«Скажи им, что я это исправлю». Как Каземиро всего за полгода преобразил «МЮ»

«Он очень важен для нас, — сказал главный тренер Эрик тен Хаг про Каземиро перед матчем с «Сити». – Он цемент между камнями. Его защита, его организация, он знает свою позицию, предугадывая и указывая игрокам, куда им стоит двигаться, выигрывая мячи в центре поля. У него есть конкурентоспособность, которую он может дать командам на высшем уровне. В мире не так много игроков такого качества. Он один из них, и мы очень рады, что он в команде».
Сейчас Каземиро – ключевой элемент игры «Юнайтед», хотя ещё летом его переход вызывал вопросы: да, он пятикратный победитель Лиги чемпионов, но € 70 млн за 30-летнего игрока казались переплатой – было ощущение, что Мадрид просто избавляется от слабо мотивированного футболиста. А сам он уже предпочитает денежный вариант — все кубки-то выиграны. Слишком уж сделка походила на трансфер Анхеля Ди Марии.
Но «Юнайтед» покупал лидера – и нисколько не сомневался в том, что Каземиро сможет помочь команде.
Клуб не ошибся. И явно не жалеет, что тем летом не получилось подписать Калвина Филлипса (игрока в итоге переманил «Сити», но вместо замены Фернандиньо там получили лишь тотальное разочарование за € 49 млн).
При этом Каземиро вошёл в топ-3 самых дорогих трансферов игроков «30+». Дороже обошёлся только переход Криштиану Роналду в «Ювентус».
Самые дорогие трансферы игроков старше 30
|Год
|Игрок
|Откуда
|Куда
|Сумма
|2018
|Криштиану Роналду
|«Реал»
|«Ювентус»
|€ 100 млн
|2022
|Каземиро
|«Реал»
|«МЮ»
|€ 70 млн
|2020
|Миралем Пьянич
|«Ювентус»
|«Барселона»
|€ 60 млн
|2022
|Роберт Левандовски
|«Бавария»
|«Барселона»
|€ 45 млн
|2019
|Паулиньо
|«Барселона»
|«Гуанчжоу»
|€ 42 млн
|2017
|Леонардо Бонуччи
|«Ювентус»
|«Милан»
|€ 42 млн
|2022
|Калиду Кулибали
|«Наполи»
|«Челси»
|€ 40 млн
|2018
|Раджа Найнгголан
|«Рома»
|«Интер»
|€ 38 млн
|2000
|Габриэль Батистута
|«Фиорентина»
|«Рома»
|€ 36 млн
|2019
|Яспер Силлессен
|«Барселона»
|«Валенсия»
|€ 35 млн
Каземиро горел переходом в «МЮ»: общался по видео с клубом три месяца и не передумал после двух поражений
«Юнайтед» начал переговоры с Каземиро за три месяца до того, как было объявлено о трансфере. Стороны общались через переводчиков по Face Time, потому что английский бразильца настолько плох, что он не может даже говорить о чём-то элементарном – не говоря уже о разговорах о своём будущем. Хотя интересовало Каземиро, на самом деле, не так уж много: как-то он сказал директору «Юнайтед» Джону Мертоу, что его волнуют только три вещи: где он живёт, тренируется и играет. Особенно важен ему был спортзал, потому что в «Реале» он часто приходил туда к восьми утра потягать тяжести. Так что до перехода бразилец даже попросил видео тренажёрного зала на базе «МЮ». И одобрил его, несмотря на то что Роналду говорил, что в клубе всё старое и «остановилось в развитии».
База «МЮ»
Фото: Ash Donelon/Manchester United via Getty Images
«Каземиро сказал мне, когда у нас был первый разговор, что ему нужен новый вызов, — раскрыл тен Хаг, — потому что с «Реалом» он выиграл всё. Каземиро был большой частью этого клуба. Там не хотели, чтобы он уходил, но у него было ощущение: я должен перейти в другой клуб, в другую лигу, чтобы проявить себя. Это показывало его спортивный голод, и мне это очень понравилось».
