«Скажи им, что я это исправлю». Как Каземиро всего за полгода преобразил «МЮ»

«Он очень важен для нас, — сказал главный тренер Эрик тен Хаг про Каземиро перед матчем с «Сити». – Он цемент между камнями. Его защита, его организация, он знает свою позицию, предугадывая и указывая игрокам, куда им стоит двигаться, выигрывая мячи в центре поля. У него есть конкурентоспособность, которую он может дать командам на высшем уровне. В мире не так много игроков такого качества. Он один из них, и мы очень рады, что он в команде».

Сейчас Каземиро – ключевой элемент игры «Юнайтед», хотя ещё летом его переход вызывал вопросы: да, он пятикратный победитель Лиги чемпионов, но € 70 млн за 30-летнего игрока казались переплатой – было ощущение, что Мадрид просто избавляется от слабо мотивированного футболиста. А сам он уже предпочитает денежный вариант — все кубки-то выиграны. Слишком уж сделка походила на трансфер Анхеля Ди Марии.

Но «Юнайтед» покупал лидера – и нисколько не сомневался в том, что Каземиро сможет помочь команде.



Клуб не ошибся. И явно не жалеет, что тем летом не получилось подписать Калвина Филлипса (игрока в итоге переманил «Сити», но вместо замены Фернандиньо там получили лишь тотальное разочарование за € 49 млн).



При этом Каземиро вошёл в топ-3 самых дорогих трансферов игроков «30+». Дороже обошёлся только переход Криштиану Роналду в «Ювентус».

Самые дорогие трансферы игроков старше 30

Год Игрок Откуда Куда Сумма 2018 Криштиану Роналду «Реал» «Ювентус» € 100 млн 2022 Каземиро «Реал» «МЮ» € 70 млн 2020 Миралем Пьянич «Ювентус» «Барселона» € 60 млн 2022 Роберт Левандовски «Бавария» «Барселона» € 45 млн 2019 Паулиньо «Барселона» «Гуанчжоу» € 42 млн 2017 Леонардо Бонуччи «Ювентус» «Милан» € 42 млн 2022 Калиду Кулибали «Наполи» «Челси» € 40 млн 2018 Раджа Найнгголан «Рома» «Интер» € 38 млн 2000 Габриэль Батистута «Фиорентина» «Рома» € 36 млн 2019 Яспер Силлессен «Барселона» «Валенсия» € 35 млн

Каземиро горел переходом в «МЮ»: общался по видео с клубом три месяца и не передумал после двух поражений

«Юнайтед» начал переговоры с Каземиро за три месяца до того, как было объявлено о трансфере. Стороны общались через переводчиков по Face Time, потому что английский бразильца настолько плох, что он не может даже говорить о чём-то элементарном – не говоря уже о разговорах о своём будущем. Хотя интересовало Каземиро, на самом деле, не так уж много: как-то он сказал директору «Юнайтед» Джону Мертоу, что его волнуют только три вещи: где он живёт, тренируется и играет. Особенно важен ему был спортзал, потому что в «Реале» он часто приходил туда к восьми утра потягать тяжести. Так что до перехода бразилец даже попросил видео тренажёрного зала на базе «МЮ». И одобрил его, несмотря на то что Роналду говорил, что в клубе всё старое и «остановилось в развитии».

База «МЮ» Фото: Ash Donelon/Manchester United via Getty Images

«Каземиро сказал мне, когда у нас был первый разговор, что ему нужен новый вызов, — раскрыл тен Хаг, — потому что с «Реалом» он выиграл всё. Каземиро был большой частью этого клуба. Там не хотели, чтобы он уходил, но у него было ощущение: я должен перейти в другой клуб, в другую лигу, чтобы проявить себя. Это показывало его спортивный голод, и мне это очень понравилось».

