«Спартак» наконец нашёл замену Жиго. Но защитника ещё могут перехватить

«Спартак» продолжает искать варианты для укрепления обороны. Ранее сообщалось об интересе красно-белых к защитнику сборной Марокко Джаваду Эль-Ямику. Теперь московский клуб обратил внимание на парагвайского футболиста Алексиса Дуарте. Рассказываем, что нужно знать о возможном новичке «Спартака».

Защитник ни разу не играл в сборной Парагвая. Но побеждал в чемпионате и стал капитаном клуба

22-летний Дуарте играет на позиции центрального защитника. Воспитанник «Серро Портеньо» — одного из самых титулованных и популярных клубов Парагвая. Эта команда 34 раза становилась чемпионом страны. Дуарте играет за основной состав с 2020-го, а в прошедшем году регулярно выводил команду на поле с капитанской повязкой. В коллекции футболиста уже есть два трофея.

В Парагвае за один год проходят, по сути, два чемпионата. Первый называется Апертура, второй — Клаусура. Такая же схема применяется во многих странах Латинской Америки. Дуарте вместе с «Серро Портеньо» завоевал золото Апертуры в 2020 году и победил в Клаусуре в 2021-м. За свою игру защитник получил прозвище Осьминог, но пока не провёл ни одного матча за сборную Парагвая.

Алексис Дуарте Фото: Agencia Gamba/Getty Images

В 2017 году Дуарте съездил на чемпионат мира U17 в Индию и там отметился не самым приятным достижением. В матче 2-го тура группового этапа с Новой Зеландией защитник дважды переправил мяч в свои ворота. На это ему потребовалось всего лишь 14 минут! К счастью для Дуарте, Парагвай победил — 4:2. Южноамериканская сборная набрала максимальное количество очков в группе с Мали, Турцией и Новой Зеландией, но в 1/8 финала без вариантов проиграла США — 0:5.

«Спартак» согласовал контракт с игроком. На Дуарте также претендует аргентинский гранд

По информации журналиста Кристиана Переса, на Дуарте также претендует «Бока Хуниорс». Аргентинский клуб хочет укрепить линию обороны, поскольку сразу несколько защитников оказались в списке травмированных. Один из них — бывший спартаковец Маркос Рохо, повредивший «кресты». Впрочем, «Бока» далека от завершения сделки, а главным претендентом на игрока остаётся «Спартак». Московский клуб согласовал контракт с Дуарте до 2027 года, осталось лишь уладить вопрос с «Серро Портеньо».

Аргентинский TYC Sports утверждает, что парагвайский клуб требует за футболиста $ 4,5 млн. На Дуарте претендовали сразу несколько команд. Бразильский клуб «Васко да Гама» хотел арендовать защитника, но «Серро Портеньо» рассчитывает только на продажу. Мексиканский «Крус Асуль» опоздал с предложением, также писали об интересе со стороны «Тигреса» (Мексика) и «Тальереса» (Аргентина). Если верить парагвайской прессе, то «Спартак» изначально рассчитывал арендовать игрока с правом выкупа, но «Серро» настаивал на продаже.

По нашей информации, «Спартак» остаётся фаворитом в гонке за игрока, поскольку согласовал контракт с ним. Единственное препятствие — «Бока Хуниорс». В Латинской Америке очень тяжело отказать клубу с такой богатой историей и победными традициями. Сам Дуарте полгода назад был готов нестись в Россию, поэтому он открыт к переходу, никаких проблем нет.

Вот какую оценку Дуарте для коллег с Metaraings дал известный менеджер Тимур Лепсая: «Он был в шорт-листе ещё у двух российских клубов. Думаю, в перспективе Дуарте способен вырасти в большого центрального защитника. Из слабых сторон — не самая высокая скорость, неидеальный выход из обороны. Но при этом он цепкий, достаточно подкован тактически, неуступчив, вязок, отлично играет на втором этаже. Недаром получил прозвище Осьминог».

Футболисты «Спартака» уже вышли из отпуска. 11 и 12 января они пройдут углублённый медосмотр, после чего вылетят в ОАЭ. Именно там московский клуб проведёт два зимних сбора (13-27 января и 30 января — 11 февраля). Вполне возможно, что именно в ОАЭ состоится знакомство Дуарте с новыми одноклубниками.