«Юнайтед» проиграл в 1-м туре «Брайтону», а во 2-м крупно влетел «Брентфорду», из-за чего в клубе опасались, что бразилец откажется от перехода. Каземиро смотрел за разгромом (0:4!) в Испании, так что видел все ошибки и хаос в команде. Однако его реакция, несмотря на увиденное, была прямо противоположной той, что ожидали в «Юнайтед». Катастрофа только добавила ему решимости переехать на «Олд Траффорд». Как писал The Telegraph, Каземиро позвонил своему агенту и сказал: «Скажи им, что я это исправлю». Такой поступок произвёл приятное впечатление на руководство «МЮ» и убедил, что потратить на Каземиро € 70 млн будет хорошей ставкой.
Руководство «Реала» давало полузащитнику время, чтобы он ещё раз обдумал уход из «Реала». В Мадриде уже взяли Орельена Тчуамени, но вот так резко терять ключевого футболиста центра поля не хотели. Однако желание Каземиро оказалось важнее: бразилец загорелся переездом в Манчестер. Причём сначала бразилец избегал пафосных речей. Журналисты удивлялись, как можно так рваться из прекрасно работающего клуба, который играет в ЛЧ, в кризисную команду, выступающую в ЛЕ?! Каземиро в ответ шутил: «Ну у меня уже есть пять кубков Лиги чемпионов». Хотя он уже поставил себе цель: новые кубки.
Каземиро
Фото: Shaun Botterill/Getty Images
Каземиро счастлив в «МЮ». Первым приезжает на тренировки, восхищается тен Хагом и помогает советами
Близкие к Каземиро люди говорят, что он «никогда в своей карьере не чувствовал себя более комфортно и счастливо», чем сейчас в «МЮ». У него отличные отношения с тен Хагом. Футболист не раз восхищался им в интервью: что это очень умный тренер, который знает, как требовать от каждого игрока; называл его трудолюбивым менеджером, желающим, чтобы «МЮ» рос и развивался. «Это тренер, который одержим победами, – высказывался Каземиро. – Немногие менеджеры в моей карьере имели такую же одержимость. Он тот, кто всегда хочет побеждать, даже на тренировках, он всегда стремится к лучшему».
С одноклубниками у Каземиро тоже всё отлично: к нему часто обращаются за советом как к старшему и опытному, а в академии не перестают удивляться, как много он общается с молодыми ребятами. Он рано приезжает на базу, чтобы позавтракать с Давидом де Хеа и Бруну Фернандешем, раньше всех приходит на тренировки и позже всех с них уходит.
Немаловажно, что Каземиро предъявляет высокие требования в первую очередь к себе. Это футболист, который после матча смотрит нарезки собственных действий и подмечает ошибки – по три или четыре раза. «Да, именно так ты учишься и развиваешься. Это ключ к дальнейшему развитию в футболе. Жена немного раздражается, ведь дома только футбол! Но это моя страсть, моя душа, и я считаю, что это ключ к моему успеху», – объяснял бразилец. И неудивительно, что им восхищаются все молодые игроки «Юнайтед». В матче Кубка лиги с «Чарльтоном» в центре поля дебютировал 17-летний Кобби Майну и первым делом в комментарии после матча отметил старшего партнёра: «Возможность наблюдать за Каземиро на тренировках и учиться у него – большая честь. Когда он выходит вместо тебя на замену, ты понимаешь, что творится что-то невероятное».
Каземиро с командой
Фото: Mike Hewitt/Getty Images
Болельщиков «МЮ» восхищает, насколько Каземиро отдаёт себя и уважительно относится к клубу. Бразилец, например, с детства восхищается легендой «Юнайтед» Полом Скоулзом. Не самый очевидный выбор, согласитесь. Каземиро даже взял тот же игровой номер №18, когда перешёл в «Юнайтед». «Я неоднократно говорил об этом, даже когда был в «Реале», – заявил он недавно в интервью MEN. – Скоулз мой кумир, и было бы очень приятно играть рядом с ним, учитывая всё, что он выиграл здесь, и то, что он представляет для «Юнайтед».