«Юнайтед» проиграл в 1-м туре «Брайтону», а во 2-м крупно влетел «Брентфорду», из-за чего в клубе опасались, что бразилец откажется от перехода. Каземиро смотрел за разгромом (0:4!) в Испании, так что видел все ошибки и хаос в команде. Однако его реакция, несмотря на увиденное, была прямо противоположной той, что ожидали в «Юнайтед». Катастрофа только добавила ему решимости переехать на «Олд Траффорд». Как писал The Telegraph, Каземиро позвонил своему агенту и сказал: «Скажи им, что я это исправлю». Такой поступок произвёл приятное впечатление на руководство «МЮ» и убедил, что потратить на Каземиро € 70 млн будет хорошей ставкой.

Руководство «Реала» давало полузащитнику время, чтобы он ещё раз обдумал уход из «Реала». В Мадриде уже взяли Орельена Тчуамени, но вот так резко терять ключевого футболиста центра поля не хотели. Однако желание Каземиро оказалось важнее: бразилец загорелся переездом в Манчестер. Причём сначала бразилец избегал пафосных речей. Журналисты удивлялись, как можно так рваться из прекрасно работающего клуба, который играет в ЛЧ, в кризисную команду, выступающую в ЛЕ?! Каземиро в ответ шутил: «Ну у меня уже есть пять кубков Лиги чемпионов». Хотя он уже поставил себе цель: новые кубки.

Каземиро Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Каземиро счастлив в «МЮ». Первым приезжает на тренировки, восхищается тен Хагом и помогает советами

Близкие к Каземиро люди говорят, что он «никогда в своей карьере не чувствовал себя более комфортно и счастливо», чем сейчас в «МЮ». У него отличные отношения с тен Хагом. Футболист не раз восхищался им в интервью: что это очень умный тренер, который знает, как требовать от каждого игрока; называл его трудолюбивым менеджером, желающим, чтобы «МЮ» рос и развивался. «Это тренер, который одержим победами, – высказывался Каземиро. – Немногие менеджеры в моей карьере имели такую же одержимость. Он тот, кто всегда хочет побеждать, даже на тренировках, он всегда стремится к лучшему».



С одноклубниками у Каземиро тоже всё отлично: к нему часто обращаются за советом как к старшему и опытному, а в академии не перестают удивляться, как много он общается с молодыми ребятами. Он рано приезжает на базу, чтобы позавтракать с Давидом де Хеа и Бруну Фернандешем, раньше всех приходит на тренировки и позже всех с них уходит.



Немаловажно, что Каземиро предъявляет высокие требования в первую очередь к себе. Это футболист, который после матча смотрит нарезки собственных действий и подмечает ошибки – по три или четыре раза. «Да, именно так ты учишься и развиваешься. Это ключ к дальнейшему развитию в футболе. Жена немного раздражается, ведь дома только футбол! Но это моя страсть, моя душа, и я считаю, что это ключ к моему успеху», – объяснял бразилец. И неудивительно, что им восхищаются все молодые игроки «Юнайтед». В матче Кубка лиги с «Чарльтоном» в центре поля дебютировал 17-летний Кобби Майну и первым делом в комментарии после матча отметил старшего партнёра: «Возможность наблюдать за Каземиро на тренировках и учиться у него – большая честь. Когда он выходит вместо тебя на замену, ты понимаешь, что творится что-то невероятное».

Каземиро с командой Фото: Mike Hewitt/Getty Images

Болельщиков «МЮ» восхищает, насколько Каземиро отдаёт себя и уважительно относится к клубу. Бразилец, например, с детства восхищается легендой «Юнайтед» Полом Скоулзом. Не самый очевидный выбор, согласитесь. Каземиро даже взял тот же игровой номер №18, когда перешёл в «Юнайтед». «Я неоднократно говорил об этом, даже когда был в «Реале», – заявил он недавно в интервью MEN. – Скоулз мой кумир, и было бы очень приятно играть рядом с ним, учитывая всё, что он выиграл здесь, и то, что он представляет для «Юнайтед».



