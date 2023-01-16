Слуцкий два месяца без работы. И, кажется, Леонид просто не нужен клубам РПЛ

В последние месяцы Леонида Слуцкого стало много. Но не как тренера, а как инфлюенсера. С момента ухода из «Рубина» он посетил несколько YouTube-проектов, собрал кучу позитивных реакций и точно повысил себе самооценку. Это нужно любому человеку после внезапной потери работы. Никто до сих пор не объяснил, почему тренер ушёл из «Рубина». Но есть и очевидные факты – специалист без работы уже два месяца. И пока непонятно, когда он возглавит какой-либо клуб.

Свежие новости – якобы Слуцким заинтересовались в «Маккаби» из Тель-Авива. Там искали сменщика Владимиру Ивичу – мужчину переманил «Краснодар». И, по данным «РБ Спорт», российский тренер даже дал предварительное согласие на приезд в Израиль. Но в итоге клуб выбрал другого. В «Маккаби» уже назвали данную информацию спекуляцией, но не выкатывали категоричных опровержений. Так что не исключаем, что Леонида вполне рассматривали. Тем более Израиль не накладывал негласный бан на переход россиян, как сделали в некоторых европейских странах.

Также сразу после ухода из «Рубина» сообщалось, что тренер попал в список, упавший на стол Сергею Галицкому. Было понятно, что время Сторожука в «Краснодаре» заканчивается, поэтому потребовался сменщик. Но опять же серьёзного обсуждения кандидатуры Леонида не случилось. Возможно, к тому моменту клуб уже выбрал Ивича. Или были ещё причины.

Леонид Слуцкий в «Рубине» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

На этом – всё. Больше фамилия Слуцкого не всплывала применительно хоть к какому-то проекту. И это очень странно. Много ли в России тренеров, которые три раза выигрывали РПЛ, работали за границей и при этом в расцвете сил? Естественно, нет. Леонид такой один. Но, похоже, сейчас он мало кому интересен.

И ведь не сказать, что все места заняты. Тот же «Сочи» искал тренера после ухода Гаранина и выбрал Бердыева. «Пари НН» переманил из «Енисея» Артёма Горлова. В конце концов, всегда есть «Химки», но и там о Слуцком не говорили. Из «Рубина» тренер словно шагнул в неизвестность. Он не объявлял, что хочет отдохнуть, взять паузу. Кажется, в 51 год если не любые, то многие люди хотят максимально интенсивно работать. Но в РПЛ эту возможность Слуцкому никто пока дать не готов.

Вероятно, в том числе из-за «Рубина». Вылет в ФНЛ негативно сказался на репутации именитого тренера. А ведь Слуцкий говорил, что вернуться обратно – дело чести. Но этой самой чести хватило только на половину пути. Он оставил команду на четвёртом месте Первой лиги. Говорили, что тренер всё для себя решил после жёсткого разговора с Рустемом Саймановым. Но теперь в клубе нет ни одного, ни второго. Дальше оба пойдут своими дорогами.

Так что будет со Слуцким? Никто не знает. Он очень органично выглядит в YouTube – возможно, как минимум до лета именно эта площадка станет его местом работы. Вряд ли в больших клубах до этого момента появятся вакансии. Как и в средних. Хотя перед его глазами пример Гончаренко, который после ЦСКА и «Краснодара» выключил гордыню и пришёл в «Урал», где доказал, что по-прежнему в порядке. Возможно, Леониду стоит проделать похожий путь, чтобы о нём вновь заговорили именно как о классном тренере, а не о медиаперсоне.