выдают. Неважно, идёт речь о торговле наркотиками или нападении. Мне кажется, Промес правильно воздержался от поездки в ОАЭ. Россия своих граждан не выдаёт, но в других странах это риски.

Насколько вероятна была бы экстрадиция Промеса? К западным странам в таких вопросах относятся хорошо и идут навстречу. В данном случае, скорее всего, 50 на 50, но, даже если один или 10 процентов есть, конечно, это учтут. Настолько ли нужна эта поездка, чтобы рисковать своей жизнью, свободой и профессиональным ростом? Я бы не поехал.

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