В матче с «Ноттингемом» один из голов команды Каземиро отпраздновал в стиле легенды Рио Фердинанда, который на это отреагировал одним коротким, но ёмким сообщением в своём «твиттере»: «Люблю этого парня».
«Манчестер Юнайтед»
Фото: Naomi Baker/Getty Images / Barrington Coombs — PA Images via Getty Images
«Юнайтед» лучше с Каземиро, чем без него. И об этом говорит статистика
Тен Хаг устал перебирать восторженные эпитеты, чтобы ответить на очередной вопрос о Каземиро. «Вы видели, как он играл на чемпионате мира – это великолепный футболист, – объясняет главный тренер «МЮ». – Мой анализ перед началом сезона заключался в том, что нам нужен был шестой номер – и Каземиро полностью выполняет поставленные задачи. Я очень рад за «Манчестер Юнайтед» и за то, что он есть в нашей команде, потому что Каземиро повышает нашу планку».
Бразилец был важен для тен Хага не только с точки зрения тактики. Главный тренер «МЮ» подчёркивал, что Каземиро был нужен для изменения культуры в команде. Ещё перед приходом в клуб он анализировал происходящее там и пришёл к выводу, что в раздевалке нет ни командного духа, ни ментальной устойчивости, ни – главное – желания биться друг за друга. Бразилец должен был помочь, учитывая его опыт игры за большой клуб, а ещё он знает, «что нужно делать для завоевания трофеев».
Тен Хаг и Каземиро
Фото: Michael Regan/Getty Images
Источники не раз сообщали манчестерским СМИ, что Каземиро излучает собой силу и лидерство. Он показал это в первом же матче с «Саутгемптоном», когда начал подсказывать Лисандро Мартинесу. Бразилец быстро адаптировался, хотя сперва тен Хаг осторожничал: сначала выпустил на 10 минут, потом на полчаса, потом снова на 10 минут. За это время успели включиться критики, которые не понимали решения главного тренера оставлять из игры в игру Каземиро на скамейке.
Тен Хаг успокаивал: полузащитник найдёт своё место в команде, но произойти это должно естественным образом, плюс есть Мактоминей, который показывает хорошую игру. Ждать пришлось до 9 октября – именно тогда Каземиро провёл первый полноценный матч за «МЮ» в АПЛ: он вышел в старте с «Эвертоном», получил высокие оценки от СМИ, и с тех пор регулярно начинает игры с первых минут.
Сервис Opta подсчитал, что процент побед с Каземиро в старте составляет 70%, когда как без – всего 57,1%. При этом «МЮ» с бразильцем, который выходит с первых минут, забил на пять мячей больше, чем без него в старте.
|С Каземиро в старте
|Без Каземиро в старте
|10
|Матчей
|7
|7
|Побед
|4
|2
|Ничьих
|0
|1
|Поражений
|3
|16
|Забито
|11
|6
|Пропущено
|14
|70
|Процент побед
|57,1
|2,3
|Очки/матч
|1,7
Данные: Opta Analyst
Если отойти от командных показателей и сосредоточиться только на личной статистике, то и там всё складывается исключительно в его пользу. Каземиро, согласно аналитике Opta, занимает второе место среди всех полузащитников АПЛ по отборам (40), пятое по количеству перехватов (13), пятое – по количеству выигранных владений (73), второе – по выигранным дуэлям (77) и выносам (22).
Каземиро – идеальный box-to-box, один из лучших в последнее десятилетие. С ним у «Юнайтед» появились надёжность в центре и возможность действовать от себя в матчах любого уровня. Важно, что он никогда не выключается: участвует в атаках, может создать момент неожиданной передачей и завершить – удар у бразильца отменный. Учитывая невероятный опыт Каземиро, его физическую готовность, пик формы (кажется, он сейчас в наилучших кондициях после переезда в Англию), тен Хагу очень повезло. И в «МЮ» должны это ценить – ведь прежде звёзды такого уровня приезжали в клуб уже сытыми.
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