Российские игроки уже не мечтают о топ-5 лиг. У них появился новый желанный чемпионат

Российские футболисты уже не мечтают об игре в топ-5 европейских лиг. Чтобы получить приглашение из чемпионатов Англии, Испании, Италии, Германии или Франции в нынешней политической ситуации, нужно быть уникумом вроде Арсена Захаряна или Сергея Пиняева. Да и с их талантом – никаких гарантий. Жизнь меняет психологию игроков, корректирует ориентиры. Теперь нашим звёздам нужен берег турецкий.

Прошлым летом Артём Дзюба и Магомед Оздоев уехали соответственно в «Адана Демирспор» и «Фатих Карагюмрюк». В чемпионате Турции они присоединились к Фёдору Кудряшову, выступающему за «Антальяспор». В зимнее окно в местную Суперлигу собирается капитан «Локомотива», игрок основы сборной России Дмитрий Баринов. Какие-нибудь англичане или испанцы посмеются над названием турецкого чемпионата, но для наших игроков местная лига действительно с приставкой «супер». Дзюба, по слухам, готов был остаться в этой стране, несмотря на неудачный опыт, если бы получил предложение.

Турция – идеальное место с точки зрения сочетания игровых и финансовых перспектив. Ещё несколько лет назад Суперлига переживала не лучшие времена и значительно уступала РПЛ в клубном рейтинге УЕФА. Но сейчас турецкий чемпионат уже почти вернулся в топ-10, а где находится наш в условиях отстранения от еврокубков, даже искать страшно. Благодаря переходам Дзюбы и Оздоева появилась возможность смотреть больше матчей Суперлиги. И увиденное навело на мысль, что в Турции высший дивизион на самом деле сильнее, чем в России.

Пусть тактически игра там кажется простоватой: команды зачастую несутся друг на друга с открытым забралом вместо того, чтобы сыграть сзади попроще и понадёжнее, как привыкли в РПЛ. Зато есть хорошие скорости (к ним-то Дзюба и оказался не готов) и зрелищность, а главное — есть класс, так как бюджеты позволяют клубам приглашать качественных легионеров, в том числе бывших звёзд мирового футбола.

В этом смысле чемпионат Турции похож на российский 10-летней давности. Конечно, где-то кидают на деньги, но и у нас ведь такое бывало. Тем не менее в целом Суперлига может предложить нашим игрокам три ключевых фактора: достаточно высокое качество футбола, сопоставимые с РПЛ финансовые условия и уважение к россиянам. Отношения двух стран принципиально не изменились после февраля 2022-го: для клубов РПЛ Турция по-прежнему популярное место сборов, а для граждан РФ – направление для путешествий. Горячие турецкие болельщики будут критиковать футболиста только из-за качества его игры и поведения на поле, а не потому, что «рожей не вышел».

Ведущие турецкие клубы дадут нашим легионерам еврокубки и, в отличие от команд из бывшего СССР, вылетающих, как правило, на ранних стадиях квалификации, матчи по-настоящему серьёзного уровня. Если РФС перейдёт в Азию, поток российских игроков в турецкую Суперлигу, вне всяких сомнений, увеличится. Поскольку любой более-менее амбициозный футболист стремится в Европу.

Прежде россияне уезжали в Турцию, когда не получалось найти стоящих вариантов в больших клубах РПЛ – Кудряшов, Магомед-Шапи Сулейманов, Юрий Лодыгин, Виталий Дьяков, Арсен Хубулов. И следили мы за ними постольку-поскольку. Но 2022 год поменял это.

Фёдор Кудряшов Фото: Seskim Photo/MB Media/Getty Images

Павел Банатин, агент Баринова, ещё осенью намекал на трансфер в Турцию:

«Путь в Европу закрыт? Но есть Турция. Ребята играют, вполне достойный чемпионат, инфраструктура хорошая. Европа Испанией не заканчивается. Готовы ли мы рассматривать вариант из Турции? В первую очередь – если рассмотрит клуб и допустит до того, чтобы рассматривал футболист. Тогда мы рассмотрим» («РБ Спорт»).

А агент Андрея Лунёва так ответил этой зимой на вопрос, может ли голкипер «Байера» уехать из Бундеслиги в чемпионат Турции:

«Разговаривали по Турции, там также есть несколько вариантов. Но пока на руках нет оффера, говорить о чём-то конкретном смысла нет. Готов ли сам Андрей ехать в Турцию? Если будут нормальные условия, уверенность в том, что он будет первым номером в команде, то да, готов».

Возможно, через два-три года мы будем ждать как главные матчи евросезона турецкие дерби – «Фенербахче» Захаряна против «Галатасарая» Пиняева.