«Зенит» изящно закупился в Бразилии. Дело не в именах, а в будущей выгоде

Бразилия всегда ассоциировалась с огромным маркетплейсом. Но ощущение, что российский футбол потерял связь с этой площадкой. Многие помнят, сколько игроков оттуда привозил ЦСКА и сколько ежегодно забирают разные топы. В надежде на нового сверхталанта. Однако этой зимой рынок полноценно открылся только для «Зенита». Да, вы можете сказать, что в Питере и так много бразильцев. Но есть важный момент – Дуглас, Вендел, Малком переезжали в Санкт-Петербург, находясь в Европе. И связи этих трансферов непосредственно со страной карнавалов как таковой нет. Сейчас же – огромное соглашение с «Коринтиансом» аж по шести футболистам. Клубы объявили о договорённостях, и давайте в них разбираться.

Большая делегация «Зенита» прилетела в Сан-Паулу ещё в конце декабря. И тогда точно мало кто ожидал, что стороны договорятся о масштабном сотрудничестве. Сначала о футболистах.

Юри Алберто – главный новичок «Зенита» годичной давности остаётся в «Коринтиансе» на постоянной основе. Собственно, из-за этого решения и удалось осуществить все последующие операции. Зимой 2021-го его оценили примерно в € 20 млн. При этом за форварда должны были платить частями. А сейчас разумно скинули. Известно, что парень не хотел возвращаться в Россию. При этом сине-бело-голубые получат 50% от его будущей продажи – это важнейший момент.

Юри Алберто (в центре) Фото: corinthians.com.br

19-летний центральный защитник «Коринтианса» Роберт Ренан окажется в команде Сергея Семака уже зимой. Внутри страны его видят будущим игроком сборной не только U20, но и основной, а в «Зените» существует потребность в дополнительном игроке в оборону. В Бразилии сообщалось, что «Коринтианс» сохранил около 30% прав на футболиста. По информации «Чемпионата», эта цифра преувеличена. И для «Зенита» это практически полноценный переход.



23-летний полузащитник Ду Кейрос приедет в Петербург летом. Прямо сейчас – это Витсель на минималках. Но ещё способный прогрессировать. У «Зенита», по нашим данным, которые подтверждают в Бразилии, 90% прав на футболиста.



Теперь о тех, кто покинул/покинет клуб. Уже сейчас в Бразилию улетел вратарь Иван Куарежма. Его договор аренды досрочно прекращен. При этом в счёт перехода Алберто «Зенит» договорился о том, что клуб получит за него процент от последующей продажи. Здесь точная цифра неизвестна. Полузащитник Густаво Мантуан доиграет в команде до лета. Потом покинет команду и вернётся в «Коринтианс». Но у «Зенита» также останутся права на футболиста. По нашим данным, при следующей продаже клуб получит более 50%.

Густаво Мантуан и Иван Куарежма Фото: «Чемпионат»

А что за 16-летний Педро?

Не самый очевидный, но очень важный лот сделки – 16-летний полузащитник Педро Энрике. Вы вряд ли о нём когда-либо слышали, но в скаутских списках он котируется очень высоко. В последний год специалисты следили за многими талантливыми игроками до 20 лет. И раз за разом ставили Педро на первые места. Один из источников «Чемпионата» утверждает, что переговоры по его будущему стали одной из важных целей поездки.

О чём удалось договориться? «Зенит» сообщил, что получил право преимущественного выкупа футболиста (такое же право, например, было у «Барселоны» в отношении Неймара, когда он играл за «Сантос»). По данным «Чемпионата», это не всё. В договоре содержится пункт о фиксированной скидке для петербуржцев в случае официального предложения от третьих клубов. Как пример – через два года на «Коринтианс» выйдет европейский гранд. Не на уровне разговоров, а с официальным документом. В этом случае «Коринтианс» обязан известить «Зенит» и предложить им выкуп за меньшую сумму. Но понятно, что в случае прогресса игрока вряд ли речь пойдёт об условных € 15-20 млн. В его контракте уже есть отступные. По данным Goal.com, они составляют € 50 млн.

Педро Энрике Фото: из личного архива

Почему к парню такое внимание? Всё просто. Вот несколько фактов о юноше.

В 16 лет (то есть сейчас) он попал в заявку сборной Бразилии (U20) для участия в чемпионате Южной Америки. В команде есть только один его сверстник — из «Палмейраса». Все остальные – старше.

До вызова в сборную U20 он играл за команду U17 – восемь матчей в старте и три гола.

В 15 лет он стал выступать за команду «Коринтианса» до 20 лет. В 17 матчах у него шесть голов. При том что большинство соперников были старше на пять-шесть лет.

Он близкий друг Эндрика – 16-летнего бразильца, за которого «Реал» выложил € 70 млн.

Педро – атакующий полузащитник, способный играть на всех позициях, с сильным дриблингом, контролем мяча и резкими ускорениями. Идеальная замена тем же Малкому и Клаудиньо, если они когда-либо захотят уехать из России.

О чём ещё договорились клубы?

По информации «Чемпионата», «Зенит» запустит сотрудничество с бразильскими академиями. Команда одной из них, вероятно, посетит турнир памяти Юрия Морозова в Петербурге. Но это не «Коринтианс». В обратную сторону также возможны визиты. Однако официальных подтверждений этому получить не удалось.



Также между клубами идут обсуждения в контексте взаимодействия в женском футболе. Бразильские клубы проявили интерес к нескольким футболисткам ЖФК «Зенит», но пока переговоры не ведутся.

Даже интересно, что все эти процессы запустились в том числе из-за Юри Алберто. Может, даже хорошо, что «Зенит» пригласил его прошлой зимой. А теперь не только заработает на его последующей продаже, но и прилично расширит собственный состав и контакты на латиноамериканском рынке. А вообще, сотрудничество с Бразилией точно показывает: Россию не вычеркнули с глобальной футбольной карты. И это очень хорошо.