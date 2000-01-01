Жоау Феликс попал в крутую компанию! Деку и ещё 4 мощных португальца, игравших за «Челси»

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Топ-5 португальцев, игравших за «Челси»
Топ-5 португальцев, игравших за «Челси»
Вспоминаем сильных португальских игроков, когда-либо игравших за синих. Жоау Феликсу есть на кого равняться.
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Деку, полузащитник
Деку, полузащитник
Этнический бразилец сделал себе имя в «Порту» и «Барселоне». За «Челси» он выступал с 2008 по 2010 год, выиграв чемпионат Англии, Кубок Англии (дважды) и Суперкубок Англии.
В составе сборной Португалии Деку стал серебряным призёром Евро-2004.
В составе сборной Португалии Деку стал серебряным призёром Евро-2004.
Рикарду Карвалью, защитник
Рикарду Карвалью, защитник
Выиграв ЛЧ с «Порту» в 2004-м, игрок перебрался в «Челси», где сразу стал игроком основы. Он провёл шесть сезонов в клубе, трижды выиграв АПЛ и Кубок Англии и дважды — Кубок лиги и Суперкубок.
Карвалью не только стал серебряным призёром Евро в 2004-м, но и завоевал золото ЧЕ в 2016-м.
Карвалью не только стал серебряным призёром Евро в 2004-м, но и завоевал золото ЧЕ в 2016-м.
Раул Мейрелеш, полузащитник
Раул Мейрелеш, полузащитник
Хавбек, запомнившийся по выступлениям за «Порту», провёл лишь один сезон за «Челси» (2011/2012). И успел выиграть не только Кубок Англии, но и Лигу чемпионов!
Также Мейрелеш — бронзовый призёр Евро-2012, проходившего в Польше и на Украине.
Также Мейрелеш — бронзовый призёр Евро-2012, проходившего в Польше и на Украине.
Жозе Босингва, защитник
Жозе Босингва, защитник
И это тоже один из знаковых игроков «Порту» второй половины нулевых. В «Челси» он выступал с 2008 по 2012 год, выиграв ЛЧ, два Кубка Англии и Суперкубок Англии.
Рикарду Куарежма, полузащитник
Рикарду Куарежма, полузащитник
Вингер промелькнул в «Челси» в сезоне-2008/2009, играя в аренде. Ничем особым не запомнился, но за «Порту» и «Бешикташ» играл так ярко, что не упомянуть его нельзя.
Бонус: Жозе Моуринью, тренер
Бонус: Жозе Моуринью, тренер
Особенный никогда не играл за «Челси» и вообще не был хоть сколько-нибудь приличным игроком. Зато как тренировал!
Трёхкратный чемпион Англии, обладатель Кубка Англии, трёхкратный обладатель Кубка лиги, обладатель Суперкубка Англии — всё это трофеи сеу Жозе в «Челси».
Трёхкратный чемпион Англии, обладатель Кубка Англии, трёхкратный обладатель Кубка лиги, обладатель Суперкубка Англии — всё это трофеи сеу Жозе в «Челси».
Жоау Феликс попал в крутую компанию! Деку и ещё 4 мощных португальца, игравших за «Челси»
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