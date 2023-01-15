«Челси» заплатил € 100 млн за Мудрика. Но в АПЛ почти все дорогие трансферы провалились

«Челси» объявил об очередной сделке: на «Стэмфорд Бридж» переезжает нападающий донецкого «Шахтёра» Михаил Мудрик. Игрока перехватили у «Арсенала», не только перебив предложение по цене, но и расписав украинцу все преимущества проекта «Челси» – для этого ему лично звонил главный тренер Грэм Поттер.

Теперь у клуба десять игроков группы атаки и крупный минус в трансферном балансе.

План «Перехват». Как «Челси» увёл Мудрика у «Арсенала»

Мудрик мощно провёл прошлый сезон: неплохо показывал себя в чемпионате, но ещё лучше — в Лиге чемпионов, где забил «Лейпцигу» и «Селтику». Это привлекло внимание клубов АПЛ – «Арсенала» и «Брентфорда». Тогда «Шахтёр» не продвинулся в переговорах ни с кем из них. Директор по футболу «Шахтёра» Дарио Срна говорил, что у Мудрика «нет цены»: «После Мбаппе и Жуниора я не вижу третьего футболиста, кроме Мудрика, на этой позиции в Европе. Во-первых, он порядочный парень. Во-вторых, профессионал». Роберто Де Дзерби, который тогда был главным тренером «Шахтёра», говорил, что «Мудрик – игрок, у которого нет лимитов».

Михаил Мудрик Фото: Adam Nurkiewicz/Getty Images

Украинский клуб грамотно поступил, сделав паузу до январского окна. За полгода Мудрик показал себя ещё лучше: в 12 матчах в УПЛ он забил семь мячей. Донецкий клуб теперь мог просить за игрока больше: уже в октябре представитель тренерского штаба «Шахтёра» Карло Николини говорил Calciomercato, что они не согласны ни на € 40 млн, ни даже на € 50 млн. «Мы ценим Мудрика больше, чем Энтони из «Манчестер Юнайтед», за которого заплатили € 100 млн», – подчёркивал он.



«Если кто-то хочет иметь Мудрика в своей команде, он должен заплатить, — говорил директор по футболу «Шахтёра» Дарио Срна. – Они должны уважать нас».



«Арсенал» готовил деньги к трансферному окну, но тут включился «Челси»: 31 декабря The Guardian написал, что команда Тодда Боули готовится перехватить Мудрика у соседей. Спустя пять дней появилась новость, что представители «Челси» готовятся к встрече с «Шахтёром», что подтвердил Фабрицио Романо. Но, добавлял инсайдер, переговоры с «Арсеналом» для «Шахтёра» всё равно были в приоритете. Сам игрок, судя по его социальным сетям и сообщениям английских СМИ осенью про шутки его одноклубников, собирался всё же в «Арсенал» – он как только не намекал, что поедет именно туда.

«Челси» внезапно включился в гонку за вингера и всё перевернул. Представители клуба были настолько настойчивы, что приехали вчера на сборы клуба, чтобы договориться. Предложения обоих представителей АПЛ были почти равными: «Арсенал» давал € 95 млн, «Челси» – € 100 млн. Всё произошло быстро: буквально через пару часов после первых новостей инсайдеры сообщили, что всё решено – Мудрик едет в «Челси». Цена вопроса – € 70 млн + € 30 млн бонусами.



Ну а дальше – «Шахтёр» официально подтвердил, что стороны близки к соглашению, а «Челси» написал, что «обсуждает условия контракта».

Грэм Поттер Фото: Shaun Botterill/Getty Images

«Челси» устроил невероятный хайп вокруг этого трансфера. Но стоит ли Мудрик того?

Клуб включил в свой план-перехват ещё и социальные сети: опубликовал фотографию игрока с подписью «напишите комментарий, чтобы показать немного любви Мудрику», закрепив этот пост. Потом – запостил нарезку моментов вингера, подписав: «Немного магии Мудрика. Подписывайтесь на него!». Помимо этого, «Челси» поставил в описание своего аккаунта ссылку на аккаунт футболиста – сложно вспомнить, когда ещё клуб устраивал такое шоу вокруг новичка, которого ещё даже не объявили официально. Уровень освещения трансфера такой, будто в клуб едет звезда уровня Килиана Мбаппе или Эрлинга Холанда – не меньше.



Всё это – начиная от резкого включения в борьбу с «Арсеналом» до в какой-то степени показушных публикаций в соцсетях – выглядит несколько странно. И уж точно лишний раз подсвечивать хаос, происходящий в трансферном отделе клуба, явно не стоит. Стал ли игрок резко нужен Поттеру или это очередная хотелка Боули – пока понять и правда сложно.

Мудрик действительно очень талантлив, иначе бы «Челси» так отчаянно за него не боролся. Но также очевидно, что «Шахтёр» проделал огромную работу по накрутке цены за 22-летнего парня, который, по признанию самих же членов клуба, при всём своём таланте может быть проблемным.



