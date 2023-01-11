Футболист из Ирана избежал смертной казни. Но наказание всё равно очень суровое

Болельщики сборной Ирана много протестовали во время чемпионата мира в Катаре – выражение их позиции на крупном турнире было ещё одним шагом после массовых демонстраций, которые охватили страну в сентябре и октябре. Протесты стали общенациональным явлением – как и наказания за участие в них, которые последовали после.

По данным Информационного агентства правозащитников (HRANA), в ходе беспорядков погибли по меньшей мере 519 протестующих и 68 сотрудников службы безопасности. Также были арестованы 19 290 демонстрантов, а 111 из них «находятся под неминуемой угрозой смертного приговора», так как их обвиняют в «ведении войны против бога» или убийствах сотрудников правопорядка. Уже двое демонстрантов были повешены месяцем ранее, ещё двое – казнены пару дней назад: их обвинили в убийстве силовика Корпуса стражей исламской революции. Перед казнью они успели передать родным, что их пытали и подвергали сексуальным домогательствам.

Наказание за участие в протестах не обошло стороной и футболистов – потому что в этой борьбе властям совершенно неважно, чем занимается человек и сколько у него денег.

Амира Насра Азадани арестовали в ноябре. Ему тоже грозила смертная казнь

В ноябре футболиста арестовали: его обвиняли в причастности к убийству трёх офицеров «Басидж» — военизированных добровольцев, связанных со стражами исламской революции, – а также в «пособничестве во вражде против бога». Источники сообщили изданию IranWire, что Наср Азадани действительно участвовал в акциях протеста, но его присутствие на них ограничивалось скандированием лозунгов. Суд же был уверен в обратном, поэтому в декабре его приговорили к повешению.

Его бывший товарищ по команде Себастьян Страндвалл говорил Sky News, что решение было абсурдным. «Зная характер Амира, он и его друзья встали на защиту свободы прав женщин, потому что он такой человек, который заботится о других. Трудно описать свои чувства, трудно осознать, что это на самом деле происходит, потому что это настолько далеко от реальности, что кому-то может грозить смертный приговор за участие в мирной акции протеста», — сказал он.



IranWire писал, что семье футболиста угрожали сотрудники силовых структур: они требовали «не разглашать новости о его аресте», иначе Насру Азадани вынесут «самое суровое наказание из возможных».

Амир Наср Азадани Фото: Из личного архива футболиста

Издание Al Jazeera сообщало, что высокопоставленные чиновники из судебной системы Ирана отрицали вынесение какого-либо приговора по этому делу, но позднее иранские власти заявили, что приговор всё же был предварительным – финальное решение должен вынести Революционный суд. 12 декабря Международный союз футболистов FIFPRO отреагировал на событие требованием отменить наказание, две недели спустя в дело включилась уже ФИФА: организация направила письмо в Федерацию футбола Ирана с просьбой разъяснить ситуацию по футболисту.



В начале января стало известно, что смертную казнь всё же заменили на тюремный срок: футболиста приговорили к 16 годам заключения. Избежать казни помогла огласка – на Change.org даже создали петицию, которая собрала более 1,5 млн подписей. На том же процессе, на котором вынесли наказание Насру Азадани, трёх человек приговорили к смертной казни.