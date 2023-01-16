«Сколько тогда стоит Кварацхелия?» Реакция СМИ и болельщиков на трансфер Мудрика в «Челси»

«Челси» и их новые владельцы потрясли футбольный мир. «Синие» приобрели украинского вингера Михаила Мудрика фактически за € 100 млн. € 70 млн будут выплачены «Шахтёру» гарантировано, а ещё € 30 млн — в качестве бонусов при активации различных условий, включая победу в английской Премьер-лиге и Лиге чемпионов. «Челси» в последний момент перехватил Мудрика у «Арсенала», перебив предложение соседей и предоставив игроку привлекательные условия контракта до 2030 года.

Михаил Мудрик полузащитник «Челси» «Я так рад подписать контракт с «Челси». Это огромный клуб, играющий в фантастической лиге, и очень привлекательный проект для меня на данном этапе карьеры. Я рад познакомиться со своими новыми товарищами по команде и с нетерпением жду возможности работать и учиться у Грэма Поттера и его помощников».

А как на трансфер отреагировали пресса и футбольные люди?

«Это молодой футболист с большим будущим. Он хорош при игре один в один, постоянно угрожает защите соперника, может создавать ширину в атаке, а также забивать голы самостоятельно. Думаю, он очень понравится нашим болельщикам», — заявил главный тренер «Челси» Грэм Поттер.

«Мы рады приветствовать Михаила в «Челси». Он чрезвычайно интересный футболист, который, как мы верим, станет отличным дополнением к нашей команде как сейчас, так и на ближайшие годы. Он добавит глубины нашей атаке, и мы знаем, что его очень тепло примут в Лондоне», — отметил один из владельцев «синих» Тодд Боули.

Михаил Мудрик Фото: PA Images via Getty Images

А вот как прокомментировал трансфер футболиста Микель Артета, ждавший его в «Арсенале»: «Переход Мудрика в «Челси»? Я очень горжусь теми игроками, которые у нас есть. Мы всегда хотим попытаться укрепить состав. Руководство первым пытается улучшить состав, который у нас есть. Мы должны соблюдать определённую дисциплину и быть последовательными в достижении поставленных целей. Мы можем сделать своих игроков лучше — нам нужно сосредоточиться на этом».

Болельщик «Арсенала» и скандально известный журналист Пирс Морган недоволен тем, что клуб упустил талантливого футболиста. «Как это может быть? Смешно, что «Арсенал» позволил этой трансферной саге тянуться так долго, что мы в конечном итоге потеряли его. Меня иррационально раздражает это фиаско с Мудриком. Если «Арсенал» хочет выиграть чемпионат в этом сезоне, мы не можем неделями возиться с ключевыми целями, чтобы затем в последнюю минуту нас обошли, перебив наше предложение. Выглядит слабо. Мы должны как можно скорее купить другого нападающего высшего класса», — отметил Морган в своих соцсетях.

«Арсенал» видел в Мудрике приоритетную цель, но они считают, что сделали всё возможное, чтобы подписать его. Последние два года «канониры» не вели ценовых войн — они соблюдали стратегию, не разводя панику, как и в случаях с Влаховичем, Рафиньей и Лисандро Мартинесом», — рассказал главный футбольный инсайдер планеты Фабрицио Романо.

«Челси» находится в переменчивом состоянии как на поле, так и за его пределами, и ничто так не отражает это, как недолгая, но всё же сага с трансфером Мудрика. Перебив предложение «Арсенала» по футболисту за несколько часов переговоров в Турции, «синие» сразу анонсировали договорённость с игроком постами в соцсетях. Хотя Мудрик совершенно ясно дал понять, что предпочитает перейти в «Арсенал», он станет гораздо богаче, предпочтя запад Лондона северу», — отмечает Goal.

Болельщики «Челси» по-разному отреагировали на переход, выразив эмоции в комментариях под постом о трансфере Мудрика.

Один фанат написал: «Он выглядит очень круто».

«Тодда Боули следует арестовать за то, что он заплатил € 100 млн за трансфер этого парня», — недоволен такой крупной сделкой другой болельщик.

Тем не менее подавляющее большинство комментариев о Мудрике – положительные. Многие отмечают скоростные качества украинца и то, как он может вписаться в систему игры «Челси».

«Хорошо, я взволнован этим подписанием, у нас давно не было вингера, играющего в такой манере».

Второй болельщик отметил: «Одно можно сказать наверняка: кроме [Кайла] Уолкера его никто не остановит».



«Только представьте, как Мудрик, Нкунку и Жоау Феликс бегут на вас», — мечтает о такой тройке нападения фанат «Челси».

«Несмотря на то что ещё год назад Мудрик был малоизвестной фигурой за пределами Украины, его ждёт светлое будущее», — прогнозирует журналист Sky Sports Ник Райт.

«Бешеный трансфер!» — отметил ещё один репортёр Sky Sports Флориан Плеттенберг.

«Если Мудрик стоит € 100 млн, то какая цена у Осимхена, Кварацхелии, Леау и Бареллы?» — спрашивает в соцсетях аккаунт Italian Football TV.

Ринат Ахметов владелец «Шахтёра» «У меня двоякие чувства: для того чтобы выигрывать европейские трофеи, я таких футболистов, как Мудрик, должен приглашать в наш клуб, в наш украинский чемпионат, а не провожать их в лучшие чемпионаты и лучшие клубы мира. Уверен, что Мудрик своей скоростью, техникой и яркой красивой игрой завоюет уважение, симпатию и любовь всех футбольных фанатов мира».

Дебют Мудрика в футболке «Челси» может состояться очень скоро: 21 января лондонцы едут в гости к «Ливерпулю». Украинский футболист может сразу зажечь на одном из самых крутых стадионов мира и начать оправдывать свой огромный ценник. В противном случае и футболисту, и руководству «Челси» не избежать жёсткой критики от требовательной британской прессы.