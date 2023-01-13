Бензема получил почётную награду. Так несправедливо с Мбаппе ещё не поступали

Журналисты признали Карима спортсменом года во Франции, хотя Килиан играл лучше и не провоцировал скандалы в сборной.

Форвард «Реала» Карим Бензема признан спортсменом 2022 года во Франции. С 24 ноября по 31 декабря авторитетные работники СМИ выбирали лучших французских атлетов 2022 года в рамках премии UJSF.

В голосовании приняли участие 3000 членов Союза спортивных журналистов Франции. Они поставили Бензема на первое место, вторым стал форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе. Странный результат, учитывая тот факт, что Карим провалил вторую половину года и оскандалился в сборной во время чемпионата мира в Катаре.

Бензема играл значительно хуже Мбаппе в 2022 году

Начнём с сухой статистики за календарный год. Бензема набрал 40 (32+8) очков по системе «гол+пас» в 2022-м во всех турнирах. Это лучший результат среди игроков Ла Лиги, но в масштабах европейского футбола показатель достаточно слабый по сравнению с другими звёздами.

Килиан Мбаппе и Лионель Месси лидируют — 73 (56+17) очка в 56 играх и 65 (35+30) очков в 51 матче соответственно. Далее с заметным отставанием идут Эрлинг Холанд 53 (45+8), Неймар – 52 (32+20 в 42 матчах) и Роберт Левандовски – 51 (42+9 в 51 игре). Также в число лидеров по результативности в 2022 году входят Кристофер Нкунку, набравший 50 (37+13) баллов в 58 играх, Гарри Кейн, у которого 48 (34+14) очков в 61 игре, и Кевин Де Брёйне — 45 (18+27) в 54 играх.

Но в данном случае нас интересуют только французы. Бензема показал худшую статистику, чем Мбаппе и Нкунку. Последний при всём уважении не может рассматриваться кандидатом на звание лучшего из-за отсутствия значимых достижений в «Лейпциге». А вот в паре Бензема — Мбаппе есть явный доминатор — Килиан опережает Карима на порядок. Тем не менее самые авторитетные спортивные журналисты Франции выбрали лучшим спортсменом года именно Бензема. Сложно понять, чем они руководствовались.

Килиан Мбаппе и Карим Бензема в матче ЛЧ «Реал» — «ПСЖ» Фото: Jose Breton/Getty Images

Бензема выиграл с «Реалом» Ла Лигу и Лигу чемпионов, абсолютно заслуженно стал обладателем «Золотого мяча». Впечатляющие достижения, но все они относятся к первой половине года. На этом временном отрезке Карим действительно был бесспорно лучшим. Форвард забивал много голов и привёл «Реал» к триумфу в самом престижном еврокубковом турнире, убрав «ПСЖ» во главе с Мбаппе в плей-офф. Однако во втором полугодии Карим практически выпал из футбольной жизни. Если бы составлялся антирейтинг худших спортсменов Франции, то он вполне мог бы занять в нём одну из верхних позиций, если не лидирующую.

Несколько недель назад Бензема исполнилось 35 лет. В сезоне-2021/2022 он выложился по полной и очень устал. Форвард всяческими способами пытался получить возможность перевести дух во второй половине минувшего года. Начиналось с мелочей. Карим вышел из отпуска 19 июля – на пару недель позже остальных партнёров по команде. Президент «Реала» Флорентино Перес и главный тренер Карло Анчелотти позволили отдохнуть возрастному Бензема, но предсезонная подготовка игрока оказалась скомканной. Он пропустил «эль класико» с «Барселоной» в Лас-Вегасе 23 июля, поскольку не был готов выйти на поле. В товарняках с «Америкой» и «Ювентусом» форвард в сумме сыграл 110 минут.

Неудивительно, что в официальных матчах на старте сезона-2022/2023 Бензема выглядел невнятно. Он забил всего 6 голов в 12 играх перед чемпионатом мира в Катаре, который проходил в непривычный осенне-зимний период. С середины октября Карим фактически «косил» от матчей «Реала» под предлогом мышечной травмы и желания поберечь силы на ЧМ. Испанские и французские СМИ сообщали, что повреждение не было таким уж серьёзным и при желании Карим вполне мог выйти на поле. В итоге форвард за месяц сыграл всего 27 минут в Лиге чемпионов с «Селтиком» и отправился в расположение сборной Франции. Мало кто мог представить, какой катастрофой это обернётся для обладателя «Золотого мяча».

Бензема провоцировал скандалы в сборной Франции, когда Мбаппе тащил команду в финал ЧМ

Незадолго до старта группового этапа появилась новость о том, что Бензема пропустит ЧМ из-за мышечной травмы. Карим покинул расположение команды в Катаре и отправился отдыхать на остров Реюньон в Индийском океане. В начале декабря он начал тренироваться на базе «Реала» без каких-либо ограничений, 15 декабря принял участие в товарищеском матче с «Леганесом» — ещё до завершения ЧМ.

Медицинский штаб сборной Франции давал оптимистичный прогноз по поводу возможности восстановления Бензема к плей-офф. Но Карим решил отправиться на Реюньон, а затем вернулся в «Реал». Всё из-за очевидной токсичности, которую форвард привносил в раздевалку национальной команды.