В матче с «Ноттингемом» один из голов команды Каземиро отпраздновал в стиле легенды Рио Фердинанда, который на это отреагировал одним коротким, но ёмким сообщением в своём «твиттере»: «Люблю этого парня».

«Манчестер Юнайтед» Фото: Naomi Baker/Getty Images / Barrington Coombs — PA Images via Getty Images

«Юнайтед» лучше с Каземиро, чем без него. И об этом говорит статистика

Тен Хаг устал перебирать восторженные эпитеты, чтобы ответить на очередной вопрос о Каземиро. «Вы видели, как он играл на чемпионате мира – это великолепный футболист, – объясняет главный тренер «МЮ». – Мой анализ перед началом сезона заключался в том, что нам нужен был шестой номер – и Каземиро полностью выполняет поставленные задачи. Я очень рад за «Манчестер Юнайтед» и за то, что он есть в нашей команде, потому что Каземиро повышает нашу планку».



Бразилец был важен для тен Хага не только с точки зрения тактики. Главный тренер «МЮ» подчёркивал, что Каземиро был нужен для изменения культуры в команде. Ещё перед приходом в клуб он анализировал происходящее там и пришёл к выводу, что в раздевалке нет ни командного духа, ни ментальной устойчивости, ни – главное – желания биться друг за друга. Бразилец должен был помочь, учитывая его опыт игры за большой клуб, а ещё он знает, «что нужно делать для завоевания трофеев».

Тен Хаг и Каземиро Фото: Michael Regan/Getty Images

Источники не раз сообщали манчестерским СМИ, что Каземиро излучает собой силу и лидерство. Он показал это в первом же матче с «Саутгемптоном», когда начал подсказывать Лисандро Мартинесу. Бразилец быстро адаптировался, хотя сперва тен Хаг осторожничал: сначала выпустил на 10 минут, потом на полчаса, потом снова на 10 минут. За это время успели включиться критики, которые не понимали решения главного тренера оставлять из игры в игру Каземиро на скамейке.



Тен Хаг успокаивал: полузащитник найдёт своё место в команде, но произойти это должно естественным образом, плюс есть Мактоминей, который показывает хорошую игру. Ждать пришлось до 9 октября – именно тогда Каземиро провёл первый полноценный матч за «МЮ» в АПЛ: он вышел в старте с «Эвертоном», получил высокие оценки от СМИ, и с тех пор регулярно начинает игры с первых минут.



Сервис Opta подсчитал, что процент побед с Каземиро в старте составляет 70%, когда как без – всего 57,1%. При этом «МЮ» с бразильцем, который выходит с первых минут, забил на пять мячей больше, чем без него в старте.

С Каземиро в старте Без Каземиро в старте 10 Матчей 7 7 Побед 4 2 Ничьих 0 1 Поражений 3 16 Забито 11 6 Пропущено 14 70 Процент побед 57,1 2,3 Очки/матч 1,7

Данные: Opta Analyst

Если отойти от командных показателей и сосредоточиться только на личной статистике, то и там всё складывается исключительно в его пользу. Каземиро, согласно аналитике Opta, занимает второе место среди всех полузащитников АПЛ по отборам (40), пятое по количеству перехватов (13), пятое – по количеству выигранных владений (73), второе – по выигранным дуэлям (77) и выносам (22).



Каземиро – идеальный box-to-box, один из лучших в последнее десятилетие. С ним у «Юнайтед» появились надёжность в центре и возможность действовать от себя в матчах любого уровня. Важно, что он никогда не выключается: участвует в атаках, может создать момент неожиданной передачей и завершить – удар у бразильца отменный. Учитывая невероятный опыт Каземиро, его физическую готовность, пик формы (кажется, он сейчас в наилучших кондициях после переезда в Англию), тен Хагу очень повезло. И в «МЮ» должны это ценить – ведь прежде звёзды такого уровня приезжали в клуб уже сытыми.