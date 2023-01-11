Трансфер за € 120 млн отменяется? Чемпион мира послал многозначительный сигнал «Челси»

В Португалии на этой неделе играют матчи 1/8 финала Кубка страны. Все фавориты, кроме «Спортинга», в деле: «Браге» выпала «Витория Гимарайнш», «Порту» сыграет с «Арукой».
Тем временем «Бенфика» уже гарантировала себе участие в четвертьфинале: во вторник лиссабонцы выиграли у «Варзима» из третьего дивизиона, сенсационно выбившего из турнира «Спортинг». Фаворит сразу взялся за дело — Алехандро Гримальдо забил уже на четвёртой минуте прямым ударом со штрафного. А снял все вопросы во втором тайме Энцо Фернандес, который вовремя сориентировался в штрафной соперника и удвоил преимущество «Бенфики».
Энцо Фернандес в матче с «Варзимом»
Фото: Diogo Cardoso/DeFodi Images via Getty Images
Но наиболее важное для фанатов «Бенфики» событие произошло сразу после гола: во время празднования Фернандес несколько раз пальцем указал сначала на эмблему клуба, а затем вниз. Жест можно расценить как «я остаюсь здесь».
Многие усмотрели в этом важный посыл от Энцо на фоне слухов о неудачной сделке «Бенфики» и «Челси» по его трансферу. Португальские СМИ сообщали, что англичане вступили в переговоры и были готовы активировать сумму отступных в € 120 млн, даже договорились с самим игроком, но в итоге сделка сорвалась. Местные инсайдеры утверждали, якобы Фернандес решил бойкотировать клуб и тренировался вполсилы. Слухи развеял тренер лиссабонского клуба.
«Я ожидаю, что Фернандес останется. Я никогда не сомневался в Энцо, его отношении и личности. Он отличный человек, он в «Бенфике», и ему нравится играть за «Бенфику».
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