«А ты играл в футбол?» Клопп попал в неловкое положение в ТВ-эфире

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Главный тренер «Ливерпуля» попал в неловкое положение после обидной ничьей в Кубке Англии.<br/>
Главный тренер «Ливерпуля» попал в неловкое положение после обидной ничьей в Кубке Англии.
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Юрген Клопп — топовый специалист. Но даже он не знает всех игроков на планете.<br/>
Юрген Клопп — топовый специалист. Но даже он не знает всех игроков на планете.
С Клоппом приключился казус, когда его футболисты неожиданно сыграли 2:2 с «Вулверхэмптоном» в Кубке Англии. Он не узнал экс-игрока «Ман Сити».<br/>
С Клоппом приключился казус, когда его футболисты неожиданно сыграли 2:2 с «Вулверхэмптоном» в Кубке Англии. Он не узнал экс-игрока «Ман Сити».
Недум Онуоха, подключившийся к эфиру ESPN, спросил тренера о проблемах, с которыми столкнулся «Ливерпуль».
Недум Онуоха, подключившийся к эфиру ESPN, спросил тренера о проблемах, с которыми столкнулся «Ливерпуль».
«Не знаю, играл ли ты когда-нибудь в футбол. Но такие вещи порой случаются».<br/>
«Не знаю, играл ли ты когда-нибудь в футбол. Но такие вещи порой случаются».
Недум не обиделся на слова коуча. «Знаете, если бы он был в хорошем настроении, я бы что-то ответил. Но это было не так», — сказал он.<br/>
Недум не обиделся на слова коуча. «Знаете, если бы он был в хорошем настроении, я бы что-то ответил. Но это было не так», — сказал он.
«Я впервые брал интервью у такой значимой персоны в мировом футболе. Если бы я ответил, получился бы уже своего рода спор».<br/>
«Я впервые брал интервью у такой значимой персоны в мировом футболе. Если бы я ответил, получился бы уже своего рода спор».
Кто такой Онуоха
Кто такой Онуоха
Защитник отдал «Ман Сити» восемь лет карьеры. Также он играл за «Сандерленд», «Куинз Парк Рейнджерс» и «Реал Солт-Лейк». Недум закончил карьеру в 2020 году.
А «Ливерпуль» Клоппа ждёт переигровка 1/32 финала с «Вулверхэмптоном» 17 января. <br/>
А «Ливерпуль» Клоппа ждёт переигровка 1/32 финала с «Вулверхэмптоном» 17 января.
«А ты играл в футбол?» Клопп попал в неловкое положение в ТВ-эфире
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