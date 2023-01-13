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Маркус Рашфорд — новый лидер «Манчестер Юнайтед», почему Эрик тен Хаг предпочёл его Криштиану Роналду

Зачем «МЮ» Роналду, если есть такой Рашфорд? Кое в чём англичанин даже круче!
Павел Прохоров
Маркус Рашфорд — новый лидер «Манчестер Юнайтед»
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Новый лидер клуба прямо сейчас. Что изменил в его игре тен Хаг?

Маркус Рашфорд – главная звезда «Манчестер Юнайтед» прямо сейчас. После ЧМ-2022 форвард забил в шести играх подряд и стал первым игроком клуба за 13 лет, отличившимся в восьми домашних встречах. Стремительный прогресс Рашфорда связан с приходом в «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага. Нидерландский тренер долго и постепенно подводил нападающего к лучшей форме и теперь наслаждается его продуктивностью на поле.

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Как Эрик тен Хаг сделал из Маркуса Рашфорда лидера для «МЮ»

После Евро-2020 Рашфорд явно регрессировал. На чемпионате Европы он не совершил ни одного результативного действия, а в финале с Италией промахнулся в серии пенальти. На старте сезона-2021/2022 нападающий пропустил три месяца из-за травмы плеча и по ходу розыгрыша ещё дважды вылетал из состава из-за ушиба бедра и бронхита. Сезон предсказуемо получился смазанный: 32 матча во всех турнирах и всего пять голов.

Всё изменилось летом, когда «Манчестер Юнайтед» возглавил Эрик тен Хаг. Перед вторым туром АПЛ на фоне слухов о переходе форварда в «ПСЖ» главный тренер заявил, что англичанин останется в «МЮ». А через 10 дней, 3 августа, Рашфорд забил впервые с января, и сразу победный мяч в ворота «Ливерпуля»! Вот что говорил форвард в конце октября о своих проблемах.

Маркус Рашфорд
Маркус Рашфорд
нападающий «Манчестер Юнайтед»

«Какое-то время я боролся с ментальными проблемами. Они возникли не столько из-за моей игры, сколько из-за вещей, происходивших за пределами поля. Я понимаю, что работа журналистов — говорить о том, что происходит на поле, но для игроков важно правильно настраиваться и очищать голову от ненужных переживаний перед каждым матчем. В прошлом сезоне мне нечасто это удавалось».

Кроме того, нападающий поделился подробностями работы с главным тренером «Манчестер Юнайтед» тен Хагом:

«Он просто хочет, чтобы я был в нужных зонах, забивал голы, прессинговал на высоких позициях на поле. Это детали, над которыми я стараюсь продолжать работать и не останавливаться на достигнутом. Даже если у вас не лучшие дни, нужно пробовать придерживаться этих принципов, использовать их как основу, чтобы качественно выполнять свою работу. Открывания в зонах — это одно, но техника и возможность удачно сыграть головой, чтобы поразить ворота — вот над чем я работал, поэтому приятно забить пару голов».

До чемпионата мира Рашфорд забил восемь голов и сделал три результативные передачи за «Манчестер Юнайтед» в этом сезоне. Его феноменальная форма в какой-то мере помогла Гарету Саутгейту в сборной Англии: там форвард отметился забитым мячом с Ираном и дублем с Уэльсом, хотя и получил всего 137 минут в пяти матчах.

Маркус Рашфорд

Маркус Рашфорд

Фото: Naomi Baker/Getty Images

После увиденного на ЧМ-2022 тен Хаг оптимистично настроен в отношении Рашфорда: «Я не хочу привязываться к какой-то конкретной цифре. Думаю, Рашфорд способен забить 20 голов за этот сезон АПЛ. Он забил три гола на ЧМ-2022 в составе сборной Англии, поэтому мы понимаем, что у него есть перспектива показать хорошие цифры и в чемпионате страны. Мы потеряли нападающего по ходу сезона, нам нужно его заменить. Именно Рашфорд должен стать тем, кто привносит качество в команду, а не просто расширяет состав. Требования в «Манчестер Юнайтед» высоки».

При этом главное для тен Хага в команде – дисциплина. Несмотря на результативность форварда, он оставил его в запасе на матч с «Вулверхэмптоном». Накануне нападающий проспал и опоздал на встречу, за что сразу же поплатился. После чемпионата мира у Маркуса семь голов и три ассиста в шести играх за «Манчестер Юнайтед». Но результативность – не главное, за что ценит его тен Хаг. Тренер неоднократно говорил, что ему нужен в атаке динамичный, активно прессингующий игрок. Именно поэтому он выпустил против «Тоттенхэма» Рашфорда, а не Роналду.

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За 25 матчей при Эрике тен Хаге Рашфорд забил 15 мячей и сделал шесть голевых передач. Такой результативности форвард не развивал ни при одном тренере. Например, у Ральфа Рангника англичанин отметился всего двумя голами в 22 играх. Самое главное, что действия Рашфорда приносят результат «МЮ», и он этим доволен: «Не знаю, играл ли я когда-то так хорошо раньше, но сейчас я наслаждаюсь происходящим. Мы стали намного чаще побеждать. Наш уровень стал намного выше. Доволен тем, как мы развиваемся. Надеюсь, что и дальше мы сможем продолжить играть так же. У нас совершенно другой образ мышления по сравнению с прошлым сезоном. Это совсем другая команда, играющая в другой футбол. Я наслаждаюсь тем, что делаю».

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