Переход Мудрика из детско-юношеского футбола на взрослый уровень был не самым простым: он дебютировал в 2018 году в Кубке Украины, но после этого матча его отправили обратно в молодёжку, следом он уехал в аренду, а когда вернулся – снова задержался ненадолго и в итоге ушёл за практикой в «Десну Чернигов». Заиграть за основу «Шахтёра» у него получилось только с третьего раза – и связано это в первую очередь с тренерским штабом, который в него поверил, и сменой менталитета. Срна говорил The Athletic: «Все знают, что Мудрик — удивительный талант, но не многие тренеры могут найти с ним связь. Когда Де Дзерби пришёл в «Шахтёр», Мудрик был в аренде. Он то играл, то нет. Первое, что сказал Роберто: «Позвони Мудрику, я хочу с ним поговорить». Тренер сказал Михаилу: «Ты станешь со мной игроком или не будешь футболистом вообще». С того дня Мудрик полностью изменил ситуацию».



Понятно, что вингер молодой, ещё «сырой», но перспективный, однако основной проблемой станет его адаптация в АПЛ. И главное – сможет ли Поттер найти к нему правильный поход.

Михаил Мудрик Фото: Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images

Самые крупные трансферы АПЛ ­— почти всегда провал. Вложенные деньги мало кто оправдал

Никаких намёков – лишь статистика. Ниже – список 10 (на самом деле 13, просто сразу четыре игрока были куплены по одной и той же стоимости).

❌ Грилиш в первом сезоне за «МС» забил три, а в нынешнем – два, при этом последний раз до 14 января аж в сентябре. Сам Джек говорил, что адаптация далась ему сложнее, чем он предполагал: он думал, что будет больше забивать и отдавать. «Я перешёл в «Манчестер Сити», проведя всю жизнь в «Вилле», и мне никогда не приходилось перестраиваться. Я не представлял, как тяжело адаптироваться к другой команде и другому тренеру», – делился он причинами своих неудач в «Сити».



Пеп Гвардиола же говорит, что Грилишу нужно быть более амбициозным.



❌ Лукаку в «Челси» – тотальный кошмар. В клубе были уверены, что им нужен этот футболист, поэтому они с пятого раза всё же смогли уговорить «Интер», который в итоге согласился – им очень нужны были деньги. Сначала всё было здорово: Ромелу начал с голов. Но потом шестиматчевая безголевая серия, травма и медиаскандал – бельгиец признался в любви «Интеру» будучи игроком «Челси», а ещё пожаловался на Томаса Тухеля. В итоге форвард стал токсичным активом за € 113 млн.

❌ Погба был очень нестабилен: играл то блестяще, то блёкло, а ещё постоянно травмировался. Ушёл в итоге в статусе свободного агента.

❓ Антони – ещё рано оценивать, нужно смотреть на дистанции. Но ESPN со ссылкой на источники в «МЮ» писал, что в клубе осознали финансовый риск и поняли, что переплатили за игрока. На то у них была причина: «Мы заплатили за футболиста, которым, по нашему мнению, Антони может стать, а не за того, кем он является сейчас».



❌ Магуайр – катастрофа всех катастроф в этом списке. Тяжёлый, неповоротливый, много ошибается, «привозит» пенальти, а ещё медленно соображает. И это капитан, которому подсказывают партнёры, хотя вообще-то должно быть наоборот.



❌ Санчо – игрок, который настолько не смог адаптироваться, что уже несколько месяцев тренируется индивидуально и лечится от какой-то неведомой болезни. Тен Хаг верит, что Джейдон вернётся и сможет показать, на что на самом деле способен, но пока неясно, как долго продлится его «восстановление».

❌ Лукаку провалился и в «МЮ».



✅ Ван Дейк – единственный, кто оправдал ожидания и вложения.



❓ Фофана пока не успел себя показать, потому что получил травму колена – и это несмотря на то, что перед переходом его обследование длилось более 10 часов. Потом рецидив, ещё несколько недель реабилитации, и вот к середине января Уэсли наконец должен вернуться. Правда, сейчас «Челси» раздумывает над арендой: окончательное решение примут во второй половине января, и зависеть оно будет от того, сможет ли за это время Фофана впечатлить Поттера.

❓ Нуньес вроде и забивает, но у него столько упущенных моментов, что все его старания перечёркиваются. Над ним уже даже из-за этого подшучивают! Тем не менее пока для окончательного вердикта нужно время.



❌ Хаверц сделал очень важное – забил победный гол в финале Лиги чемпионов, но в остальном ничем выдающимся не отличился. Не просто так «Челси» планирует с ним сейчас расстаться – и вряд ли сделает это за ту же сумму, что взял его.



❌ Пепе не играл, даже будучи здоровым. За что заплатили такие огромные деньги – совершенно неясно.

❌ Кепа – полнейший провал на первых этапах, тонна критики и частые ошибки. Далеко заглядывать не надо – в матче с «Фулхэмом» он так грубо ошибся, что Поттер не удержался от публичной критики.



Ясно, что клубы часто переоценивают футболистов, которые на каком-то отрезке показали яркие результаты. Переплата выливается в потерю денег, а пользы при этом никакой – и связано это может быть с разными причинами, но чаще всего именно с адаптацией.



Хочется, конечно, верить, что Мудрик ворвётся в этот топ и разбавит количество неудачных случаев. Но пока статистика выглядит печально.