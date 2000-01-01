Бускетс всё-таки покинет «Барсу»? Серхио назвал трёх игроков, которые могут его заменить

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Кто заменит Бускетса в «Барселоне»
Кто заменит Бускетса в «Барселоне»
Капитан каталонского клуба уже подыскивает себе замену. Он назвал три кандидатуры.
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34-летний Бускетс регулярно играет за «Барселону» с 2008 года. Контракт опорника с клубом истекает этим летом, и Серхио может уйти. По слухам, на него претендуют «Интер Майами» и «Аль-Наср».
34-летний Бускетс регулярно играет за «Барселону» с 2008 года. Контракт опорника с клубом истекает этим летом, и Серхио может уйти. По слухам, на него претендуют «Интер Майами» и «Аль-Наср».
Кто заменит Бускетса?
Кто заменит Бускетса?
Отвечает сам игрок: «Кто угодно может сыграть на моей позиции. Нико сейчас в аренде, да и Франк и Френки могут выйти… У каждого свои качества».
Нико Гонсалес (Испания) — 21 год
Нико Гонсалес (Испания) — 21 год
Воспитанник клуба. Дебютировал в главной команде в прошлом сезоне. Летом 2022 года его отдали в аренду в «Валенсию». Связан контрактом с «Барсой» до 2026-го.
Франк Кессье (Кот-д'Ивуар) — 26 лет
Франк Кессье (Кот-д'Ивуар) — 26 лет
Большую карьеру начал в «Аталанте». По-настоящему раскрылся в «Милане». Чемпион Италии. Перебрался в «Барсу» летом 2022-го как свободный агент. Контракт — до 2026-го.
Френки де Йонг (Нидерланды) — 25 лет
Френки де Йонг (Нидерланды) — 25 лет
Без этого универсала сложно представить «Барселону». Был неотъемлемой частью сенсационного «Аякса», который едва не вышел в финал ЛЧ-2018/2019. Контракт — до 2024-го.
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