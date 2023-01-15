«Арсенал» рвётся к чемпионству. Спасибо лютой ошибке Льориса

«Арсенал» выдал фантастический матч. В первом тайме «Тоттенхэм» был уничтожен, измельчён, разорван, смят, задоминирован. По нему просто прошлись катком. Возможно, это был лучший тайм Артеты за всё время существования Микеля как тренера.

Если первые минуты игра была равной, то потом достаточно быстро скатилась к сценарию, где хозяева поля – боксёрская груша. Сердцевиной этой груши оказался вратарь Льорис. Первый гол останется на его совести. Сака простреливал вдоль ворот, и голкипер закинул мяч к себе за спину, хотя француза никто не толкал. Видимо, Льорис хотел отбить мяч, но он отскочил от рук – в сетку. Так счёт был открыт.

После этого «Арсенал» не стал прижиматься к своим воротам, а сохранил инициативу и продолжил давление. Одну из атак мощным ударом издали завершил Парти. Мяч с таким грохотом влетел в штангу, что ворота зашатались. И это не фигура речи – они реально зашатались, это было видно по трансляции.



Вскоре уже Эдегор пробил из-за штрафной низом, и Льорис ничего не смог поделать. Не факт, что здесь уместно говорить о ещё одной ошибке голкипера. Скорее, просто не спас, когда мог. Вратарь поздно прыгнул, потому что Мартин спрятал свой удар за защитником.

«Тоттенхэм» — «Арсенал» Фото: youtube.com

Интересно, что в матче этих же команд в первом круге на совести Льориса остались также два гола. Было похоже, что удары издали – одна из установок Артеты своим игрокам на эту встречу.

После перерыва «Тоттенхэм» немного пришёл в себя. Второй тайм начался с весьма опасных ударов Кулушевски, Кейна и Сессеньона. Первый пробил выше ворот, а с ударами второго и третьего справился вратарь «Арсенала» Рамсдейл. Отбивая мячи, он каждый раз радовался в свойственной себе манере (весьма агрессивно).

«Тоттенхэм» — «Арсенал» Фото: Catherine Ivill/Getty Images

Вообще, второй тайм остался во многом за «Тоттенхэмом». И по владению (58% на 42%, и по ударам (13 против 5). Хотя свои моменты были и у «Арсенала». Например, отличную возможность упустил Нкетиа. Так или иначе, забить больше не удалось никому, и матч завершился со счётом 0:2.



А ещё он завершился небольшой заварушкой сразу после финального свистка. Началось с выяснения отношений Рамсдейла и фанатов «Тоттенхэма». Затем сбежались остальные представители двух команд, а Артете даже пришлось силой оттаскивать Джаку.

«Тоттенхэм» — «Арсенал» Фото: youtube.com

Учитывая поражение «Сити» в манчестерском дерби, «Арсенал» оторвался от действующего чемпиона на восемь очков. Хотя в следующем туре команде Артеты встречаться с другим клубом из Манчестера – «Юнайтед». А они набрали отличный ход – выиграли все матчи после ЧМ-2022.