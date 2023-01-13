У этих футболистов в конце сезона истекают контракты. Но их ещё можно продлить.

Кто в РПЛ может искать новый клуб уже сейчас. В списке полно звёзд!

До открытия зимнего трансферного окна в России осталось чуть меньше двух недель, но переговоры можно вести в любое время. Особенно это касается футболистов, у которых через полгода истекают контракты. Такие игроки могут уже сейчас искать себе новые клубы или договариваться с нынешними о новых условиях.

Собрали 10 самых дорогих футболистов нашего чемпионата, у которых подходят к концу действующие соглашения.

Далер Кузяев, «Зенит»

С футболистами «Зенита» ситуация особенная: самый богатый клуб РПЛ может позволить себе не продлевать контракты до последнего момента, а в последний момент предложить более выгодные условия, чем конкуренты, и сохранить игроков. Так же и с Кузяевым — соглашение истекает летом, но зенитовцы не спеша ведут переговоры. Ещё в октябре гендиректор клуба Александр Медведев подтвердил, что Далеру предложили новый контракт, однако о продлении до сих пор объявлено не было.

Далер Кузяев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Кстати, у Кузяева однажды даже истекло соглашение с «Зенитом». Летом 2020-го Далер стал свободным агентом и, не найдя вариантов в заветной Европе, чуть не перешёл в «Локомотив». Но «Зенит» подсуетился и забрал игрока домой.



Кузяеву 29 лет, и оценивают его в солидные € 10 млн. В этом розыгрыше РПЛ полузащитник провёл 13 матчей, забил пять голов и отдал три ассиста. Статистически мощнейший сезон Далера в Санкт-Петербурге.

Вячеслав Караваев, «Зенит»

Снова «Зенит», и к Караваеву история Кузяева тоже относится. В октябре сообщалось, что санкт-петербургский клуб предложил Вячеславу новый контракт, но объявления о продлении до сих пор нет. И всё же формально Караваев бегает с истекающим соглашением, поэтому ему нашлось место в этом списке.

Вячеслав Караваев Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Караваеву 27 лет, его трансферная стоимость — € 6 млн. В нынешнем сезоне на счету флангового защитника 12 матчей в РПЛ и два ассиста.

Деннис Хаджикадунич, «Ростов»

А вот в этой истории пока сложно найти поводы для оптимизма. Хаджикадунич был в обойме «Ростова» до февральских событий 2022-го, после чего укатил в аренду в «Мальмё». А в октябре ясно дал понять, что видит своё будущее за пределами РПЛ:



— Я не хочу возвращаться в Россию, учитывая, как это будет выглядеть. Так мне подсказывают инстинкты. Никаких контактов с представителями «Ростова» у меня нет. Я не общаюсь с ними, и, честно говоря, мне всё равно.

Деннис Хаджикадунич Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Формально аренда 24-летнего Хаджикадунича в Швеции истекла в конце декабря, но после таких слов сложно представить, что игрок вернётся в расположение «Ростова». Вполне вероятно, что российский клуб бесплатно лишится боснийца, которого оценивают в € 3,5 млн.

Дмитрий Полоз, «Ростов»

С Полозом дела у «Ростова», к счастью, обстоят куда позитивнее. Дмитрий переживает вторую молодость под руководством Валерия Карпина и вряд ли стремится поскорее покинуть клуб. В ноябре сообщалось, что руководство ростовчан ведёт переговоры с Полозом.

Дмитрий Полоз Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

31-летнего Полоза оценивают в € 3 млн. В нынешнем сезоне нападающий отбегал в РПЛ 16 матчей и забил восемь мячей. Во многом благодаря этому команда сенсационно занимает третье место в таблице.

Викторьен Ангбан, «Сочи»

Ангбан приходил в «Сочи» летом 2021-го в статусе игрока, прошедшего через систему «Челси». В прошлом сезоне он часто появлялся на поле, но в этом помешала серьёзная травма. В конце августа Викторьен порвал «кресты» и выбыл до марта. В контракте Ангбана прописана опция продления на один год, но клуб её пока не активировал (по крайней мере официально).

Викторьен Ангбан Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

До травмы 26-летний Ангбан, которого оценивают в € 2,5 млн, успел отыграть в нынешнем сезоне шесть матчей в РПЛ. Результативными действиями центральный полузащитник не отметился.

Александр Черников, «Краснодар»

Ещё один травмированный футболист, но, вероятно, более ценный для своего клуба. Черников — воспитанник «Краснодара», который за последние сезоны добился впечатляющего прогресса и стал одним из ключевых игроков команды. В начале сентября Александр получил серьёзную мышечную травму и с тех пор перенёс уже две операции. Правда, судя по последней информации в СМИ, на зимние сборы он всё же отправится.

Александр Черников Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

О новом контракте для 22-летнего Черникова (ценник — € 2,5 млн) информации пока не было, но можно не сомневаться в том, что «Краснодар» заинтересован в продолжении сотрудничества. В этом сезоне РПЛ опорный полузащитник успел отыграть семь матчей.

Ибрагим Цаллагов, «Сочи»

Не первый и не последний представитель «Сочи» в этом списке. Цаллагов в клубе с 2019-го, но о новом контракте для него клуб пока не объявлял. Опорному полузащитнику тем временем недавно исполнилось 32 года, а оценивают его в € 2 млн.

Ибрагим Цаллагов Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

В нынешнем сезоне Ибрагим отыграл в РПЛ 11 матчей и забил один гол.

Артур Юсупов, «Сочи»

Да, снова «Сочи». Юсупов играет за клуб с 2020-го, и по поводу его будущего никаких выступлений тоже пока не было. Хотя сам Артур в ноябре рассказывал, что им интересуются в Турции:



— Знаю, что у меня там есть варианты, со мной связывались какие-то средненькие команды. Но не знаю. До конкретики дело ни разу не доходило, а мне хотелось бы остаться в России.

Артур Юсупов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

33-летнего Юсупова оценивают в € 2 млн. В нынешнем сезоне центральный полузащитник провёл 14 матчей в РПЛ, забил два мяча и отдал один ассист.

Дмитрий Живоглядов, «Локомотив»

Живоглядов играет за «Локомотив» с 2019-го, а сейчас вступил в последние полгода контракта. Никакой информации о дальнейшей судьбе футболиста на данный момент нет. Дмитрий находится в пиковом возрасте — 28 лет.

Дмитрий Живоглядов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Трансферная стоимость правого защитника оценивается в € 1,8 млн. В нынешнем сезоне на счету Живоглядова 15 матчей и три ассиста.

Алексей Ионов, «Краснодар»

Десятку замыкает ещё один представитель «Краснодара». Ионов выступает за клуб с 2020-го, и о переговорах по новому контракту информации пока нет.

Алексей Ионов Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

33-летнего вингера оценивают в € 1,8 млн. В нынешнем сезоне Алексей отметился четырьмя голами в 16 матчах РПЛ.