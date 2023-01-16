Гави сыграл, как Месси! А «Реал» опозорился в матче за трофей

Хави завоевал первый трофей в «Барселоне» как тренер – Суперкубок Испании. В решающей игре в Эр-Рияде каталонцы победили своего принципиального соперника «Реал». Результат ещё ценнее оттого, что Карло Анчелотти не уступал в одноматчевых финалах с 2010 года.

Эту игру с первых минут вела «Барселона». И дело даже не в том, что команда Хави владела мячом и территориальным преимуществом, а команда Анчелотти достаточно глубоко оборонялась на своей половине поля. Такой сценарий прогнозировался. Каталонцы просто лучше реализовывали свой план, хотя дебют игры, несмотря на высокие скорости, прошёл фактически без ворот. Вполне естественно, что «Барса» с «Реалом» сводили риск к минимуму – это же финал. Голевой момент созревал четверть часа, пока наконец Гави своим открыванием между линиями не вскрыл оборону «сливочных»: Роберт Левандовски получил первый шанс забить, но рука Куртуа и штанга отложили гол сине-гранатовых.

И всё же гол состоялся на исходе получаса. К тому времени у «Барсы» было уже шесть ударов по воротам против одного-единственного у «Реала» (в створ – 2:0). Сработал прессинг команды Хави, а Мадрид подставил неаккуратным пасом Ферлан Менди. Каталонцы стремительно довели мяч до Гави – Левандовски записал на свой счёт голевую передачу.

Хави, очевидно, выбрал лучшие состав и схему на финал. Рональд Араухо закрывал Винисиуса Жуниора на правом фланге обороны, Педри и Гави эффективно поддерживали Левандовского соответственно с позиций «десятки» и левого форварда. «Реал» страдал в центре поля: достаточно сказать, что Лука Модрич за 45 минут совершил всего лишь 25 касаний мяча. Второй гол «Барсы» перед перерывом должен был нокаутировать «сливочных». В этом эпизоде сине-гранатовые здорово разбили неслаженный прессинг Мадрида, а для Гави и Левандовского завершить атаку на пространстве – дело техники.

«Реал» на данном отрезке сезона не выглядит «голодной» командой. «Барселона», кажется, просто сильнее хотела победить. Сложно говорить о том, что Анчелотти ошибся тактически, как в марте 2022-го, когда он проиграл Хави сражение на «Сантьяго Бернабеу» с позорным счётом 0:4. Игроки «Реала» постоянно опаздывали в эпизодах и после начала второго тайма, однако Куртуа оставлял Мадрид в игре. Феноменальная обработка мяча с рывком вперёд в исполнении Алекса Бальде заслуживала вознаграждения – третьего гола «Барсы». Молодой защитник пролетел мимо Дани Карвахаля, как поезд мимо нищего (вспоминаем классика), и вырезал чудесный пас на Усмана Дембеле. Какую красоту испортил бельгийский голкипер собственной красотой!

«Реал» уже без Модрича и провалившего матч Эдуарду Камавинга – сменщика Орельена Тчуамени – смог бы вернуться в игру, если бы воспользовался тем, что «Барселона» на фоне усталости футболистов не сохранила прежнюю компактность. Но этого не произошло, а главный герой финала Гави всё же сделал третий гол сине-гранатовых, исполнив что-то из арсенала Лео Месси. «Барса» опять успешно применила коллективный отбор, а Гави выкатил мяч на пустые ворота Педри. Тут и два двухметровых Куртуа не спасли бы Мадрид.

От дуэли топ-форвардов Левандовского и Карима Бензема, как и от противостояния тренеров, никуда не уйти. На этот раз её выиграл Роберт. У поляка в финале гол и голевой пас. Он совершил 33 касания мяча, нанёс пять ударов и отдал одну передачу под удар. В статистике француза 54 касания и также пять ударов и одна ключевая передача. Но непросто быть волшебником, когда твоя команда демонстрирует такой футбол. Без поддержки партнёров даже обладатель «Золотого мяча» превращается в заурядную фигуру. Только в компенсированное время Карим поймал свой шанс и забил гол, не имевший никакой ценности ни для «Реала», ни для самого Бензема.