Сразу после отъезда Бензема L'Equipe сообщил, что большинство игроков сборной обрадовались и стали работать на подъёме. Также утверждалось, что нападающий Антуан Гризманн и вратарь Уго Льорис вообще были против включения форварда в заявку на ЧМ. Не слишком горел желанием это делать и главный тренер Дидье Дешам, который вернул Карима в сборную после шестилетнего перерыва, вызванного скандалом с шантажом Матьё Вальбуэна в 2015-м. Дешам просто не мог игнорировать яркую игру форварда за «Реал», поэтому закрыл глаза на риски возникновения конфликтов в коллективе.

Карим Бензема и Дидье Дешам Фото: Daniel Mihailescu/Getty Images

Тренер не исключал Бензема из заявки, что позволяло форварду теоретически вернуться в Катар на финальный матч с Аргентиной. Но Карим не приехал даже в качестве зрителя, проигнорировав приглашение президента Франции Эммануэля Макрона.

Франция проиграла Аргентине (3:3, 2:4 по пенальти), а через пару дней Бензема неожиданно объявил о завершении карьеры в сборной. Карим отписался почти от всех партнёров в соцсетях. Он следит за Эдуардо Камавинга и Орельеном Тчуамени, своими одноклубниками по «Реалу», а также за Килианом Мбаппе, Рафаэлем Вараном и Маркусом Тюрамом. Вероятно, только этот квинтет имеет более-менее нормальные отношения с Бензема, тогда как все остальные товарищи по сборной в лучшем случае недолюбливают форварда.

По данным RMC Sport, Бензема ушёл из национальной команды не только из-за конфликта с большинством партнёров, но и по причине недопонимания с Дешамом. Федерация футбола Франции и Дешам недавно продлили контракт до 2026 года, однако формально договорились об этом ещё до финала ЧМ. Карим остался бы в сборной, если бы её возглавил Зинедин Зидан. Не сложилось, поэтому заключительный аккорд Бензема в национальной команде получился крайне неприятным.

Что в это время делал Килиан Мбаппе? Он забил восемь голов на ЧМ, став лучшим бомбардиром турнира. В том числе оформил хет-трик в финале с Аргентиной. Бензема никак не помогал сборной Франции в 2022 году, а, скорее, даже вредил ей. Мбаппе тащил команду. Но журналисты всё равно назвали лучшим Карима, хотя по логике вещей должны были в большей степени опираться на игру футболиста в сборной, а не клубе. При том, что Мбаппе и на клубном уровне провёл год более ровно, поскольку регулярно и много забивал в «ПСЖ», в то время как Бензема откровенно сдал в «Реале» в первой части сезона-2022/2023.

Отдельные издания отдают явное преимущество Мбаппе перед Бензема

Награда UJSF – выбор максимально широкой и авторитетной спортивной общественности Франции. 3000 членов Союза спортивных журналистов Франции решили удостоить престижной премии Бензема, не предоставив какой-то весомой аргументации. При этом отдельные издания в дебатах на тему «Бензема – Мбаппе» явное преимущество отдают Килиану.

Мбаппе признан спортсменом года во Франции по версии L’Equipe. Килиан набрал 832 балла в голосовании. Второе место с заметным отставанием занял Бензема (484 балла). Тот же L’Equipe составил более глобальный рейтинг лучших спортсменов мира. В нём лидирует Лионель Месси (808 баллов), вторым идёт Мбаппе (381), а Бензема (195) занимает только шестое место, уступая Рафаэлю Надалю (теннис, 285), Ремко Эвенепулу (велоспорт, 252) и Максу Ферстаппену (Формула-1, 196).

Испанское издание Marca провело голосование за лучшего футболиста 2022 года по схеме турнира на выбывание: читатели выбирали одного из двух игроков. Победитель проходил в следующий раунд. В финале встретились Килиан Мбаппе и Лионель Месси. Француз одержал победу, набрав 56% голосов. Третьим по итогам опроса стал нападающий «Реала» Карим Бензема, который в полуфинале опередил Эрлинга Холанда (66% против 34%). Читатели – не профессиональные эксперты из Союза спортивных журналистов Франции, но их мнение тоже весьма показательно.

Карим Бензема и Килиан Мбаппе Фото: Jurij Kodrun/Getty Images

IFFHS (Международная федерация футбольной истории и статистики) в своём рейтинге на первое место по итогам года поставила Лионеля Месси (275 очков). Далее развернулась битва французов, которую выиграл Мбаппе — 35 очков против 30 у Бензема.

Все рейтинги отдают преимущество Килиану над Каримом, в некоторых из них Мбаппе даже превосходит Месси. Но вернёмся исключительно к французским разборкам. Бензема не является авторитетной личностью в стране. Мбаппе стал четвёртым в списке самых любимых людей среди французов в 2022 году в традиционном опросе Journal du Dimanche. 24-летний форвард уступил в голосовании только певцу Жан-Жаку Гольдману, космонавту Тома Пескье и актёру Омару Си. Помимо Мбаппе, среди футбольных деятелей значимые места занимают игроки Оливье Жиру (9-й), Антуан Гризманн (11-й), Уго Льорис (18-й) и тренер Дидье Дешам (23-е место).



Бензема отсутствует в топ-50 самых уважаемых людей Франции. Это значит, что французское общество в большинстве своём не любит его, не поддерживает в конфликте с игроками сборной и Дешамом, котирует намного ниже Мбаппе. У Союза спортивных журналистов Франции иное мнение на этот счёт. Карима удостоили почётной награды, хотя он явно этого не заслуживает, если рассматривать весь 2022 год в целом, а не только его первую половину.